Компания Arria NLG представляет новую надстройку «интеллектуальные комментарии» для панелей Power BI, теперь доступную и в Microsoft AppSource

До настоящего времени разработчики панели Power BI сталкивались с определенной проблемой: несмотря на то, что визуальные элементы на разрабатываемых информационных панелях имели удобный вид, полноценно отобразить все основные данные не удавалось, и важные сведения оставались незамеченными пользователями. Поиск таких сведений был возможен исключительно за счет многоуровневой детализации. Очень часто пользователи бегло просматривают визуальные элементы и принимают решения, не ознакомившись со всеми фактами. Кроме того, действия пользователей в рамках одного предприятия не всегда согласованы между собой из-за разного понимания и интерпретации отображаемой информации, что может быть сопряжено с риском.

Как поясняет Гартнер: «Платформы BI достигли значительного успеха благодаря визуализации данных на интерактивных информационных панелях, ... однако средства визуализации зачастую скрывают все самое существенное в данных и лишают пользователей возможности полноценно анализировать статистически значимые визуальные сведения. С появлением NLG дополненные аналитические платформы автоматически предлагают письменные или устные контекстно-ориентированные комментарии или объяснения полученных сведений. Совместно с визуализацией такие комментарии позволяют пользователю извлекать важную для себя информацию и действовать соответственно».

Оптимизация информации на панели приводит к более эффективным решениям

Пользователи панелей Power BI, оснащенных функционалом Arria, получают преимущество от использования двух технологий – визуальных элементов и и пояснений на естественном языке. В интеллектуальных комментариях Arria пользователи организации могут видеть понятные аналитические сводки. Теперь критически важные сведения, скрытые в массивах данных, могут быть мгновенно обнаружены, проанализированы и отображены на естественном языке (а по требованию – практически в режиме реального времени), что обеспечивает быстрое понимание данных и принятие решений на основе ключевых аналитических выводов. Пользователям больше не требуется изучать сложные графики, диаграммы и таблицы для необходимых выводов и заключений.

Технология генерации естественного языка от Arria уникальным образом сочетает аналитику и лидирующие отраслевые решения в области лингвистики для мгновенного создания интеллектуальных комментариев, не требующих кодирования. Пользователи выбирают объем комментария: от кратких заголовков до подробного разъяснения текущей ситуации и прогнозов.

Надстройка Arria для Power BI доступна на Microsoft AppSource или непосредственно у Arria.

Шэрон Дэниелс, генеральный директор компании Arria NLG, рассказывает о преимуществах для пользователей: «Arria решает проблему затрат времени и ресурсов, необходимых для обработки массивов данных в целях поиска наиболее содержательных сведений, что может положительно влиять на бизнес-результаты и эффективность работы. Возможности искусственного интеллекта Arria позволяют немедленно выводить критически важную информацию на поверхность».

Например, Arria представляет галерею интерактивных панелей Power BI с выборками, демонстрирующих результаты, которые можно получить, добавляя краткие описания, сопровождающие визуальные элементы панели.

Более подробная информация представлена в этом вступительном видеоролике или в информационном бюллетене.

Об Arria NLG

Arria является ведущим мировым поставщиком технологии генерации естественного языка (NLG). Программное обеспечение Arria дублирует человеческие процессы экспертного анализа данных и сообщения результатов. Arria динамически преобразует большие объемы данных в письменные или устные комментарии со скоростью автоматической обработки, а в широком смысле – превращает данные в языковую форму. Arria предлагает встроенные, готовые к использованию приложения NLG, а также возможность проектировать и настраивать ваши собственные проекты. Arria представляет решения для множества отраслевых вертикалей.

Контактная информация: Линдси Манна

[email protected]

Ссылки:

www.arria.com

https://www.arria.com/business-intelligence/

https://www.arria.com/pbi-gallery/

https://info.arria.com/arria-for-power-bi-introductory-video

https://share.hsforms.com/1_GSQJSgGRkiVOTtGQ_T0TA17w4e

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/1332356/PBI_Laptop.jpg

Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/1164169/Arria_NLG_Logo.jpg

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SOURCE Arria NLG