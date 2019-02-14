Компания FastMatch и ее бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сообщили о достижении мирового соглашения
Feb 14, 2019, 13:00 ET
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 14 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий оператор рынка валютной наличности FastMatch, Inc. и его основатель и бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сегодня сообщили о достижении мирового соглашения по иску, поданному г-ном Галиновым против FastMatch и материнской компании Euronext US. По условиям соглашения, ни одна из сторон не признает ответственности или факта правонарушения.
Мировое соглашение соответствует интересам компании, ее сотрудников и клиентов. Генеральный директор FastMatch Кевин Вольф, заменивший на этом посту Дмитрия Галинова, продолжает концентрировать усилия предприятия на обслуживании международной клиентской базы и развитии бизнеса. Г-н Галинов покинул компанию 6 июня 2018 года и на сегодняшний день занимается иными видами деятельности.
О компании FastMatch
FastMatch является внебиржевой электронной системой для валютных операций. Компания предоставляет своим клиентам высокоскоростной и абсолютно прозрачный доступ к обширным пулам диверсифицированной ликвидности из оптимальной локации. Эта первоклассная технология дает FastMatch важное преимущество с точки зрения скорости и обеспечивает компании способность одновременно обрабатывать тысячи клиентских запросов. В число клиентов системы входят розничные брокеры, финансовые учреждения, банки, хедж-фонды и проп-трейдинговые компании.
О Дмитрии Галинове
До основания FastMatch в 2012 году г-н Галинов занимал руководящий пост в группе Credit Suisse, где возглавлял деятельность частного трейдингового пула Crossfinder. Он также работал на различных должностях на бирже Direct Edge в Нью-Джерси и нью-йоркской фирме Lava Trading, специализирующейся на разработке трейдинговых технологий.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ -
FastMatch
Sard Verbinnen & Co:
Эллен Дэвис (Ellen Davis)/Эмили Клаффи (Emily Claffey)/Келли Лангмессер (Kelly Langmesser)
+1 212 687 8080
FastMatchCommsandLegal-SVC@sardverb.com
Euronext
Полин Бюкай (Pauline Bucaille)
+33 1 70 48 23 31
pbucaille@euronext.com
Паскаль Брабант (Pascal Brabant) (Брюссель)
+32 2 620 15 50
pbrabant@euronext.com
Контактная информация Euronext/FastMatch для аналитиков и инвесторов
Аурелия Коэн (Aurélie Cohen)
+33 1 70 48 24 27
ir@euronext.com
Дмитрий Галинов
Эрик Андрус (Eric C. Andrus)
KARV Communications
122 East 42nd Street
Suite 2005
+1 212 333 0267
eca@karvcommunications.com
SOURCE Dmitri Galinov
Share this article