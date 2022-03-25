Компания Hisense получила престижную премию Dubai Quality Global Award

Компания Hisense, работающая на ближневосточном рынке менее 10 лет, была признана победителем среди множества других претендентов, что свидетельствует о признании ее выдающихся конкурентных преимуществ. Претенденты на премию проходят строгий отбор на протяжении трех – четырех месяцев. По мнению жюри, получение премии Dubai Quality Global Award условиях пандемии стало результатом неустанных усилий компании Hisense, направленных на восстановление открытости ее бизнеса для потребителей во всем мире, а также признанием ее позитивного вклада в восстановление и развитие местной экономики.

Компания Hisense начала подготовку заявки на участие в конкурсе в октябре 2021 года. В ходе строгого процесса отбора Департамент экономики и туризма Дубая провел всестороннюю оценку различных аспектов ее деятельности.

Стратегия развития и план работы компании Hisense произвели глубокое впечатление на членов жюри, особенно с точки зрения проведения мероприятий и оказания услуг на местах, например организации обслуживания клиентов через приложение HiME и Центр поддержки Hisense. Приложение HiME, являющееся уникальной цифровой платформой, может поддерживать связь с пользователями в режиме реального времени и оперативно предоставлять потребителям ответы на их вопросы и услуги. Используемая компанией модель круглосуточного обслуживания (24/7) также повышает конкурентоспособность Hisense на местном рынке. Центр поддержки Hisense — эксклюзивная платформа для ознакомления потребителей с продукцией компании и оперативного послепродажного обслуживания. Во время пандемии компания Hisense объявила об оказании покупателям бесплатных услуг и предоставлении дополнительных гарантий, которые сделали ее товары и услуги более доступными и удобными в использовании для местных потребителей.

«Мы гордимся этой наградой и благодарны Департаменту экономики и туризма за высокую оценку наших усилий в регионе, которая дает нам новые стимулы работать во имя лучшего будущего, — заявил Генеральный директор подразделения компании Hisense в регионе Ближнего Востока и Африки Джейсон Оу (Jason Ou), — Компания Hisense стремилась к высокому качеству и использованию передовых технологий с момента своего выхода на ближневосточный рынок, что способствовало быстрому развитию нашего бизнеса».

Компания Hisense всегда будет придерживаться принципов технологичности, безупречной деловой этики и качества и продолжит создавать надежные товары и услуги для потребителей по всему миру, тем самым непрерывно повышая узнаваемость и конкурентоспособность своего бренда.

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SOURCE Hisense