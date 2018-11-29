Компания Hengtong поставила 3 000 км подводного оптоволоконного кабеля в Чили и отметила достижение совкупного объема зарубежных поставок в 10 000 км
05:26 ET
СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 29 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- 26 ноября 2018 год в городе Чаншу в провинции Цзянсу состоялась Церемония поставки подводного волоконно-оптического кабеля Hengtong протяженностью 10 000 км. Это событие ознаменовало достигнутый компанией успех в производстве и поставке почти 3 000 км подводного оптоволоконного кабеля для чилийского проекта FOA. Совокупный объем зарубежных поставок данного продукта Hengtong достиг 10 000 км, что позволило китайскому предприятию выйти на первое место в мире как по производительности, так и по объемам поставок на рынке подводных волоконно-оптических кабелей. Эта важная веха для всей китайской отрасли подводной кабельной продукции, демонстрирующая потенциал товаров китайских производителей в сфере международных океанических коммуникаций.
Компания Hengtong 26 ноября также представила ряд новых продуктов, включая станции для монтажа подводного оборудования, интеллектуальную стереосистему якорного наблюдения, двухуровневый комбинированный кабель для сетей раннего предупреждения о морских бедствиях, систему экологического мониторинга для портов и верфей, а также систему подводного мониторинга и добычи нефти и газ. Новинки демонстрируют высокий технологический потенциал, качество и производственные возможности Hengtong.
Подводные кабели играют важнейшую роль в обеспечении глобальной взаимосвязи посредством океанических коммуникационных и энергетических систем. За последние пять лет компания Hengtong создала передовую базу НИОКР и производства подводных оптоволоконных кабелей, включающую центры системной интеграции, тестирования и создания кабельных док-систем, что позволило предприятию войти в число мировых лидеров по производству подводных оптических кабелей как в Китае, так и за рубежом.
По словам исполнительного директора Hengtong Group Цяня Цзяньлиня (Qian Jianlin), компания Hengtong неизменно прилагает все усилия для создания комплексной цепочки поставок в отрасли подводного оборудования, включающей сервисы системной интеграции, технического проектирования и эксплуатационного обслуживания, с целью продвижения инициативы «Один пояс, один путь» и внесения значимого вклада в обеспечение глобальной взаимосвязи.
О компании Hengtong
Hengtong - международный поставщик услуг для информационных и энергетических сетей, предлагающий широкий ассортимент проводов и кабелей, включая оптоволоконные, силовые, морские и т.д.
Имея за плечами свыше 20 лет опыта развития, Hengtong на сегодняшний день располагает 10 производственными базами в Китае, Европе, Южной Америке, Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Отделы продаж компании функционируют более чем в 30 странах и регионах мира, поставляя продукцию и сервисы клиентам из 140 государств.
Приверженность инновациям и социальная ответственность - основа корпоративной культуры Hengtong. Компания внедряет технологии интеллектуального производства в стремлении войти в число мировых лидеров производства кабельной продукции.
Веб-сайт:
http://www.hengtonggroup.com/en/
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/790679/Hengtong_submarine_cable.jpg
SOURCE Hengtong Group
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