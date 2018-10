Kolumbien, die Speisekammer der Welt für 2030

MADRID, October 19, 2018 /PRNewswire/ --

Nach Angaben der Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft wird der weltweite Nahrungsmittelverbrauch bis 2030 um 50 % ansteigen. Kol umbien ist eines der Länder, die als Länder mit dem größten landwirtschaftlichen Potenzial der Welt identifiziert wurden.

Zwölf kolumbianische Unternehmen werden unter der Führung von ProColombia zur SIAL Stand 8 und zur Fruit Attraction ( Madrid ) anreisen, um das Land mit der neuen internationalen Kampagne "Colombian food, as exciting as its origin" (auf Deutsch: Kolumbianische Lebensmittel, so großartig wie ihr Herkunftsland) zu fördern.

Kolumbien wurde von der Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und Landwirtschaft als eines der Länder mit dem größten landwirtschaftlichen Potenzial der Welt identifiziert. Bis 2030 wird die Weltbevölkerung die Zahl von 8,3 Millionen Menschen überschreiten, was zu einem Anstieg des Lebensmittelverbrauchs um 50 % führen wird. Kolumbien besitzt die idealen Nutzflächen, um eines der Länder zu sein, die in der Lage sind, diese Nachfrage zu decken.

Nach Angaben des kolumbianischen Landwirtschaftsministeriums hat Kolumbien 114 Millionen Hektar Land, von denen 44,8 Millionen für Landwirtschaft, Viehzucht und Aufforstung geeignet sind. Die landwirtschaftliche Produktion Kolumbiens hatte zwischen 2010 und 2015 ein jährliches Wachstum von 6,8 % und erreichte eine Bewirtschaftung von 4,5 Millionen Hektar.

Feldfrüchte gedeihen 365 Tage im Jahr, viele Böden sind vulkanischen Ursprungs, auf dem Land leben Menschen, die Expertenwissen besitzen und fürsorglich mit den natürlichen Ressourcen umgehen - und das sind nur einige der Stärken Kolumbiens, die in der Werbekampagne des Sektors unter dem Motto "Colombian food, as exciting as its origin" (auf Deutsch: Kolumbianische Lebensmittel, so großartig wie ihr Herkunftsland) vorgestellt werden.

Die EU ist einer der wichtigsten Partner Kolumbiens. Dank einem Handelsvertrag über fünf Jahre erhielt das Geschäft Auftrieb durch europäische Käufer, die bessere Preise für Qualitätsprodukte vorfanden. Tatsächlich bewegte sich der Wert der kolumbianischen Exporte in die EU, die nicht aus dem Bergbau stammten, früher um etwa 163 Millionen US-Dollar pro Monat, während dieser Wert zurzeit bei etwa 191 Millionen US-Dollar liegt und weiter ansteigt. Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich sind die Hauptabnehmer kolumbianischer Lebensmittel in der Region.

SIAL Stand 8 H 063: Eine Delegation von zwölf kolumbianischen Unternehmen, die von der Vizepräsidentin für Exporte von ProColombia Juliana Villegas geleitet wird, wird ihre Angebote an exotischen Früchten (wie Bananen, Ananas, Mango, Avocado), sprühgetrocknetem Instant-Kaffee, pulverisiertem Bio-Panela, Glasuren und Toppings zeigen.

Eine Delegation von zwölf kolumbianischen Unternehmen, die von der Vizepräsidentin für Exporte von ProColombia Juliana Villegas geleitet wird, wird ihre Angebote an exotischen Früchten (wie Bananen, Ananas, Mango, Avocado), sprühgetrocknetem Instant-Kaffee, pulverisiertem Bio-Panela, Glasuren und Toppings zeigen. FRUIT ATTRACTION Stand 10D09:Acht kolumbianische Unternehmen werden unter der Leitung von ProColombia zur Messe anreisen, um ihr breites Angebot an Avocados, Ananas und anderen Früchten zu zeigen.

Besuchen Sie http://www.colombiatrade.com.co/origenqueemociona/