Компания BEC Technologies объявляет о расширении своего бизнеса по всей Европе

News provided by

BEC Technologies Inc.

Sep 06, 2022, 11:16 ET

Компания предлагает полный спектр решений и услуг для клиентов по всему региону

РИЧАРДСОН (шт. Техас, США), 6 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания BEC Technologies Inc., один из ведущих разработчиков и производителей систем беспроводной широкополосной связи LTE и 5G, объявила о расширении своего бизнеса по всей Европе. Это расширение станет частью стратегического плана BEC по улучшению своих глобальных возможностей обслуживания клиентов и партнеров на всех крупнейших рынках мира.

Continue Reading
The latest in 5G connectivity devices from BEC Technologies.
The latest in 5G connectivity devices from BEC Technologies.

Компания BEC широко представлена на американском рынке в качестве одного из ведущих поставщиков решений 4G LTE и 5G и имеет хорошие возможности для содействия провайдерам услуг связи и интеграторам комплексных решений в извлечении выгоды из растущего спроса на беспроводные сети. Наши отмеченные наградами решения, такие как серия MX-Connect®, сегодня используются ведущими розничными сетями, корпорациями из списка Fortune 500, энергетическими компаниями и крупнейшими провайдерами телекоммуникационных услуг первого эшелона.

У нас есть опыт разработки комплексных решений для различных секторов, включая бизнес, розничную торговлю, образование, здравоохранение, промышленность, транспорт, энергетику и умные города. Ассортимент продукции позволяет выбирать наиболее подходящее решение для каждого проекта. Наши модемы, шлюзы, маршрутизаторы и защищенные наружные платформы могут применяться для самых разных нужд, включая первичное подключение, частные сети, стационарный беспроводной доступ, IoT/M2M, а также связь для критически важных отраслей. Клиенты могут быть уверены в том, что наши решения обеспечивают высокую производительность, надежность и безопасность сетевого взаимодействия в любое время и в любом месте.

Все устройства беспрепятственно подключаются к нашей системе управления на основе облачных технологий BECentral®, которая не имеет себе равных в индустрии. Эта система предлагает клиентам функционал автоматической конфигурации (Zero-Touch Provisioning), визуальные информационные панели с аналитикой в режиме реального времени, детальную отчетность и контроль производительности для развертывания сетей любого масштаба.

«Это расширение операций станет для нас отличной возможностью помочь компаниям расширить свой спектр услуг, создать ценность и стимулировать рост выручки, — заявил вице-президент по маркетингу Д'Андре Ладсон (D'Andre Ladson). — Нам очень хочется сделать наши решения доступными для большего числа клиентов и внести вклад в ускорение внедрения 5G в Европе».

Дополнительная информация

Информация о компании BEC Technologies

BEC Technologies — североамериканская дочерняя компания первопроходца отрасли Billion Electric Co. Ltd., одного из ведущих разработчиков и производителей решений для беспроводной широкополосной связи LTE и 5G. Наши интегрированные аппаратные и программные системы обеспечивают высокоскоростную передачу данных и доказанную защиту при непревзойденной надежности. Отрасли по всему миру полагаются на наш опыт и преобразуют свои предприятия с помощью сверхбыстрой передачи данных, доказанной безопасности и исключительной надежности. Более подробная информация о продуктах и услугах компании BEC Technologies представлена на нашем веб-сайте по адресу: www.bectechnologies.net.

Контакты для прессы:
BEC Technologies, Inc.
Николь Тран
(Nicole Tran) [email protected] 
972-422-0877

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1891137/BEC_Technologies_5G_devices.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1250775/BEC_Technologies_Logo.jpg

SOURCE BEC Technologies Inc.

Also from this source

BEC Technologies anuncia expansión internacional en toda Europa...

BEC Technologies kündigt internationale Expansion in ganz Europa...

Explore

More news releases in similar topics