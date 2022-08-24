Компания GWM проводит в 2022 г. фестиваль для любителей пикапов POER из различных стран

Генеральный директор компании GWM PICKUP Хаобао Чжан (Haobao Zhang) заявил следующее: «Компания GWM PICKUP придерживается принципов новаторства и разработок, с учетом потребностей водителей по всему миру. К третьему юбилею пикапы POER компании GWM стали известны многочисленным водителям из различных стран, которые используют их незаменимые функции в повседневной жизни».

Разнообразные сценарии тест-драйвов по бездорожью помогли водителям наглядно увидеть преимущества пикапов POER GWM в любых дорожных ситуациях. Тест-драйв был проведен на международной гоночной трассе Цзиньлонг в Гуйлине и включал в себя различные сложные задачи, в том числе внедорожную буксировку, вождение по гравийной дороге и подъем в гору. При буксировке жилого прицепа пикап POER GWM обеспечивал водителям достаточную и надежную мощность, и помогал им справляться с трудными условиями вождения.

В интерактивной зоне академии альпинизма программа скалолазания привлекла к себе внимание многих любителей этого спорта. Компания GWM POER пригласила ряд профессиональных инструкторов для ознакомления с мерами защиты и навыками скалолазания, а также для обучения посетителей фестиваля скалолазанию. Этот вид спорта отлично сочетается с превосходными характеристиками и дизайном пикапов, позволяя бросить вызов ограничениям автомобиля, обеспечивая пользователям изумительные и неповторимые впечатления на открытом воздухе.

Компания GWM POER также организовала выставку модификации пикапов, которая предоставила поклонникам модифицированных автомобилей возможность пообщаться и обменяться идеями. Выставка привлекла внимание многих владельцев и любителей автомобилей. Пользователи продемонстрировали свои фантастические модифицированные автомобили, поделились идеями и изделиями, что позволило создать неповторимую атмосферу энтузиазма для поклонников модифицированных автомобилей.

На этом мероприятии компания GWM POER официально объявила о начале эры 2.0 бренда и объявила о своем намерении создать международный пользовательский бренд. Компания GWM POER также официально предложила водителям со всего мира подобрать название для большого пикапа класса люкс с улучшенными характеристиками.

В целях обеспечения более широкого спектра новых возможностей для водителей и поклонников, компания POER-SPACE, первый в мире флагманский дилер пикапов GWM POER, официально откроет свои двери 25 августа этого года.

На самом деле, за последние три года с момента своего основания, компания GWM POER добилась выдающихся успехов на мировом рынке. На данный момент она представлена более чем в 50 странах мира, а ее суммарный объем продаж превышает 300 000 единиц.

«Компания GWM POER продолжит разработку высокотехнологичных моделей премиум-класса для обеспечения принципиально нового, интеллектуального, роскошного и комфортабельного обслуживания водителей по всему миру», — заявил Хаобао Чжан.

С целью предоставления водителем по всему миру индивидуализированных автомобилей, компания GWM планирует представить на мировом рынке две новые модели: внедорожник POER и Jingangpao (для китайского рынка).

Фото ― https://mma.prnewswire.com/media/1883543/image_1.jpg

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