Компания Huawei представляет новые продукты и решения 5G, способные принести новую пользу как операторам, так и их клиентам

По словам Дина, в последнее время технологии 5G демонстрируют колоссальный прогресс с точки зрения масштабов внедрения и комплексного развития, а коммуникационные сети обеспечивают фундамент для бизнеса в данной сфере. На сегодняшний день компания Huawei уже заключила 91 коммерческий контракт на создание сетей 5G и осуществила поставку свыше 600 000 активных антенных систем (AAU) по технологии 5G Massive MIMO. Являясь ведущим мировым поставщиком оборудования 5G, Huawei прилагает все усилия к разработке лучших комплексных решений в данной сфере. В их число входит самая высокопроизводительная базовая станция 5G, поддерживающая все сценарии прикладного применения, а также Blade AAU с высочайшим в отрасли уровнем интеграции. Активная антенная система Blade AAU способна функционировать в частотных поддиапазонах 6 ГГц и поддерживает сети 2G, 3G, 4G и 5G. Подобная технология эффективно решает проблему ограниченного пространства для установки антенны и сокращает общую себестоимость владения на 30% по сравнению с существующими решениями конкурентов. Компания Huawei также является первым в отрасли поставщиком промышленных 5G-модулей, предназначенных для сетевых вертикалей.

Технологии 4G позволяют пользователям обмениваться видео и голосовыми сообщениями. А сверхширокая полоса пропускания в сетях 5G сделает реальностью приложения AR и VR с эффектом максимального погружения и откроет людям возможность передавать свои мысли и эмоции с небывалой ранее точностью. Эти потрясающие возможности создают невероятную новую ценность. По мере развития технологий улучшенного мобильного широкополосного доступа 5G (eMBB) новые сервисы трансляции видео в высоком разрешении будут стимулировать масштабный рост услуг 5G B2C. Сервисы 5G B2B также демонстрируют обширный потенциал для дальнейшего развития. Вместе с несколькими операторами компания Huawei постоянно обнародует техническую документацию по технологиям 5G и активно изучает новые прикладные сценарии В2В в стремлении расширять внедрение технологий нового поколения в различных отраслях промышленности и бизнеса. В ходе лондонской презентации Райан Дин продемонстрировал публике новейшую разработку Huawei - рюкзак для прямых видеотрансляций. Рюкзак со встроенным модулем 5G заметно упрощает этот процесс.

Г-н Дин подчеркнул, что в эпоху 4G практически все операторы предоставляли аналогичные сетевые сервисы. Однако после масштабного внедрения технологий 5G мобильные провайдеры могут создавать разнообразные услуги и тарифицировать их на основании различных параметров, включая объем данных, время задержки, пропускную способность и количество подключенных устройств. Все это позволяет извлекать максимальную выгоду из сетей нового поколения. Поэтому современным операторам критически важно пересмотреть свои бизнес-модели 5G уже сегодня.

Компания Huawei в сотрудничестве с международными партнерами уже реализовала широкий спектр проектов 5G в самых различных отраслях, включая инновационные масс-медиа, образовательную инфраструктуру, здравоохранение и т.д. Райан Дин также познакомил участников мероприятия в британской столице с новой инициативой компании - 5G Partner Innovation Program, - которая уже успела завоевать признание отраслевых партнеров Huawei. Посредством программы, рассчитанной на 5 лет, китайский разработчик планирует инвестировать 20 млн долл. США в инновационные прикладные сценарии 5G, внося неоценимый вклад в развитие перспективной экосистемы 5G и ускоряя коммерческий успех сетей нового поколения.

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. По состоянию на конец 2018 года компания располагала штатом из 180 000 сотрудников, работающих в подразделениях Huawei в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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