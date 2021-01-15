Компания JA Solar поставит все модули, необходимые для завершения строительства крупнейший на Гуаме одноблочной солнечной электростанции

ПЕКИН, 15 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Китайская компания JA Solar недавно объявила о поставке всех фотоэлектрических модулей, необходимых для завершения строительства солнечной электростанции мощностью 88 МВт на Гуаме. Проект, финансируемый и осуществляемый корейской корпорацией Korea Electric Power, станет крупнейшей одноблочной солнечной электростанцией на Гуаме.

Из-за наблюдаемых на острове сильных ветров к конструкции предъявляются более жесткие, чем обычно, требования в отношении механической нагрузки на тыльную поверхность и скорости деградации солнечных модулей. После обмена информацией и сравнения продукции различных производителей корпорация Korea Electric Power в итоге выбрала в качестве эксклюзивного поставщика солнечных модулей для данного проекта китайскую компанию JA Solar.

Korea Electric Power — крупнейшая в Южной Корее энергетическая компания, занимающаяся как производством, передачей и распределением электроэнергии, так и разработкой и реализацией проектов в области электроэнергетики. Высокое качество продуктов и услуг, предлагаемых китайской компанией JA Solar, в сочетании с обеспечиваемой ею стабильной финансовой выгодой и солидной репутацией в области электроэнергетики, способствовали установлению прочных партнерских отношений между корпорацией Korea Electric Power и компанией JA Solar. В 2020 году они подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и приступили к реализации новых проектов. Помимо сотрудничества на местном южнокорейском рынке, обе стороны также поддерживают тесную связь и осуществляют информационное взаимодействие на зарубежных рынках, содействуя освоению и использованию солнечной энергии в мировом масштабе.

С момента выхода на быстро растущий южнокорейский рынок фотоэлементов в 2011 году, компании JA Solar удалось завоевать на нем превосходную репутацию и создать лояльную клиентскую базу благодаря высокому качеству своих продуктов и услуг. Высокоэффективные продукты JA Solar успешно прошли сертификацию на соответствие применимым южнокорейским промышленным стандартам Korean Industrial Standards (KS) и получили высокую оценку со стороны местных отраслевых СМИ и клиентов. В 2018 году компания JA Solar открыла подразделение в Южной Корее для обеспечения более своевременной и эффективной поддержки и расширения диапазона услуг, оказываемых местным клиентам. В 2019 году это подразделение получило отраслевую южнокорейскую премию Best Market Performance Award за достижение лучших показателей в области солнечной энергетики.

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http://www.jasolar.com/html/en/



SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.