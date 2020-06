Komainu apparaît pour relever les défis en matière de finance et de sécurité des investisseurs institutionnels en actifs numériques

L'équipe de direction annonce la création d'un dépositaire sécurisé et conforme des actifs numériques pour les clients institutionnels

JERSEY, ÎLES ANGLO-NORMANDES, Royaume-Uni, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- La banque d'investissement mondiale Nomura, la société de sécurité des actifs numériques Ledger et la société pionnière de placements dans les actifs numériques CoinShares communiquent de plus amples détails sur Komainu, une entreprise de conservation des actifs numériques des investisseurs institutionnels. Komainu est le premier dépositaire hybride de niveau institutionnel pour les investisseurs institutionnels, conçu par des acteurs majeurs de la finance et de la sécurité convaincus que la finance décentralisée doit être institutionnalisée, conforme à la réglementation et sécurisée pour les institutions qui cherchent à intégrer les actifs numériques dans leurs stratégies d'investissement.

Komainu est réglementée par la Commission des services financiers de Jersey à titre de conservateur et dépositaire et elle assure la conservation d'une série d'actifs numériques sur une plateforme conforme aux normes institutionnelles, alimentée par un environnement sur mesure de Ledger.

Dans le cadre de ce partenariat, Komainu s'appuie sur son expertise des services bancaires, de la gestion des fonds et de la cybersécurité et fournit une solution optimisée basée sur une application, permettant de bénéficier d'une prise en charge de nombreux actifs, d'une conformité réglementaire et d'une assurance, tout en offrant une tranquillité d'esprit aux propriétaires d'actifs numériques grâce à des protocoles de sécurité intégrés. La solution de conservation hybride est en mesure de s'intégrer aux systèmes financiers existants et elle œuvre à superposer les services en toute fluidité pour compléter les processus natifs. Komainu ne prend en charge que les clients et les jetons (tokens) qui satisfont aux exigences de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la provenance des capitaux.

Komainu sera dirigée par une équipe d'experts minutieusement choisis par les dirigeants de Nomura, Ledger et CoinShares. Jean-Marie Mognetti, co-fondateur et PDG de CoinShares, prendra également les commandes de Komainu. Kenton Farmer occupera le poste de directeur de l'exploitation et apportera l'expérience qu'il a acquise dans des institutions de services financiers telles que le Crédit Suisse et Hermes Fund Managers. Andrew Morfill rejoint Komainu au poste de directeur de la sécurité des systèmes d'information après avoir été responsable mondial de la cyberdéfense du groupe Santander et en ayant à son actif la création de la division de la cyber-intelligence au sein du groupe Vodafone. Susan Patterson, responsable des Affaires réglementaires, est une ancienne responsable de la réglementation, qui a travaillé pour des grands noms du secteur, dont le Crédit Suisse, Brevan Howard et UBS.

Jean-Marie Mognetti, PDG et co-fondateur de CoinShares et PDG de Komainu, a déclaré : « La croissance et la maturité du secteur des actifs numériques soulignent le véritable potentiel que renferme la finance décentralisée. Ce partenariat a mis en exergue la nécessité de compter sur des prestataires de services crédibles et solides pour accompagner les participants du secteur. Komainu comble cette lacune en apportant son expertise financière et ses capacités pour que les clients institutionnels aient la certitude que leurs actifs sont entre de bonnes mains ».

Jezri Mohideen, directeur mondial du numérique de la division des services bancaires de gros chez Nomura, a déclaré : « Grâce à la coentreprise formée par Nomura, Ledger et CoinShares, nous avons réussi à combler le fossé entre la finance traditionnelle et les technologies émergentes, en faisant de Komainu une solution réglementée et sécurisée de conservation des actifs numériques, parfaitement adaptée aux besoins des clients institutionnels. Komainu va servir de pilier fondateur de la stratégie de Nomura en matière d'actifs numériques, permettant à l'entreprise de poursuivre ses initiatives sur l'ensemble de la chaîne de valeur des actifs numériques, et de devenir ainsi l'un des fers de lance de l'industrie des actifs numériques institutionnels ».

Pascal Gauthier, PDG de Ledger, a déclaré : « Les institutions recherchent la conformité et la sécurité à l'heure de bien conserver les actifs numériques. Les cryptomonnaies étant plus exposées aux vulnérabilités, les actifs numériques des institutions sont armés contre elles sans que l'infrastructure de sécurité appropriée ne soit en place. Grâce à notre expérience conjuguée, nous avons développé une solution sophistiquée pour la finance et la sécurité, qui sera le partenaire essentiel des acteurs institutionnels ».

Daniel Masters, président de CoinShares a déclaré : « Les arguments en faveur de la présence d'actifs numériques dans un portefeuille d'investissement, à la fois comme source de diversification et comme contre-mesure à l'augmentation galopante de la masse monétaire, deviennent plus clairs pour les institutions. Cette participation institutionnelle doit être fondée sur une conservation solide des actifs. Komainu allie la meilleure expertise fiduciaire et d'ingénierie pour offrir la fonctionnalité et la tranquillité d'esprit requises ».

À propos de Komainu

Komainu est le premier dépositaire hybride offrant des services de conservation des actifs numériques aux clients institutionnels. Créée par la banque d'investissement japonaise Nomura, la société de placements dans les actifs numériques CoinShares et la société de sécurité des actifs numériques Ledger, Komainu résout le problème de la conservation décentralisée et sécurisée des actifs numériques en fournissant aux institutions une solution unique basée sur une application, permettant de bénéficier d'une prise en charge de nombreux actifs, de la conformité réglementaire et d'une assurance. Basée à Jersey, Komainu réunit sous une même égide les meilleurs services financiers de sa catégorie et les normes de sécurité les plus élevées pour la prochaine génération de systèmes de conservation des biens institutionnels. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.komainu.com/

À propos de Nomura

Nomura est un groupe de services financiers basé en Asie qui dispose d'un réseau mondial intégré couvrant plus de 30 pays. En mettant en contact les marchés de l'Orient et de l'Occident, Nomura répond aux besoins des particuliers, institutions, entreprises et gouvernements par le biais de ses quatre divisions commerciales : détail, gestion d'actifs, services bancaires de gros (marchés mondiaux et services bancaires d'investissement) et services de banque d'affaires. Fondée en 1925, l'entreprise s'appuie sur une tradition d'entreprenariat discipliné et offre à ses clients des solutions inventives et un leadership visionnaire mûrement réfléchi. Pour en savoir plus sur Nomura, veuillez visiter : www.nomura.com

À propos de Ledger

Ledger est le leader mondial des solutions de sécurité et d'infrastructure pour la protection des actifs numériques cruciaux, des cryptomonnaies et des applications décentralisées (DApps) aux CBDC (monnaies numériques de banques centrales) et STO (offre de jetons de valeur mobilière). Comptant une équipe de plus de 200 professionnels dans le monde entier, Ledger offre une variété de produits et de services qui protègent les actifs numériques cruciaux des particuliers, des entreprises et des dispositifs connectés. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://www.ledger.com/

À propos de CoinShares

CoinShares élargit l'accès à l'écosystème des actifs numériques tout en étant un partenaire de confiance pour ses clients. CoinShares estime que les réseaux de bitcoins et de blockchains sont des innovations historiques qui vont foncièrement remodeler le système financier mondial, et que les investisseurs devraient pouvoir participer à cette transformation. CoinShares remplit cette mission en fournissant des produits et services d'investissement de niveau institutionnel aux investisseurs en actifs numériques. Le groupe CoinShares est un pionnier des placements dans les actifs numériques, qui offre ses services à un groupe d'investisseurs mondiaux et qui compte des bureaux à Jersey, Stockholm, Londres et New York. Pour en savoir plus, veuillez visiter : https://coinshares.com/

