Компания Hikvision опубликовала финансовый отчет за 2018 год и первый квартал 2019 года

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Hikvision

May 05, 2019, 02:23 ET

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 5 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и решений для обеспечения безопасности, представила финансовые результаты своей деятельности за 2018 год.

ЦИФРЫ

По данным финансового отчета, общий операционный доход компании составил 49,84 млрд юаней, что на 18,93% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль, относимая на счет акционеров, составила 11,35 млрд юаней - на 20,64% больше по сравнению с предыдущим годом. 

Общий операционный доход на внутреннем рынке в 2018 году достиг 35,65 млрд юаней (рост составил 20,18%), а за рубежом - 14,19 млрд юаней, что на 15,90% больше, чем годом ранее.


2018

2017

Изменение за год
(%)

Операционный доход (юани)

49 837 132 481,61

41 905 476 572,07

18,93%

Чистая прибыль, относимая
на счет акционеров компании
                   (юани)

11 352 869 241,32

9 410 855 084,82

20,64%

Компания оценивает общие результаты удовлетворительно, учитывая сложную рыночную ситуацию и замедление китайской экономики.

РАСШИРЕНИЕ

В 2018 году Hikvision увеличивает число представительств, открывает пять зарубежных дочерних предприятий, а также несколько новых филиалов. Демонстрируя уверенность в собственном потенциале для дальнейшего развития, компания сохранила высокий уровень инвестиций в НИОКР. Находясь на передовой линии мирового рынка современных технологичных решений компания увеличивает штат и привлекает первоклассных специалистов. На сегодняшний день в компании работают более 16 000 инженеров-проектировщиков. Общий размер штата предприятия увеличился на 31%, превысив отметку в 34 000 сотрудников.

ИННОВАЦИИ

Компания показала значительные успехи в разработке новых технологий, продуктов и решений. Одна из таких технологий - открытая ИИ-платформа Hikvision, - была оптимизирована для ускоренного внедрения интеллектуальных приложений. Интеллектуальные камеры линейки DarkFighterX нового поколения обеспечивают дополнительную четкость изображения в условиях низкого освещения; новые терминалы распознавания лиц помогают оптимизировать процессы эксплуатации зданий, управления персоналом и обеспечения безопасности производства и т.д.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

В 2018 году Hikvision увеличивает инвестиции в новые направления бизнеса. Сегмент EZVIZ Smart Home продемонстрировал стабильный рост и сохранил прибыльность. Первые финансовые результаты принесло и направление HikRobotics. Дополнительные инвестиции получили и другие сферы коммерческой деятельности предприятия, включая автомобильную электронику и интеллектуальные хранилища Hikvision.

ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Вместе с отчетом за прошлый год Hikvision также опубликовала финансовые результаты за первый квартал текущего года. Операционный доход компании за этот период составил 9,94 млрд юаней, что на 6,17% больше, чем в 2018-м. Чистая прибыль, относимая на счет акционеров предприятия, составила 1,54 млрд юаней. Этот показатель на 15,41% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, компания оптимистично оценивает перспективы второго квартала 2019-го, учитывая растущую динамику деловой активности на внутреннем рынке и стабильный рост продаж за рубежом.

Чтобы ознакомиться с полным текстом финансового отчета за 2018 год, нажмите ЗДЕСЬ.

О компании Hikvision 

Hikvision является ведущим мировым поставщиком продуктов и решений для обеспечения безопасности. Располагая самым мощным проектно-конструкторским потенциалом в отрасли, компания выпускает полный спектр продуктов и решений для широкого круга вертикально интегрированных рыночных сегментов. Кроме отрасли систем безопасности Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для "умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Продукты Hikvision предоставляют своим пользователям важные данные и коммерческую аналитическую информацию, которую можно использовать для достижения успеха и повышения эффективности бизнеса. Придерживаясь высочайших стандартов качества и безопасности, Hikvision призывает своих партнёров использовать преимущества своих обширных ресурсов в сфере кибербезопасности, включая Hikvision Security Centrе. Для получения дополнительной информации посетите www.hikvision.com.

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http://www.hikvision.com

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Компания Hikvision опубликовала финансовый отчет за 2018 год и первый квартал 2019 года

News provided by

Hikvision

May 05, 2019, 02:23 ET