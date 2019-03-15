Компания Huawei внедрит технологию OCP Open Rack во всех своих публичных облачных дата-центрах

Инициатива Open Rack, предложенная проектом разработки открытого аппаратного обеспечения вычислительных систем Open Compute Project (OCP), ориентирована на преобразование традиционных серверных стоек в центрах обработки данных и является одним из самых многообещающих начинаний в среде масштабных вычислений. Это первый стоечный стандарт, разработанный специально для дата-центров и предполагающий интеграцию стойки в инфраструктуру ЦОД. В комплексном процессе его проектирования принималась во внимание взаимозависимость всех элементов - от энергосети до шлюзов в чипах на каждой материнской плате. Технология Open Rack, используемая крупнейшими Интернет-провайдерами мира, включая Facebook, Google и Microsoft, помогает сокращать общую себестоимость владения (ТСО) и повышать энергоэффективность в среде масштабных вычислений.

«Инженерно-техническое и коммерческое руководство Huawei оценило эффективность и гибкость Open Rack, а также поддержку международной базы поставщиков. Предоставление облачных сервисов глобальной клиентской базе приносит с собой ряд проблем. Гибкость спецификаций Open Rack и способность стоек адаптироваться к технологии жидкостного охлаждения дает Huawei возможность расширять географию обслуживания. Решение Huawei использовать нашу разработку служит для нас отличным знаком качества!», - заявил Билл Картер (Bill Carter), главный технический директор организатор Open Compute Project Foundation.

Кроме внедрения технологии Open Rack во всех облачных ЦОД компания Huawei также расширяет свое сотрудничество с сообществом ОСР для оптимизации процессов разработки стандартов, сокращения времени вывода продуктов на рынок, повышения эксплуатационной технологичности и снижения ТСО.

В прошлом году китайский разработчик получил статус платинового члена OCP. В этом году Huawei продолжит вкладывать усилия и средства в сотрудничество с ОСР и всем сообществом разработчиков открытого ПО. Активное взаимодействие компании с OCP охватывает участие в разнообразных инициативах сообщества, включая проекты оптимизации стоек, энергопотребления, системного управления, серверов и т.д. В частности, Huawei внесла обширный вклад в разработку предстоящих спецификаций для модуля ускорителя ОСР, передовых систем охлаждения и OpenRMC.

«Стратегические инвестиции и сотрудничество Huawei с OCP являются взаимовыгодными для всех заинтересованных сторон, - прокомментировал г-н Кеннет Чжан (Kenneth Zhang), генеральный директор FusionServer - коммерческого подразделения интеллектуальных вычислительных систем Huawei. - Объединяя обширный опыт нашей компании в телекоммуникационной и облачных сферах со знаниями и наработками сообщества ОСР, мы наращиваем свою способность создавать передовые, гибкие и открытые решения для клиентов по всем миру. А лидерские позиции на рынке и глобальная инфраструктура ЦОД Huawei помогут OCP осваивать новые географии и новые сегменты рынка».

В своей программной речи на конференции OCP Global Summit представители Huawei поделятся дополнительной информацией о планах внедрения технологии Open Rack, а также об общей стратегии сотрудничества с ОСР. Huawei также планирует представить некоторые элементы этих решений, включая вычислительный модуль на базе ОСР, ЦП Huawei Kunpeng 920 ARM, ИИ-процессор Huawei Ascend 310 и другие интеллектуальные вычислительные продукты из своего ассортимента, на своем выставочном стенде в ходе саммита.

Для получения дополнительной информации посетите стенд Huawei и присоединяйтесь к программным и закрытым сессиям с участием компании:

Номер стенда: B2

График программных докладов: 3/15 11:38 Grand Ballroom

График закрытых сессий: 3/14 14:05-14:30 - 210BF

О компании Huawei

Huawei - ведущий мировой поставщик инфраструктуры и смарт-устройств на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Разрабатывая интегрированные решения в четырех ключевых сферах - телекоммуникационных сетях, ИИ, смарт-устройствах и облачных сервисах, - мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать цифровые технологии доступными для каждого человека, каждой семьи и организации, существующих в сегодняшнем взаимосвязанном, интеллектуальном мире.

Комплексный портфель продуктов, решений и сервисов от Huawei характеризуется высокой конкурентоспособностью и превосходными параметрами безопасности. Посредством открытого сотрудничества с экосистемными партнерами, мы обеспечиваем нашим клиентам долговременную ценность. Наша деятельность направлена на расширение возможностей человека, повышение комфорта повседневной жизни и вдохновение бизнеса всех форм и масштабов на создание инноваций.

При разработке своих инноваций Huawei делает акцент на потребностях клиентов. Мы инвестируем значительные средства в базовые исследования, концентрируя усилия на достижении технологических прорывов, способных дать стимул для дальнейшего развития нашей цивилизации. Штат из 180 000 сотрудников работает в подразделениях компании в 170 странах и регионах мира. Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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