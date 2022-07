Komoot adiciona os idiomas japonês, coreano, polonês, português brasileiro e português europeu às suas crescentes ofertas de idiomas

Desde sua fundação em 2010, o komoot se tornou a maior comunidade digital do mundo para entusiastas de ciclismo e de outras atividades ao ar livre - a fonte nº 1 de inspiração ao ar livre para uma comunidade cada vez mais global. O Komoot é oferecido nos idiomas inglês e alemão há muitos anos e recentemente investiu na tradução de sua plataforma para italiano, espanhol, francês e holandês.

Agora, devido ao impressionante crescimento da comunidade local na Polônia, Portugal, Coreia, Japão e Brasil, toda a experiência do komoot, desde encontrar inspiração ao ar livre até planejar, navegar e compartilhar rotas e contribuir para o conhecimento da comunidade com recomendações, estará disponível no idioma nativo dessas regiões.

De acordo com Jonas Spengler, cofundador do Komoot e diretor de produtos, "Nada se compara ao uso de um aplicativo em sua própria língua materna. A familiaridade e a facilidade de uso são confortantes e realmente incentivam e aumentam o engajamento, tanto em relação ao aplicativo quanto com relação à comunidade local. Estamos comemorando esse marco juntamente com nossas comunidades locais no Japão, Coreia, Portugal, Brasil e Polônia e mal podemos esperar para ver o aumento nas histórias inspiradoras de aventura e dicas locais que aparecerão nesses locais!"

O aplicativo para dispositivos móveis komoot será exibido no mesmo idioma selecionado para o sistema do telefone. Assim, se um dispositivo móvel estiver configurado para o português do Brasil, o idioma do aplicativo komoot será o mesmo. Para todos os idiomas não listados acima, o aplicativo komoot continuará a ser exibido em inglês ou no idioma mais recentemente utilizado para o qual o komoot oferece suporte.

No site do komoot, os usuários podem selecionar uma lista de idiomas compatíveis em suas configurações de perfil https://www.komoot.com/account/international

Nutthapong Chaiwanitphon - gerente de território da Global Cycling Network (GCN) Japão:

"Temos usado o komoot há algum tempo e esperávamos ansiosamente pelo dia em que o komoot seria disponibilizado em japonês! Mal podemos esperar pela presença dos grandes destaques japoneses do ciclismo no aplicativo e esperamos mostrar à comunidade japonesa como o komoot é essencial em nossos canais!"

Grzegorz Radinowski - editor-chefe da Bike Magazyn Polônia:

"Estamos trabalhando com o komoot na Bike Magazyn há vários anos para mostrar as rotas de MTB (Mountain Bike) e estávamos ansiosos pelo dia em que teríamos o aplicativo em polonês! Sem falar que será um divisor de águas e temos certeza de que nossos leitores e a comunidade de MTB na Polônia estão muito entusiasmados em poder usar o aplicativo favorito de planejamento de rotas e descoberta ao ar livre em polonês."

