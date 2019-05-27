Компания Huawei получила премию MIREC Technology Innovation Award

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Huawei

May 27, 2019, 21:59 ET

МЕХИКО (MEXICO CITY), 28 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- В ходе Недели MIREC 2019 инновационная разработка Huawei - 1500V Smart PV Solution, - была удостоена премии MIREC Technology Innovation Award. Еще одна награда мирового класса следует за недавним присуждением премии Intersolar Award интеллектуальному инвертору Huawei SUN2000 15-20KTL на выставке Intersolar Europe 2019 и наглядно свидетельствует о всемирном признании Huawei FusionSolar Smart PV Solution отраслью солнечной энергетики, одновременно демонстрируя потенциал китайской компании в создании критически важных инноваций.

Kevin Luis Gutierrez Trevino, representing Huawei, receives the award
Kevin Luis Gutierrez Trevino, representing Huawei, receives the award

Неделя MIREC - ведущее событие мексиканской отрасли экологически чистой энергетики. Премии MIREC Technology Innovation Award удостаиваются инновационные решения, воплощающие в себе выдающиеся достижения в сфере создания революционных технологий возобновляемой энергетики и заметно выделяющиеся среди своих конкурентов. Разработка Huawei 1500V Smart PV Solution была представлена на выставке Intersolar Europe в мае 2019 года. В основе его конкурентоспособности лежат технологические инновации сразу в трех аспектах: высокой выходной мощности, интеллектуальных алгоритмах эксплуатационно-технического обслуживания, надежности и безопасности.

Высокая выходная мощность: благодаря конструкции, обеспечивающей слежение за несколькими точками максимальной мощности (МРРТ), инвертор для последовательного соединения солнечных панелей сводит к минимуму несовмещение в линии фотоэлектрических модулей и идеально подходит для двусторонних систем, позволяя повышать их выходную мощность на 2%. По результатам независимых испытаний, проводившихся агентством TÜV, коэффициент доступности инвертора Huawei составляет 99,996%, что гарантирует высокую выходную мощность солнечных электростанций в долгосрочной перспективе.

Интеллектуальные алгоритмы эксплуатационно-технического обслуживания: диагностическая система Huawei Smart I-V Curve Diagnosis способна в рабочем режиме осуществлять анализ кривой I-V целых модульных линий, используя для этого расширенный алгоритм диагностики. Сканирование упрощает процесс автоматического поиска и идентификации линий, где наблюдается снижение производительности или произошла неисправность, что, в свою очередь, способствует проведению профилактических работ, повышает эффективность эксплуатационно-технического обслуживания и сводит к минимуму операционные расходы. Процесс онлайн-сканирования кривой I-V во всех линиях модулей солнечной электростанции мощностью 100 МВт занимает всего 15 минут.

Надежность и безопасность: Решение 1500V Smart PV Solution повышает уровень защиты системы до IP66 и эффективно защищает модули от мощных струй воды. Конструкция без предохранителей избавляет от необходимости во внешних компонентах.

Кевин Луис Гутьеррес Тревино (Kevin Luis Gutierrez Trevino) прокомментировал: «Анализируя возможности и преимущества Huawei 1500V Smart PV Solution, можно с уверенностью утверждать, что Huawei совершит интеллектуальный прорыв в аспектах повышенной выходной мощности, умных алгоритмов обслуживания, надежности и безопасности фотоэлектрических систем, поспособствовав тем самым коммерческому успеху своих клиентов и совместному созданию взаимосвязанного, интеллектуального мира».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/892851/Huawei_receives_award.jpg  

SOURCE Huawei

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Компания Huawei получила премию MIREC Technology Innovation Award

News provided by

Huawei

May 27, 2019, 21:59 ET