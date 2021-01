Komerční banka gestaltet mit Syncordis eine digitale Zukunft

„Die Unterzeichnung des Vertrags mit Syncordis und Temenos stellt für uns eine strategische Investition in unsere Zukunft dar. Es ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte der Komerční Banka, der unsere Führung im Bereich der Digitalisierung am tschechischen Bankenmarkt bestätigt. Wir sehen die Möglichkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die unseren Innovationsansatz teilen und uns helfen, die neuesten Technologien zum Nutzen unserer Kunden einzusetzen, als natürlichen und integralen Bestandteil unserer Bemühungen", sagte Jan Juchelka, Vorsitzender und CEO von Komerční Banka, und fügte hinzu: „Die Steigerung der Zufriedenheit unserer Kunden und eine verbesserte allgemeine Kundenerfahrung sind einige der primären und natürlichen Ziele dieser Investition."