Компания Dole учредила фонд Sunshine For All Fund для решения продовольственных проблем

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Dole Packaged Foods, LLC

Feb 18, 2021, 19:00 ET

Глобальный фонд поможет бренду приблизиться к решению своих стратегических задач в области продовольственной безопасности

СИНГАПУР, 19 февраля, 2021 /PRNewswire/ -- Полгода назад компания Dole Asia Holdings опубликовала глобальную программу The Dole Promise. Сегодня компания и ее дочерние предприятия занимаются повышением глобальной осведомленности о проблемах в продовольственной сфере, а также решением наиболее острых из них. Для этого был учрежден фонд Sunshine for All™ Fund, чей ежегодный бюджет составляет 2 млн долл. США. Средства будут расходоваться на поддержку глобальных стратегических партнерств и развитие инноваций в важнейших областях устойчивого развития для повышения доступа к продуктам питания и управления отходами. Учреждение фонда сопровождается запуском короткометражного фильма «Расстояние увеличивается» (The Growing Distance), посвященного основным проблемам, которые компания рассматривает в качестве препятствий на пути к продовольственной безопасности всех слоев населения.

Dole_The_Growing_Distance

При поиске решений компания опирается на ошеломляющие и постоянно ухудшающиеся глобальные статистические данные о питании.  Например, почти четверть населения планеты испытывает умеренную или сильную нехватку продовольствия1, а треть продуктов питания, производимых для потребления человеком, теряется или тратится впустую2. С помощью талантливых новаторов, перспективных стартапов и прогрессивно настроенных партнеров фонд намеревается устранить разрыв в ценовой доступности и уровне отходов, а также повысить доступ к продуктам питания и улучшить их качество — все это ускорит исполнение обязательств компании Dole по повышению уровня жизни людей, сохранению ресурсов и поспособствует общему процветанию.

«Чтобы решать глобальные проблемы, вся деятельность компании должна быть посвящена одной цели — от нашей бизнес-модели и выпускаемой нами продукции до работы с партнерами, продвижения наших идей и того, как мы стремимся к большему равноправию в мире, — заявил президент компании Dole Packaged Foods Worldwide Пьер Луиджи Сигизмонди (Pier Luigi Sigismondi). — Повышение осведомленности о глобальных проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и инвестирование в лучшие идеи с помощью данного фонда — это не только способ обеспечить достижение нашей цели, но и возможность реализовать решения и внедрить системные изменения уже сегодня».

Компания Dole признает необходимость сотрудничества с партнерами-единомышленниками в борьбе с продовольственной несправедливостью по всему миру. Таким образом, компания стремится найти партнеров — от предпринимателей, стартапов, специалистов, обладающих стратегическим мышлением, до предприятий социальной направленности и НПО, чтобы применять их опыт в таких областях, как производство продуктов питания, товаров повседневного спроса и биоразлагаемой упаковки, цепочки поставок, логистика, устойчивое сельское хозяйство, а также диетология. 

«Наша работа в рамках фонда Sunshine for All Fund во время пандемии укрепила нашу уверенность в том, что мы привлечем единомышленников, которые верят в то, что мы делаем, — отметила Барбара Герпильон (Barbara Guerpilon), глава международного подразделения Ventures, Dole Packaged Foods & Asia Fresh. — Фонд сигнализирует миру о том, что мы открыты для деловых инициатив и что именно бизнес ищет новые решения, стимулирует перемены, развивает инновации и новые виды деятельности».

Получить более подробную информацию или подать заявку в фонд можно на веб-сайте по адресу: sunshineforall.com

О программе The Dole Promise 
В 2020 году компания Dole объявила о начале реализации программы The Dole Promise, тремя основными элементами которой являются продовольственная безопасность, устойчивое развитие и создание общих ценностей.

  • Лучшее для людей: доступное устойчивое продовольствие для миллиарда человек к 2025 году, переход к нулевому содержанию добавленного сахара во всех видах пищевых продуктов Dole Packaged Foods к 2025 году.
  • Лучшее для планеты: исключение потерь при транспортировке фруктов с ферм компании на рынки к 2025 году с целью достижения нулевого уровня использования пластиковой упаковки на основе ископаемого сырья к 2025 году. Нулевой уровень выбросов углерода при производстве продукции компании к 2030 году.
  • Лучшее для всех заинтересованных сторон: компания Dole продолжит приносить пользу всем фермерским хозяйствам, местным сообществам и сотрудникам, вовлеченным в ее систему, исполняя свое обязательство обеспечить равные возможности, достойную оплату и постоянно увеличивать уровень безопасности, питания и благополучия. Кроме того, компания выступает за защиту прав человека в рамках прямых операций и цепей поставок путем формирования культуры прозрачности и подотчетности. Также к 2025 году компания планирует увеличить стоимость своего бизнеса на 50%.

1 Всемирная организация здравоохранения, «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире»
2 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, «Потери продовольствия и пищевые отходы»

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1440045/Dole_The_Growing_Distance.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg  

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http://www.dole.com

SOURCE Dole Packaged Foods, LLC

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