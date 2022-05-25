Компания EMQ приняла участие в конференции 2022 Code BEAM в Европе в Стокгольме

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EMQ Technologies Co., Ltd.

May 25, 2022, 09:15 ET

СТОКГОЛЬМ, 25 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EMQ, поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для инфраструктуры данных Интернета вещей (IoT) и создатель самой масштабной платформы обмена сообщениями Интернета вещей на основе MQTT, приняла участие в конференции 2022 Code BEAM в Европе, которая прошла в Стокгольме с 19 по 20 мая 2022 года.

EMQ Tech team at Code BEAM EU 2022
EMQ Tech team at Code BEAM EU 2022
popular open-source Erlang projects by LibHunt
popular open-source Erlang projects by LibHunt
Keynote by William Yang
Keynote by William Yang
Keynote by Dmitrii Fedoseev
Keynote by Dmitrii Fedoseev
EMQ Tech team at Code BEAM EU 2022 popular open-source Erlang projects by LibHunt Keynote by William Yang Keynote by Dmitrii Fedoseev

Конференция Code BEAM в Европе — ведущая конференция сообщества, целью которой является привлечение лучших умов в области кодирования Erlang и Elixir для обмена знаниями, вдохновения и знакомства с планами на будущее экосистемы Erlang и Elixir.

Насыщенная событиями двухдневная конференция с 30 новейшими докладами и углубленными примерами реального применения Erlang, Elixir и других новых технологий.

Язык BEAM успешно используется на протяжении трех десятилетий и по-прежнему важен. Erlang, самый известный из языков BEAM, лежит в основе высокопроизводительных и масштабных распределенных систем и служит основой для многих успешных высокопрофильных проектов в области интернета вещей (IoT).

Флагманский продукт EMQX компании EMQ — сверхмасштабируемый распределенный брокер с открытым исходным кодом и сообщениями MQTT, написанный на Erlang/OTP. В частности, новейшая версия EMQX 5.0 значительно повышает общую производительность, поддерживая 100 миллионов подключений устройств Интернета вещей в периоды пиковой нагрузки.

Erlang обеспечивает высокую согласованность, длительные процессы и массовую передачу сообщений, предоставляя постоянный и высокоскоростной доступ к Интернету вещей клиентам EMQ по всему миру.

На сегодняшний день компания EMQ вносит значительный вклад в реализацию проектов Erlang с открытым исходным кодом на своем сайте Github. В настоящее время EMQX занимает 1-е место на LibHunt по популярным проектам Erlang с открытым исходным кодом и имеет более 9,6 тыс. звезд на Github.

В ходе конференции инженер-программист EMQ Уильям Ян (William Yang) представил познавательную тему под названием «QUICER: библиотека транспортного протокола следующего поколения для BEAM».

Протокол QUIC, первоначально предложенный Google, в последнее время стал очень популярен.

«Для приложений Интернета вещей протоколы обмена сообщениями должны быть легкими по весу, поскольку устройства Интернета вещей, как правило, ограничены ресурсами. К сожалению, существующие протоколы транспортировки и безопасности, а именно TCP/TLS и UDP/DTLS, не отвечают требованиям в вопросах накладки соединений, задержек и миграции соединений при использовании в приложениях Интернета вещей.

Однако, соединив MQTT с QUIC, мы смогли решить некоторые проблемы, которые не смог решить TCP, что привело к более высокой производительности», —сказал Уильям.

Он также осветил первую в мире реализацию MQTT через QUIC компании EMQ и новую открытую библиотеку NIF — QUICER (GitHub - emqx/quic: QUIC Protocol for Erlang & Elixir), созданную для BEAM.

В другом докладе, сделанном Дмитрием Федосеевым, компания EMQ, говорится о том, как протестировать распространенную постоянную отказоустойчивость с SNABBKAFFE. Дмитрий рассказал о том, как компания EMQ успешно применяет подход, основанный на отслеживании, для практического применения. Компания EMQ глубоко понимает, как функционирует программное обеспечение в реальной рабочей среде, что имеет решающее значение для успеха.

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Информация о компании EMQ

Компания EMQ, основанная в 2017 году, является одним из инновационных поставщиков технологий с глубоким открытым исходным кодом, имеющим корни в инфраструктуре данных Интернета вещей (IoT), обеспечивая ведущие в мире облачные MQTT-сообщения, потоковую базу данных и периферийные вычислительные решения, а также создавая фундамент для цифровой экономики, когда мир ведет свой бизнес, вступив в эпоху Интернета вещей.

Миссия компании EMQ заключается в расширении возможностей организаций с помощью перспективных решений для Интернета вещей за счет унифицированных процессов «подключения, перемещения, обработки и анализа» данных Интернета вещей, от граничных до облачных и многооблачных.

Надежные и гибкие граничные и облачные решения EMQ обеспечивают качество, надежность, безопасность, полосу пропускания, низкую задержку и пропускную способность в промышленном масштабе для обеспечения максимальной продолжительности работы критически важного для вас ресурса Интернета вещей и более плавной цифровой трансформации.

Будучи международной организацией, EMQ разместила свой научно-исследовательский центр в Стокгольме (Швеция) и имеет 10 представительств в Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Около 10 тысяч организаций всех размеров используют флагманский продукт компании EMQ (EMQX), охватывающий более 100 миллионов устройств Интернета вещей в более чем 50 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1823400/EMQ_Tech_team_Code_BEAM_EU_2022.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1823401/popular_open_source_Erlang_projects_LibHunt.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1823402/Keynote_William_Yang.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1823403/Keynote_Dmitrii_Fedoseev.jpg
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SOURCE EMQ Technologies Co., Ltd.