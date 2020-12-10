Компания iHerb анонсирует новые заманчивые возможности заработать щедрое вознаграждение в рамках своей программы лояльности iHerb Rewards

Популярная программа лояльности iHerb Rewards анонсирует новые предложения для участников. Эта программа позволяет покупателям зарабатывать вознаграждения, которые можно обменивать на покупки или наличные деньги. Теперь у них появилась возможность получать вознаграждение при написании отзывов и полезных ответов в рамках сообщества iHerb.

«Мы ценим честные отзывы покупателей о предлагаемой нами продукции, так почему бы нам не вознаградить их за то, что они предоставляют нам и другими покупателями дополнительную информацию? — говорит Нил Фолгейт (Neil Folgate), вице-президент iHerb по маркетингу роста. — Мы убеждены, что эти изменения в сочетании с глобальным присутствием iHerb позволят нам и дальше предлагать уникальную международную программу лояльности, которая является одной из наиболее привлекательных программ такого рода для покупателей и лидеров мнения по всему миру».

Три новых способа получения вознаграждений в рамках программы лояльности iHerb Rewards включают:

Рекомендации

Дарите 5% и получайте 5 долларов США: помогайте другим больше сэкономить и получайте вознаграждение в размере 5 долларов США за каждую покупку, сделанную по вашей рекомендации новыми или возвращающимися клиентами.

Зарабатывайте больше с супервознаграждениями: получайте дополнительную комиссию в размере 10% за любые покупки продуктов брендов iHerb, сделанные по вашей рекомендации. Эта комиссия начисляется дополнительно к фиксированному вознаграждению в размере 5 долларов США за каждую покупку, сделанную по вашей рекомендации.

помогайте другим больше сэкономить и получайте вознаграждение в размере 5 долларов США за каждую покупку, сделанную по вашей рекомендации новыми или возвращающимися клиентами. получайте дополнительную комиссию в размере 10% за любые покупки продуктов брендов iHerb, сделанные по вашей рекомендации. Эта комиссия начисляется дополнительно к фиксированному вознаграждению в размере 5 долларов США за каждую покупку, сделанную по вашей рекомендации. Отзывы

Зарабатывайте вознаграждение в размере до 101 доллара США за каждый честный и полезный отзыв, составленный в соответствии с применимыми условиями. Делитесь своими мнениями о достоинствах и недостатках приобретаемых продуктов и получайте вознаграждение в размере 1 доллара США за каждый отзыв. Кроме того, вы сможете зарабатывать 0,10 доллара США за каждую оценку «Полезно» (Helpful), полученную вашим отзывом от других клиентов, но не более 100 долларов США за каждый отзыв.

Делитесь своими мнениями о достоинствах и недостатках приобретаемых продуктов и получайте вознаграждение в размере 1 доллара США за каждый отзыв. Кроме того, вы сможете зарабатывать 0,10 доллара США за каждую оценку «Полезно» (Helpful), полученную вашим отзывом от других клиентов, но не более 100 долларов США за каждый отзыв. Ответы

Зарабатывайте до 100 долларов США за каждый данный вами полезный ответ! Отвечайте на вопросы и зарабатывайте 0,10 доллара США за каждую оценку «Полезно» (Helpful), полученную вашим ответом от других клиентов, но не более 100 долларов США за каждый ответ.

Компания iHerb высоко ценит лояльных клиентов, которые разделяют ее приверженность поставке продукции высочайшего качества по самым приемлемым ценам, и старается поощрять тех, кто делает покупки на ее сайтах, рекомендует iHerb друзьям и знакомым и активно с ней взаимодействует. Включение в программу лояльности новых перечисленных выше способов зарабатывать вознаграждение позволяет нам успешно решать эту задачу.

Информация о компании iHerb: американская компания iHerb является одним из крупнейших участников рынка розничной электронной коммерции и предлагает до 30 000 наименований продукции от 1200 ведущих брендов миллионам клиентов по всему миру. Компания iHerb поставляет свою продукцию покупателям в 188 странах и регионах непосредственно со складов, оборудованных по последнему слову техники системами климат-контроля и сертифицированных по стандарту GMP. С момента своего основания в 1996 году компания iHerb последовательно внедряет инновации, направленные на повышение уровня обслуживания и обеспечение поставок товаров высочайшего качества по максимально приемлемым для покупателей ценам. https://www.iherb.com

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