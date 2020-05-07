Компания Huobi China играет ключевую роль в развитии технологий BSN

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Huobi China

May 07, 2020, 05:53 ET

ПЕКИН (BEIJING), 7 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Коммерческий запуск национальной блокчейн-платформы Blockchain-Based Service Network (BSN) 25 апреля этого года ознаменовал новый виток интереса к блокчейн-технологиям в Поднебесной. Цель национальной блокчейн-сети - предоставить компаниям и разработчикам программного обеспечения возможность подключения к BSN и оперативной разработки доступных блокчейновых приложений.

Huobi China to Play Pivotal Role in Development of BSN
Huobi China to Play Pivotal Role in Development of BSN

Правительство КНР предусматривает множество вариантов использования для инфраструктуры блокчейн-сети, включая приложения для умного города, решения для регистрации и хранения данных. Компания Huobi China вошла в четверку провайдеров исходной инфраструктуры для национальной блокчейн-сети.

BSN - не просто еще одна сеть, которая будет функционировать на территории Китая. Она уже успела доказать свою эффективность, жизнеспособность и адаптируемость, благодаря чему стремительно набирает популярность по всему миру. Гонконг и Сингапур входят в число 84 городов, где в настоящий момент проводятся испытания сети BSN.

Согласно официальным документам, обнародованным в ходе Пресс-конференции по случаю коммерческого запуска платформы 25 апреля этого года, телекоммуникационные операторы уже зарегистрировали 128 общественных городских узлов BSN, а к концу текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще 200 таких узлов.

 Huobi China уже завершила работы по созданию одной из базовых инфраструктур, которую планируется интегрировать в BSN к июлю 2020 года, после чего она станет общедоступной. 

В ходе пресс-конференции генеральный директор Huobi China Юань Юймин (Yuming Yuan) рассказал о своем видении проекта, его перспективах, а также   роли его компании в реализации данного начинания:

«Тот факт, что Huobi China вошла в четверку провайдеров исходной инфраструктуры для BSN, стал для нас новым знаковым достижением. Наша компания является одним из признанных лидеров блокчейн-индустрии, обладающим мощным потенциалом в сфере НИОКР, а проект BSN остро нуждается в надежных партнерах, способных оказывать ему мощную поддержку в процессах построения интегрированной экосистемы.

Это начинание не имеет себе равных на международной арене. Мы все не раз имели возможность убедиться в растущем признании блокчейн-технологий в Китае, но коммерческий запуск BSN является самой что ни на есть очевидной манифестацией амбициозных планов властей страны в этом направлении». 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1164704/HuobiChinaPlayPivotalRole.jpg

SOURCE Huobi China

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Компания Huobi China играет ключевую роль в развитии технологий BSN

News provided by

Huobi China

May 07, 2020, 05:53 ET