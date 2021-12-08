Компания GWM представила HAVAL DARGO на автосалоне в Джидде

Автосалон в Джидде является одной из крупнейших автомобильных выставок на Ближнем Востоке, а также самым крупным и влиятельным автосалоном в Саудовской Аравии. На этот раз гостями мероприятия стали представители 45 известных отраслевых СМИ. Автомобиль HAVAL DARGO стал звездой шоу и покорил зрителей своим строгим дизайном и техническими характеристиками. Дебютант выиграл приз в номинации «Лучший автомобиль, впервые представленный на автосалоне в Джидде», присуждаемый LifeStyle media. «DARGO представляет собой очень стильный внедорожник. Он отлично подходит для езды по саудовской пустыне и обладает значительным потенциалом на этом рынке», — отметил дилер компании GWM.

Международное название автомобиля DARGO в переводе с китайского означает «большая собака» — верный спутник человека. Это название было выбрано в ходе онлайн-голосования среди поклонников марки HAVAL и китайских пользователей соцсетей. Голосование вызвало волну пользовательских обсуждений и вошло в число популярных тем. Название модели также отражает концепцию продукта Dare to go. Владельцы DARGO смогут ощутить дух свободы в полной мере, заявил генеральный директор компании GWM GCC Дэвид Сюй (David Xu).

Новая усовершенствованная модель сочетает в себе преимущества городского автомобиля и внедорожника и принадлежит к совершенно новой категории. В соответствии с исследованием запросов пользователей компания HAVAL применяет многоуровневую классификацию седанов и внедорожников: седаны для повседневного использования, универсалы для путешествий, городские внедорожники с высокой посадкой и просторным салоном, а также внедорожники специально для езды по пересеченной местности. Компания долго вела разработку модели, сочетающей в себе преимущества городских автомобилей и внедорожников независимо от сценария вождения. Автомобиль DARGO стал именно таким решением для пользователей.

Модель DARGO уже завоевала популярность на китайском рынке, продажи растут: спустя чуть более года после запуска совокупные продажи превысили 100 тыс. единиц. Не так давно автомобиль выиграл титул самого популярного внедорожника 2021 года, заняв первое место в Индексе удовлетворенности клиентов автомобильной промышленности Китая.

Предпродажа международной версии HAVAL DARGO начнется в Саудовской Аравии. В ближайшие месяцы эту модель смогут приобрести пользователи из Ирака, Чили, России и других стран.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1704509/image.jpg

SOURCE GWM