Компания FastMatch и ее бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сообщили о достижении мирового соглашения

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Dmitri Galinov

Feb 14, 2019, 13:00 ET

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 14 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий оператор рынка валютной наличности FastMatch, Inc. и его основатель и бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сегодня сообщили о достижении мирового соглашения по иску, поданному г-ном Галиновым против FastMatch и материнской компании Euronext US. По условиям соглашения, ни одна из сторон не признает ответственности или факта правонарушения. 

Мировое соглашение соответствует интересам компании, ее сотрудников и клиентов.  Генеральный директор FastMatch Кевин Вольф, заменивший на этом посту Дмитрия Галинова, продолжает концентрировать усилия предприятия на обслуживании международной клиентской базы и развитии бизнеса. Г-н Галинов покинул компанию 6 июня 2018 года и на сегодняшний день занимается иными видами деятельности. 

О компании FastMatch 
FastMatch является внебиржевой электронной системой для валютных операций. Компания предоставляет своим клиентам высокоскоростной и абсолютно прозрачный доступ к обширным пулам диверсифицированной ликвидности из оптимальной локации. Эта первоклассная технология дает FastMatch важное преимущество с точки зрения скорости и обеспечивает компании способность одновременно обрабатывать тысячи клиентских запросов. В число клиентов системы входят розничные брокеры, финансовые учреждения, банки, хедж-фонды и проп-трейдинговые компании.  

О Дмитрии Галинове
До основания FastMatch в 2012 году г-н Галинов занимал руководящий пост в группе Credit Suisse, где возглавлял деятельность частного трейдингового пула Crossfinder. Он также работал на различных должностях на бирже Direct Edge в Нью-Джерси и нью-йоркской фирме Lava Trading, специализирующейся на разработке трейдинговых технологий. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 

FastMatch
Sard Verbinnen & Co: 
Эллен Дэвис (Ellen Davis)/Эмили Клаффи (Emily Claffey)/Келли Лангмессер (Kelly Langmesser
+1 212 687 8080 
FastMatchCommsandLegal-SVC@sardverb.com 

Euronext 
Полин Бюкай (Pauline Bucaille) 
+33 1 70 48 23 31 
pbucaille@euronext.com 

Паскаль Брабант (Pascal Brabant) (Брюссель) 
+32 2 620 15 50 
pbrabant@euronext.com 

Контактная информация Euronext/FastMatch для аналитиков и инвесторов 
Аурелия Коэн (Aurélie Cohen) 
+33 1 70 48 24 27 
ir@euronext.com 

Дмитрий Галинов 
Эрик Андрус (Eric C. Andrus
KARV Communications 
122 East 42nd Street 
Suite 2005 
+1 212 333 0267 
eca@karvcommunications.com

SOURCE Dmitri Galinov

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Компания FastMatch и ее бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сообщили о достижении мирового соглашения

News provided by

Dmitri Galinov

Feb 14, 2019, 13:00 ET