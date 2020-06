Komainu surge para lidar com desafios financeiros e de segurança para investidores institucionais em ativos digitais

ILHAS DO CANAL DE JERSEY, Reino Unido, 17 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O banco de investimento global Nomura, a Ledger, empresa de segurança de ativos digitais, e a CoinShares, firma pioneira em investimentos em ativos digitais, prestam mais informações sobre a Komainu , empresa de custódia de ativos digitais para investidores institucionais. A Komainu é a primeira custodiante de nível institucional híbrido para investidores institucionais, criada por líderes financeiros e de segurança com a convicção de que as finanças descentralizadas precisam ser institucionalizadas, em compliance com os regulamentos e segura, para apoiar as instituições que buscam incorporar ativos digitais em suas estratégias de investimento.

A Komainu é regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Jersey como custodiante e depositária e fornece custódia para uma variedade de ativos digitais em uma plataforma institucionalmente em compliance, alimentada por um ambiente sob medida da Ledger.

Através da parceria, a Komainu se vale da expertise em operações bancárias, gestão de fundos e segurança cibernética e fornece uma solução otimizada, baseada em aplicativo, viabilizando benefícios de suporte a múltiplos ativos, compliance regulamentar e seguros, ao mesmo tempo que garante tranquilidade aos proprietários de ativos digitais com protocolos de segurança embutidos. A solução de custódia híbrida tem a capacidade de se integrar com sistemas financeiros legados e trabalha para superar, com perfeição, serviços para complementar processos nativos. A Komainu dá suporte apenas a clientes e tokens que satisfazem as exigências de AML e de proveniência.

A Komainu será liderada por uma equipe de especialistas, escolhidos cuidadosamente pelas lideranças da Nomura, Ledger e CoinShares. Jean-Marie Mognetti, cofundador e presidente-executivo da CoinShares, também irá assumir o comando da Komainu. Kenton Farmer irá assumir o cargo de diretor de Operações, trazendo a experiência que obteve em instituições de serviços financeiros, como a Credit Suisse e a Hermes Fund Managers. Andrew Morfill ingressa na Komainu como diretor-executivo de Segurança da Informação, após ter ocupado o cargo de diretor global de Defesa Cibernética no Grupo Santander, e sua experiência na criação de uma divisão de Inteligência Cibernética no Grupo Vodafone. Susan Patterson, diretora de Assuntos Regulamentares, é uma ex-reguladora e trabalhou para líderes do setor, como a Credit Suisse, Brevan Howard e UBS.

Jean-Marie Mognetti, presidente-executivo e cofundador da CoinShares e presidente-executivo da Komainu, disse: "O crescimento da maturidade do setor de ativos digitais destaca o verdadeiro potencial das finanças descentralizadas. O que essa parceria tem destacado é a necessidade de provedoras de serviços confiáveis e sólidas, para dar suporte a participantes do setor. A Komainu preenche a lacuna ao disponibilizar expertise financeira e recursos para clientes institucionais, para se certificarem de que seus ativos estão em mãos seguras".

Jezri Mohideen, diretor-executivo global do departamento Digital de Atacado da Nomura, disse: "Através da joint venture entre a Nomura, Ledger e CoinShares, preenchemos com sucesso a lacuna entre finanças legadas e a tecnologia emergente, estabelecendo a Komainu como uma solução de custódia de ativos digitais regulamentada e segura, sob medida para atender as necessidades de clientes institucionais. A Komainu irá atuar como um pilar fundamental da estratégia de ativos digitais da Nomura, habilitando a firma para evoluir ainda mais com suas iniciativas em toda a cadeia de valor de ativos digitais, se preparando, portanto, para se tornar uma das líderes no setor institucional de ativos digitais".

Pascal Gauthier, presidente-executivo da Ledger, disse: "As instituições estão buscando por compliance e segurança, quando se trata de custódia de ativos digitais. Com as criptomoedas mais sujeitas a vulnerabilidades, os ativos digitais das instituições são usados como armas contra elas, sem uma infraestrutura de segurança apropriada à disposição. Através de nossa experiência combinada, desenvolvemos uma solução sofisticada de finanças e segurança, que será a parceira institucional essencial".

Daniel Masters, presidente do Conselho da CoinShares, disse: "O caso de ativos digitais como parte de um portfólio de investimentos, como uma fonte de diversificação e como contramedida para a expansão desmedida do suprimento de dinheiro, está se tornando mais claro para as instituições. A fundação para tal participação institucional deve ser a custódia robusta de ativos. A Komainu combina a melhor expertise fiduciária e de engenharia para disponibilizar a funcionalidade e a tranquilidade necessárias".

Sobre a Komainu

A Komainu é a primeira custodiante híbrida, que oferece salvaguarda para ativos digitais de clientes institucionais. Criada pelo banco de investimento japonês Nomura, pela CoinShares, firma de investimentos em ativos digitais, e pela Ledger, empresa de segurança de ativos digitais, a Komainu está resolvendo o problema de custódia de ativos digitais descentralizada e segura, por fornecer a instituições uma solução única, baseada em aplicativo, viabilizando benefícios de suporte a múltiplos ativos, compliance regulamentar e seguros. Com sede em Jersey, a Komainu combina o melhor em serviços financeiros com os maiores padrões de segurança, para a próxima geração de custódia institucional. Para obter mais informações, visite https://www.komainu.com/.

Sobre a Nomura

A Nomura é um grupo de serviços financeiros sediado na Ásia, com uma rede global integrada que se espalha por mais de 30 países. Ao conectar mercados de Leste e Oeste, a Nomura atende as necessidades de indivíduos, instituições, empresas e governos, através de quatro divisões empresariais: varejo, gestão de ativos, atacado (mercados globais e operações bancárias de investimento) e operações bancárias mercantis. Fundada em 1925, a firma se desenvolveu em uma tradição de empreendedorismo disciplinado, servindo clientes com soluções criativas e considerada liderança de pensamento. Para obter mais informações sobre a Nomura, visite www.nomura.com.

Sobre a Ledger

A Ledger é a líder global em soluções de segurança e infraestrutura para salvaguardar ativos digitais críticos de criptomoedas e DApps a CBDCs e STOs. Com uma equipe de mais de 200 profissionais no mundo, a Ledger oferece uma variedade de produtos e serviços que protegem ativos digitais críticos para indivíduos, empresas e dispositivos conectados. Para obter mais informações, visite https://www.ledger.com/.

Sobre a CoinShares

A CoinShares está expandindo o acesso ao ecossistema de ativos digitais, ao mesmo tempo que serve como uma parceira de confiança dos clientes. A CoinShares acredita que a Bitcoin e as redes blockchain são inovações notáveis, que irão remodelar fundamentalmente o sistema financeiro global e que os investidores poderão participar dessa transformação. A CoinShares cumpre essa missão por fornecer produtos e serviços de investimento de classe institucional a investidores de ativos digitais. O Grupo CoinShares é pioneiro em investimento em ativos digitais, prestando serviços a uma base global de investidores, com escritórios em Jersey, Estocolmo, Londres e Nova York. Para obter mais informações, visite https://coinshares.com/.

