Компания Hengtong поставила 3 000 км подводного оптоволоконного кабеля в Чили и отметила достижение совкупного объема зарубежных поставок в 10 000 км

Компания Hengtong 26 ноября также представила ряд новых продуктов, включая станции для монтажа подводного оборудования, интеллектуальную стереосистему якорного наблюдения, двухуровневый комбинированный кабель для сетей раннего предупреждения о морских бедствиях, систему экологического мониторинга для портов и верфей, а также систему подводного мониторинга и добычи нефти и газ. Новинки демонстрируют высокий технологический потенциал, качество и производственные возможности Hengtong.

Подводные кабели играют важнейшую роль в обеспечении глобальной взаимосвязи посредством океанических коммуникационных и энергетических систем. За последние пять лет компания Hengtong создала передовую базу НИОКР и производства подводных оптоволоконных кабелей, включающую центры системной интеграции, тестирования и создания кабельных док-систем, что позволило предприятию войти в число мировых лидеров по производству подводных оптических кабелей как в Китае, так и за рубежом.

По словам исполнительного директора Hengtong Group Цяня Цзяньлиня (Qian Jianlin), компания Hengtong неизменно прилагает все усилия для создания комплексной цепочки поставок в отрасли подводного оборудования, включающей сервисы системной интеграции, технического проектирования и эксплуатационного обслуживания, с целью продвижения инициативы «Один пояс, один путь» и внесения значимого вклада в обеспечение глобальной взаимосвязи.

О компании Hengtong

Hengtong - международный поставщик услуг для информационных и энергетических сетей, предлагающий широкий ассортимент проводов и кабелей, включая оптоволоконные, силовые, морские и т.д.

Имея за плечами свыше 20 лет опыта развития, Hengtong на сегодняшний день располагает 10 производственными базами в Китае, Европе, Южной Америке, Южной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Отделы продаж компании функционируют более чем в 30 странах и регионах мира, поставляя продукцию и сервисы клиентам из 140 государств.

Приверженность инновациям и социальная ответственность - основа корпоративной культуры Hengtong. Компания внедряет технологии интеллектуального производства в стремлении войти в число мировых лидеров производства кабельной продукции.

Веб-сайт:

http://www.hengtonggroup.com/en/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/790679/Hengtong_submarine_cable.jpg

SOURCE Hengtong Group