Компания Hoymiles вводит в действие S-Miles Cloud -- новую высокопроизводительную платформу мониторинга солнечных электростанций через мобильное приложение и браузер в режиме реального времени

Платформа S-Miles Cloud, доступная в виде мобильного приложения или через веб-браузер, представляет собой высокопроизводительный и простой в использовании портал для эффективного обслуживания солнечных электростанций. Благодаря удобному процессу установки платформа легко и быстро встраивается в существующую батарею. Новая модернизированная платформа снабжена простым «приборным» интерфейсом, разработанным с учетом потребностей конечных пользователей и обеспечивающим более четкое отображение визуальных данных и дополнительные возможности для углубленного анализа. К числу элементов модернизации также относится функция отслеживания процесса обновления аппаратных средств в режиме реального времени, обеспечивающая отображение индикатора выполнения с подробными разъяснениями любых возникающих ошибок.

Поддержка усовершенствованного экрана конечного пользователя представляет собой оптимизированную техническую структуру, осуществляющую сбор, анализ и распределение данных. Модернизированная платформа S-Miles Cloud теперь может обеспечивать синхронизированный анализ данных, а поскольку она представляет собой облачное приложение, обработка данных выполняется через архитектуру параллельных вычислений, обеспечивающую возможность оптимального использования всех ЦП в рамках кластера и поддержку открытого интерфейса прикладного программирования для межплатформенных взаимодействий, обмена данными и дистанционного управления по каналу, поддерживаемому TCP-сокетами. Эта платформа также совместима с новейшими и самыми современными аппаратными средствами Hoymiles для микроинверторов DTU-Pro, DTU-Lite и новой версии Sub-1G.

Стандартизация данных по всем электростанциям позволяет операторам принимать более точные решения на основе анализа больших данных в отношении операций на объектах, что позволяет оптимизировать выработку электроэнергии. Новая платформа S-Miles Cloud не только предоставляет точные и своевременные отчеты о состоянии, но и включает в себя новые индикаторы, показывающие подвод и вывод самовырабатываемой энергии на солнечной электростанции для более четкого отображения общего состояния электрогенерации.

Информация о компании Hoymiles

Компания Hoymiles, основанная в 2012 году, является одним из ведущих производителей микроинверторов, поставляющим модульные системы силовой электроники (MLPE) для инвесторов в солнечные электростанции и конечных потребителей солнечной энергии. Микроинверторы Hoymiles (по 4 и по 2 в одном блоке), отличающиеся своей технологией, в течение трех лет подряд занимают первое место в мире по результатам проводимого CSA Group испытания на взвешенный КПД, рассчитываемый по методике CEC. В настоящее время микроинверторы Hoymiles используются в высокоэффективных кровельных установках коммерческого и бытового назначения в различных странах и регионах, включая Америку, Европу и Азию.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1393467/S_miles_Cloud.jpg

SOURCE Hoymiles Power Electronics Inc.