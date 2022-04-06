Компания CATL получает разрешение на производство аккумуляторных элементов в Германии

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CATL

Apr 06, 2022, 18:20 ET

АРНШТАДТ (Германия), 7 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- 4 апреля компания Contemporary Amperex Technology Thuringia GmbH (CATT), первое предприятие компании CATL за пределами Китая, получила от правительства федеральной земли Тюрингии (Германия) второе частичное разрешение на ввод в эксплуатацию нового завода по производству аккумуляторных элементов. Это событие стало важной вехой на пути к расширению глобального присутствия компании CATL в условиях пандемии.

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В ходе церемонии, состоявшейся на территории предприятия компании CATT в промышленной зоне «Эрфуртер Кройц» (Erfurter Kreuz), Аня Зигезмунд (Anja Siegesmund), министр окружающей среды, энергетики и охраны природы Тюрингии и Вольфганг Тифензее (Wolfang Tiefensee), министр экономики Тюрингии, передали президенту компании CATL в Европе Маттиасу Центграфу (Matthias Zentgraf) разрешение на открытие производства аккумуляторных элементов со стартовой мощностью 8 гигаватт-часов в год.

Строительство завода, который также является первым в Германии предприятием по производству аккумуляторов, находится на заключительном этапе. Сейчас там полным ходом идет монтаж оборудования, а первые аккумуляторные элементы должны сойти со сборочных линий к концу 2022 года.

«Компания CATT закладывает основу для столь необходимого энергетического перехода, и мы рады, что являемся первой компанией, получившей разрешение на производство батарей с маркировкой "Сделано в Германии"», — заявил Маттиас Центграф, отметив образцовый характер взаимодействия компании с органами власти в процессе получения разрешения.

По словам госпожи Зигезмунд, сегодня рынок электротранспорта в Германии развивается стремительными темпами, и государству нужны компании, приверженные принципам устойчивого развития и охраны окружающей среды начиная с этапа производства.

«Для Тюрингии компания CATT является одним из важнейших промышленных инвестиционных проектов за несколько последних десятилетий, — заявил министр экономики Тюрингии Вольфганг Тифензее. — В то же время он может стать отправной точкой для появления в Тюрингии "Долины аккумуляторов", так как вокруг этой промышленной зоны уже обосновалась первая группа компаний-поставщиков CATL».

Производственные площади CATT занимают два здания: G1 — существующее помещение, приобретенное у другой компании, где уже сегодня организована сборка аккумуляторных батарей из готовых элементов, и G2 — недавно построенное компанией CATT, где будут производиться сами аккумуляторные элементы. В понедельник было выдано разрешение на производство аккумуляторных элементов в здании G2.

Из-за необходимости обеспечения чистых помещений и поддержания постоянной влажности организация производственных процессов на заводе сопряжена почти с такими же сложностями, как при производстве микросхем. Вместе с тем, в целях обеспечения экологически устойчивого производства, часть потребляемой заводом электроэнергии производится расположенными на крыше здания солнечными батареями.

В 2019 году компания CATL запустила свой первый завод в Германии, а к концу 2022 года она планирует начать производство аккумуляторных элементов, доведя общее количество созданных ею в Германии рабочих мест до 1500.

В будущем компания CATL планирует освоить общий объем инвестиций в размере 1,8 млрд евро, достичь производственной мощности в 14 гигаватт-часов и создать в Германии 2000 рабочих мест.  

Предприятие, расположенное в самом сердце Германии, будет поставлять высококачественную продукцию и услуги крупнейшим немецким производителям автомобилей, тем самым способствуя развитию рынка электромобилей и энергетическому переходу в Европе.  

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1780812/Image1.jpg 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1780814/Image2.jpg 

SOURCE CATL

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