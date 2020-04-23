Компания Huawei обнародовала новый технический доклад в рамках онлайн-саммита "5G+, Better World"

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Huawei

Apr 23, 2020, 09:29 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 23 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei провела онлайн-саммит под тематическим названием "5G+, Better World" (Технологии 5G: делаем мир лучше). В ходе мероприятия президент подразделения маркетинга и продаж Huawei Carrier BG Пэн Сун (Peng Song) призвал всех участников отрасли ИКТ объединить свои усилия, чтобы сообща делать наш мир лучше.

Peng Song delivering the opening speech.
Peng Song delivering the opening speech.

"2020 год открывает третью декаду 21-го столетия, - отметил г-н Пэн. -  В этом году возрастут темпы цифровой трансформации, принося с собой как новые возможности, так и новые трудности для игроков телекоммуникационного сектора.  Чтобы успешно справиться с этими вызовами, операторам следует ориентироваться на построение более надежных, автоматизированных и интеллектуальных сетей, и их ежегодные планы и инициативы должны быть направлены на достижение именно этой цели". Г-н Пэн продолжил: "Компания Huawei запускает собственную онлайн-платформу "5G+, Better World" для взаимодействия с операторами и партнерами по всему миру - для обмена бесценным опытом и сотрудничества в процессах построения оптимизированных сетей".

В рамках саммита Huawei обнародовала новый технический доклад под названием "Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks" (Технологии против пандемии: аналитические выводы и практика в телекоммуникационных сетях). Авторы документа представляют углубленный анализ текущего состояния мировых сетей и объясняют важную роль телекоммуникационной инфраструктуры в борьбе с пандемией коронавируса. Стабильные и высокопроизводительные современные сети помогли людям перевести дистанционный режим столь важные для повседневной жизни виды активности, как обучение, осуществление покупок, выполнение рабочих задач и т.д. Телекоммуникационные технологии обеспечили фундамент для непрерывности процессов образования и промышленного производства при вынужденном закрытии школ и заводов. В докладе также описывается передовая практика международных операторов в аспекте преодоления последствий глобальной пандемии. В частности, некоторые коммуникационные компании внедрили технологии 5G, AI оптоволоконную архитектуру 10G PON и прочие передовые разработки для развертывания дополнительных сервисов, ориентированных на эффективную борьбу с распространением заболевания.

В число программных докладчиков на саммите вошли: заместитель декана Института промышленных исследований China Mobile в г. Чэнду д-р Су Юй (Su Yu), директор по развитию бизнеса компании Sunrise г-н Роберт Уиггер (Robert Wigger), вице-президент YITU Technology г-н Су Сяомин (Su Xiaoming), главный исполнительный директор CCS Insight г-н Шон Коллинз (Shaun Collins) и главный маркетинговый директор Huawei Carrier BG Боб Цай (Bob Cai).

О компании Huawei  

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 194 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.huawei.com или следите за нашими новостями на:

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1159027/Peng_Song_delivering_opening_speech.jpg

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Компания Huawei обнародовала новый технический доклад в рамках онлайн-саммита "5G+, Better World"

News provided by

Huawei

Apr 23, 2020, 09:29 ET