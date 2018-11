Компания JA Solar подписала договор поставки модулей мощностью 257 МВт для вьетнамского проекта

ПЕКИН (BEIJING), 30 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических систем, сообщила о заключении договора поставки с дочерним предприятием China Energy Engineering Group - Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC). По условиям соглашения компания осуществит поставку высокоэффективных монокристаллических PERC-модулей совокупной мощностью 257 МВт для проекта во вьетнамской провинции Фуйен.

SEPEC выступает генеральным подрядчиком по проекту, реализуемому многопрофильной корпорацией B. GRIMM, осуществляющей активную деятельность в энергетической сфере. Проект имеет важное значение для развития рынка возобновляемой энергетики во Вьетнаме, а также в других странах Юго-Восточной Азии.

В ходе церемонии подписания договора президент SEPEC г-н Чэнь Цзипин (Jiping Chen) дал высокую оценку JA Solar: «Наш партнер является лидером в сфере разработки и производства высокоэффективных фотоэлектрических продуктов. Мы уверены, что первоклассные модули JA и развитая международная сеть продаж обеспечат успех нашему проекту. Кроме того, мы с нетерпением ждем возможности расширить наше сотрудничество с JA Solar в рамках реализации будущих проектов».

На фоне растущего спроса на энергоресурсы, сокращения запасов ископаемого топлива и развития солнечной энергетики Вьетнам демонстрирует превосходный потенциал для роста фотоэлектрической отрасли. Однако, этот географический регион характеризуется экстремальными условиями окружающей среды - круглогодичной высокой температурой и влажностью. Это обстоятельство объясняет жесткие требования к производительности солнечных модулей, продемонстрировать которые могут только продукты высочайшего качества. Модули JA Solar прошли строжайшие испытания на долгосрочную надежность и экологическую адаптируемость, продемонстрировав способность сохранять высокую эффективность и стабильную выработку энергии на протяжении длительного периода времени. Благодаря этому, бренд JA Solar на сегодняшний день пользуется высокой репутацией на рынке и сумел заметно расширить свое присутствие в масштабах страны.

Президент и генеральный директор JA Solar Цзинь Баофан (Baofang Jin) прокомментировал: «Партнерство между нашими компаниями наглядно демонстрирует признание первоклассного качества продуктов и сервисов JA компанией SEPEC. Мы надеемся, что в будущем число наших совместных проектов будет лишь возрастать, способствуя развитию фотоэлектрического рынка в странах «Пояса и пути» и принося преимущества солнечной энергетики как можно большему количеству людей".

Контактная информация для представителей СМИ:

JA Solar Holdings Co., Ltd

http://www.jasolar.com/html/en/

Сунь Сяожуй (Sun Xiaorui)

+86-10-6361-1888 x1698

bj.sunxr@jasolar.com

