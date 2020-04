Компания Huawei обнародовала новый технический доклад в рамках онлайн-саммита "5G+, Better World"

"2020 год открывает третью декаду 21-го столетия, - отметил г-н Пэн. - В этом году возрастут темпы цифровой трансформации, принося с собой как новые возможности, так и новые трудности для игроков телекоммуникационного сектора. Чтобы успешно справиться с этими вызовами, операторам следует ориентироваться на построение более надежных, автоматизированных и интеллектуальных сетей, и их ежегодные планы и инициативы должны быть направлены на достижение именно этой цели". Г-н Пэн продолжил: "Компания Huawei запускает собственную онлайн-платформу "5G+, Better World" для взаимодействия с операторами и партнерами по всему миру - для обмена бесценным опытом и сотрудничества в процессах построения оптимизированных сетей".

В рамках саммита Huawei обнародовала новый технический доклад под названием "Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks" (Технологии против пандемии: аналитические выводы и практика в телекоммуникационных сетях). Авторы документа представляют углубленный анализ текущего состояния мировых сетей и объясняют важную роль телекоммуникационной инфраструктуры в борьбе с пандемией коронавируса. Стабильные и высокопроизводительные современные сети помогли людям перевести дистанционный режим столь важные для повседневной жизни виды активности, как обучение, осуществление покупок, выполнение рабочих задач и т.д. Телекоммуникационные технологии обеспечили фундамент для непрерывности процессов образования и промышленного производства при вынужденном закрытии школ и заводов. В докладе также описывается передовая практика международных операторов в аспекте преодоления последствий глобальной пандемии. В частности, некоторые коммуникационные компании внедрили технологии 5G, AI оптоволоконную архитектуру 10G PON и прочие передовые разработки для развертывания дополнительных сервисов, ориентированных на эффективную борьбу с распространением заболевания.

В число программных докладчиков на саммите вошли: заместитель декана Института промышленных исследований China Mobile в г. Чэнду д-р Су Юй (Su Yu), директор по развитию бизнеса компании Sunrise г-н Роберт Уиггер (Robert Wigger), вице-президент YITU Technology г-н Су Сяомин (Su Xiaoming), главный исполнительный директор CCS Insight г-н Шон Коллинз (Shaun Collins) и главный маркетинговый директор Huawei Carrier BG Боб Цай (Bob Cai).

