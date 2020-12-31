Компания Hoymiles вводит в действие S-Miles Cloud -- новую высокопроизводительную платформу мониторинга солнечных электростанций через мобильное приложение и браузер в режиме реального времени
Dec 31, 2020, 10:22 ET
ХАНЧЖОУ (Китай), 31 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Hoymiles Power Electronics Inc. (далее — «Hoymiles»), являющаяся одним из ведущих производителей микроинверторов, недавно представила новейшую платформу S-Miles Cloud для визуализированного контроля за работой оборудования солнечных электростанций. Платформа S-Miles Cloud рассчитана на подключение основных компонентов полевого оборудования. Благодаря устройствам сбора информации, функционирующим при поддержке Интернета вещей (IoT), данная платформа может отслеживать выходную эффективность солнечных батарей, предоставлять данные об изменении состояния отдельных модулей и извещать о любых неисправностях.
«Наша новая и усовершенствованная версия мониторинговой платформы полностью отвечает стратегической цели Hoymiles — сделать электроэнергию «умнее», усовершенствовать возможности облачной обработки данных и повысить быстродействие шлюзов граничных вычислений. Предоставляя широкий спектр интеллектуальных функций мониторинга, эксплуатации и технического обслуживания, мы можем обеспечить нашим клиентам дополнительные выгоды, что является нашим главным приоритетом», — заявил заместитель генерального директора и директор Научно-исследовательского центра Hoymiles Чжао Йи (Zhao Yi).
Платформа S-Miles Cloud, доступная в виде мобильного приложения или через веб-браузер, представляет собой высокопроизводительный и простой в использовании портал для эффективного обслуживания солнечных электростанций. Благодаря удобному процессу установки платформа легко и быстро встраивается в существующую батарею. Новая модернизированная платформа снабжена простым «приборным» интерфейсом, разработанным с учетом потребностей конечных пользователей и обеспечивающим более четкое отображение визуальных данных и дополнительные возможности для углубленного анализа. К числу элементов модернизации также относится функция отслеживания процесса обновления аппаратных средств в режиме реального времени, обеспечивающая отображение индикатора выполнения с подробными разъяснениями любых возникающих ошибок.
Поддержка усовершенствованного экрана конечного пользователя представляет собой оптимизированную техническую структуру, осуществляющую сбор, анализ и распределение данных. Модернизированная платформа S-Miles Cloud теперь может обеспечивать синхронизированный анализ данных, а поскольку она представляет собой облачное приложение, обработка данных выполняется через архитектуру параллельных вычислений, обеспечивающую возможность оптимального использования всех ЦП в рамках кластера и поддержку открытого интерфейса прикладного программирования для межплатформенных взаимодействий, обмена данными и дистанционного управления по каналу, поддерживаемому TCP-сокетами. Эта платформа также совместима с новейшими и самыми современными аппаратными средствами Hoymiles для микроинверторов DTU-Pro, DTU-Lite и новой версии Sub-1G.
Стандартизация данных по всем электростанциям позволяет операторам принимать более точные решения на основе анализа больших данных в отношении операций на объектах, что позволяет оптимизировать выработку электроэнергии. Новая платформа S-Miles Cloud не только предоставляет точные и своевременные отчеты о состоянии, но и включает в себя новые индикаторы, показывающие подвод и вывод самовырабатываемой энергии на солнечной электростанции для более четкого отображения общего состояния электрогенерации.
Информация о компании Hoymiles
Компания Hoymiles, основанная в 2012 году, является одним из ведущих производителей микроинверторов, поставляющим модульные системы силовой электроники (MLPE) для инвесторов в солнечные электростанции и конечных потребителей солнечной энергии. Микроинверторы Hoymiles (по 4 и по 2 в одном блоке), отличающиеся своей технологией, в течение трех лет подряд занимают первое место в мире по результатам проводимого CSA Group испытания на взвешенный КПД, рассчитываемый по методике CEC. В настоящее время микроинверторы Hoymiles используются в высокоэффективных кровельных установках коммерческого и бытового назначения в различных странах и регионах, включая Америку, Европу и Азию.
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SOURCE Hoymiles Power Electronics Inc.