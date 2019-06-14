Компания Haier включена в рейтинг 100 самых ценных брендов мира BrandZ

Haier включен в принципиально новую категорию под названием "Бренд экосистемы IoT (Интернета вещей)". Этот факт дает четкий сигнал о стратегии бренда в эпоху IoT. Компания Haier, за последние десять лет завоевавшая мировую популярность в качестве первоклассного бренда бытовой техники, получила признание как производитель продукции для экосистемы Интернета вещей и стала первым брендом, зарегистрированным в данной категории.

Создавая устройства с возможностями сетевого взаимодействия и индивидуальные решения для "умного дома", предприятие создало уникальную экосистемную модель, не только содействующую развитию интеллектуальных бытовых технологий, но и играющую ведущую роль в установлении международных стандартов.

Предложенные компанией Haier концепции Internet of Food (IoF) и Internet of Clothing (IoC) занимают лидирующие позиции в определении международных стандартов Интернета вещей, пролагая путь к полномасштабному развертыванию экосистемы IoT в технологическом и нормативном аспектах.

Промышленная сетевая платформа Haier, COSMOPlat, выполняет роль основного "носителя" для решений экосистемного бренда. Платформа содействует популяризации масштабной модели кастомизации, ориентированной на оптимизацию опыта пользовательского взаимодействия и создание открытой, многосторонней интерактивной платформы совместного творчества и обмена вместо простой замены людей роботами, обеспечения взаимосвязи между оборудованием и упрощением транзакций.

На сегодняшний день, платформа уже положила начало 15 инновационным экосистемам. Она была успешно воспроизведена в 11 регионах и 20 странах, что обеспечило создание обширной экосистемы для клиентов по всему миру, охватывающей такие сегменты, как одежда, продукты питания, туристический и отельный бизнес, здравоохранение, медицина, образование и т.д.

В основе модели административного управления Haier для экосистемного бренда под названием Rendanheyi лежит принцип о том, что каждый человек и каждое вовлеченное лицо в экосистеме Haier является важным узлом. Эта модель успешно применяется в бытовой технике американского бренда GE, новозеландской ТМ Fisher & Paykel, японской Sanyo, итальянской Candy и других международных брендов, приобретенных Haier, что позволило компании сформировать масштабный портфель международных торговых марок.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/902149/Haier_ranks_among_BrandZ_Top_100_Most_Valuable_Global_Brands.jpg

SOURCE Haier