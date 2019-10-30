Компания Hikvision обнародовала финансовые результаты за 3-й квартал 2019 года: рост показателей в готовом исчислении составил 23,12%

Совокупный операционный доход Hikvision за первые три квартала текущего года составил 39,84 млрд юаней - на 17,86% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

С начала 2019 года рост поступлений от продаж был стабильно высоким, увеличиваясь с каждым кварталом.

Руководство Hikvision отмечает повышение спроса на системы безопасности, что влечет за собой новые возможности для развития деятельности компании как на внутреннем, так и на внешних рынках. Предприятие намеревается и дальше разрабатывать высококлассные продукты и сервисы для нужд клиентов и партнеров по всему земному шару.

Ознакомиться с полным текстом финансового отчета за 3-й квартал 2019 года можно здесь .

О компании Hikvision

Hikvision является ведущим мировым поставщиком продуктов и решений для обеспечения безопасности. Располагая самым мощным проектно-конструкторским потенциалом в отрасли, компания выпускает полный спектр продуктов и решений для широкого круга вертикально интегрированных рыночных сегментов. Кроме отрасли систем безопасности Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для "умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Продукты Hikvision предоставляют своим пользователям важные данные и коммерческую аналитическую информацию, которую можно использовать для достижения успеха и повышения эффективности бизнеса. Придерживаясь высочайших стандартов качества и безопасности, Hikvision призывает своих партнёров использовать преимущества своих обширных ресурсов в сфере кибербезопасности, включая Hikvision Security Centrе. Для получения дополнительной информации посетите www.hikvision.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1015896/Hikvision_Q3_financial_results.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1015895/Q3_financial_results_Hikvision.jpg

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http://www.hikvision.com



SOURCE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.