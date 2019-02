Компания FastMatch и ее бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сообщили о достижении мирового соглашения

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 14 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Ведущий оператор рынка валютной наличности FastMatch, Inc. и его основатель и бывший генеральный директор Дмитрий Галинов сегодня сообщили о достижении мирового соглашения по иску, поданному г-ном Галиновым против FastMatch и материнской компании Euronext US. По условиям соглашения, ни одна из сторон не признает ответственности или факта правонарушения.

Мировое соглашение соответствует интересам компании, ее сотрудников и клиентов. Генеральный директор FastMatch Кевин Вольф, заменивший на этом посту Дмитрия Галинова, продолжает концентрировать усилия предприятия на обслуживании международной клиентской базы и развитии бизнеса. Г-н Галинов покинул компанию 6 июня 2018 года и на сегодняшний день занимается иными видами деятельности.

О компании FastMatch

FastMatch является внебиржевой электронной системой для валютных операций. Компания предоставляет своим клиентам высокоскоростной и абсолютно прозрачный доступ к обширным пулам диверсифицированной ликвидности из оптимальной локации. Эта первоклассная технология дает FastMatch важное преимущество с точки зрения скорости и обеспечивает компании способность одновременно обрабатывать тысячи клиентских запросов. В число клиентов системы входят розничные брокеры, финансовые учреждения, банки, хедж-фонды и проп-трейдинговые компании.

О Дмитрии Галинове

До основания FastMatch в 2012 году г-н Галинов занимал руководящий пост в группе Credit Suisse, где возглавлял деятельность частного трейдингового пула Crossfinder. Он также работал на различных должностях на бирже Direct Edge в Нью-Джерси и нью-йоркской фирме Lava Trading, специализирующейся на разработке трейдинговых технологий.

