Компания Hikvision обнародовала финансовые результаты за 3-й квартал 2019 года: рост показателей в готовом исчислении составил 23,12%
Oct 30, 2019, 04:43 ET
ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 30 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и решений для обеспечения безопасности, обнародовала финансовые результаты своей деятельности за третий квартал 2019 года. Общий доход предприятия за этот период составил 15,92 млрд юаней, что на 23,12% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль, относимая на счет акционеров Компании, - 3,81 млрд юаней или на 17,31% больше в годовом исчислении.
Совокупный операционный доход Hikvision за первые три квартала текущего года составил 39,84 млрд юаней - на 17,86% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
С начала 2019 года рост поступлений от продаж был стабильно высоким, увеличиваясь с каждым кварталом.
Руководство Hikvision отмечает повышение спроса на системы безопасности, что влечет за собой новые возможности для развития деятельности компании как на внутреннем, так и на внешних рынках. Предприятие намеревается и дальше разрабатывать высококлассные продукты и сервисы для нужд клиентов и партнеров по всему земному шару.
Ознакомиться с полным текстом финансового отчета за 3-й квартал 2019 года можно здесь.
О компании Hikvision
Hikvision является ведущим мировым поставщиком продуктов и решений для обеспечения безопасности. Располагая самым мощным проектно-конструкторским потенциалом в отрасли, компания выпускает полный спектр продуктов и решений для широкого круга вертикально интегрированных рыночных сегментов. Кроме отрасли систем безопасности Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для "умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Продукты Hikvision предоставляют своим пользователям важные данные и коммерческую аналитическую информацию, которую можно использовать для достижения успеха и повышения эффективности бизнеса. Придерживаясь высочайших стандартов качества и безопасности, Hikvision призывает своих партнёров использовать преимущества своих обширных ресурсов в сфере кибербезопасности, включая Hikvision Security Centrе. Для получения дополнительной информации посетите www.hikvision.com.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1015896/Hikvision_Q3_financial_results.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1015895/Q3_financial_results_Hikvision.jpg
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SOURCE Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
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