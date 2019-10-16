Компания Cision анонсировала проведение второй конференции CommsCon
Oct 16, 2019, 04:00 ET
ЛОНДОН (LONDON), 16 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Cision (кодNYSE: CISN), ведущий поставщик программного обеспечения для независимых масс-медиа и сервисов для специалистов по коммуникациям и связям с общественностью, сегодня анонсировала проведение второй ежегодной конференции CommsCon. Мероприятие, которое состоится 26 ноября в Лондоне, соберет вместе экспертов-аналитиков, которые в формате панельных дискуссий обсудят широкий спектр вопросов развития сегмента коммуникаций и связей с общественностью. Разработанная совместно с PRWeek и CorpComms программа конференции включает экспертные доклады, групповые дискуссии и семинары, посвященные изучению практических примеров.
"Вот уже второй год подряд компания Cision проводит в Лондоне конференцию CommsCon, предоставляя лидерам коммуникационной отрасли уникальную платформу для общения и обмена опытом с коллегами, - прокомментировал старший вице-президент Cision в регионе ЕБВА Кейр Фокус (Keir Fawcus). - Вместе с другими участниками мероприятия мы с нетерпением ждем вдохновляющего диалога, предоставляющего нам всем уникальные знания и инсайты, которые мы в дальнейшем сможем использовать в собственных организациях".
Подробная информация о программе мероприятия:
CommsCon - однодневная конференция, ориентированная на обсуждение актуальных вопросов отрасли и предоставлении лидерам коммуникационной отрасли полезной аналитической информации для формирования стратегий деятельности их организаций на 2020 год. Запланированные активности:
- Программный доклад: Unmasking the Fleet Street Fox (Fleet Steet Fox без маски) - Сьюзи Бонифас (Susie Boniface), журналист, комментатор и автор личной колонки в Daily Mirror, пишущая под псевдонимом Fleet Street Fox, расскажет о том, как статус анонимного блогера с огромной базой подписчиков в социальных сетях позволил ей поднимать в своих статьях наиболее сложные и неоднозначные вопросы, и почему она решила раскрыть свою личность.
- Семинар по изучению практического опыта: The Font of all Wisdom - Modernising One of the World's Oldest Brands (Почерк мудрости - модернизация одного из старейших брендов мира) - Эдриан Харрис (Adrian Harris), глава департамента цифровых технологий Церкви Англии поделится своей стратегией трансформации цифровых коммуникаций, включая проведение легендарной кампании Alexa Skill.
- Панельная дискуссия: What's around the corner? (Что ждет нас в ближайшем будущем?) - Забудьте о Брексите и политических интригах. Профессионалы в коммуникационной отрасли нуждаются в способности "сканировать горизонт" и выявлять проблемы, потенциально способные повлиять на их организации в будущем. Наша экспертная группа поделится своими прогнозами относительно актуальных глобальных проблем, на которые следует обязательно обратить внимание.
График проведения мероприятия:
- вторник, 26 ноября 2019 года
- Время: 09:30 - 17:30
- Место: Hawker House, Canada Street, London SE16 7PJ
Чтобы получить больше информации CommsCon и зарегистрироваться для участия, посетите веб-сайт commscon.cision.co.uk.
О компании Cision
Cision Ltd (кодNYSE: CISN) является ведущим международным поставщиком программного обеспечения и сервисов для специалистов по связям с общественностью и маркетинговой коммуникации. Программные продукты Cision позволяют пользователям идентифицировать ключевых агентов влияния, разрабатывать и распространять стратегический контент, а также измерять его значимое влияние. Штат из 4 000 сотрудников Cision работает в представительствах компании в 22 странах Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. Для получения дополнительной информации о титулованных продуктах и сервисах компании, включая Cision Communications Cloud™, посетите веб-сайт www.cision.co.uk и следите за новостями Cision в Twitter @CisionUK.
Контактная информация для представителей СМИ:
Ребекка Дерш (Rebecca Dersh)
PR-менеджер
cisionpr@cision.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1010585/Cision_CommsCon_2019.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg
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