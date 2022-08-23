Компания Auria назначила Маркоса Тонндорфа на должность главного технического директора

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Auria

Aug 23, 2022, 15:22 ET

Auria Names Marcos Tonndorf to Newly Created CTO Role Signaling Prioritized Focus on Innovation
Auria Names Marcos Tonndorf to Newly Created CTO Role Signaling Prioritized Focus on Innovation

САУТФИЛД (шт. Мичиган), 23 августа 2022 г. / PRNewswire/ -- Компания Auria, ведущий мировой поставщик автомобильных напольных покрытий, акустических, тепловых и других решений на основе волокна, назначила Маркоса Тонндорфа (Marcos Tonndorf) первым в своей истории главным техническим директором. В качестве технического директора он будет проводить агрессивную глобальную стратегию компании в области инноваций и разработки передовых продуктов в сотрудничестве с руководителями технологического направления компании, уделяя особое внимание новым перспективным продуктам компании Auria для электромобилей.

«Новая должность технического директора и назначение на нее Маркоса отражают наши интенсивные инвестиции в инновации в масштабах всей компании, — заявил генеральный директор компании Брайан Пур (Brian Pour). — Инновации являются краеугольным камнем нашей компании, а Маркос, благодаря своим лидерским качествам в сочетании с обширными знаниями в области материаловедения и разработки продукта, идеально подготовлен для создания новых решений, которые помогут нашим клиентам достичь своих целей»‎.

«Для меня большая честь получить возможность возглавить обновленную инновационную деятельность компании. Сейчас настало захватывающее и динамичное время для нашей отрасли, характеризующееся быстрым развитием мобильности, и наша миссия состоит в предоставлении новейших передовых решений, которые помогут нашим клиентам улучшить тепловую динамику, снизить уровень шума и вес, а также повысить комфорт водителей», — заявил Тонндорф.

Тонндорф — ветеран автомобильной промышленности с почти 30-летним опытом работы по всему миру. Ранее он занимал должность вице-президента по разработке продуктов в Северной Америке и управлению глобальной цепочкой поставок, на которой он курировал разработку передовых материалов и проектирование продуктов, а также стратегии компании в области закупок, логистики и качества поставщиков.

До этого Тонндорф более десяти лет занимал должность вице-президента по закупкам в компании Autoneum North America, Inc., где он сыграл важную роль в интеграции управления жизненным циклом продукции (PLM) и планирования ресурсов предприятия (ERP), а также в установлении стандартов спецификации продукции и материалов для всей компании. До того он занимал различные должности по управлению закупками и техническим закупкам в международных компаниях, таких как Siemens VDO Automotive, Bosch Automotive и Mercedes Benz.

Тонндорф родился в Бразилии и получил степень бакалавра наук в области машиностроения в Папском католическом университете Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Информация о компании Auria:

Компания Auria Solutions является одним из ведущих мировых поставщиков автомобильных напольных покрытий, акустических, тепловых, аэродинамических и других решений на основе волокон. Компания Auria, основанная в 2017 году, опирается на более чем столетний опыт работы в транспортной отрасли. Компания, финансовая штаб-квартира которой находится в Коулсхилле, Англия, а операционные штаб-квартиры - в Саутфилде, штат Мичиган (США), Шанхае (Китай) и Дюссельдорфе (Германия), управляет 17 производственными и 10 техническими объектами, а также шестью СП и насчитывает около 5 тысяч сотрудников по всему миру.

Контактная информация: Международный
директор по связям с общественностью и маркетингу
Julie Noyes (Джули Нойес)
Телефон +1-248 862-2709
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1882879/Auria_Marcos_Tonndorf.jpg

SOURCE Auria