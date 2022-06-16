Компания Jolywood Solar представила солнечные модули серии Niwa на выставке Genera

МАДРИД, 16 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- 14-16 июня состоялась выставка Genera 2022 - Energy and Environment Fair, один из крупнейших коммерческих форумов в сфере экологически чистой энергии. В этом юбилейном, 25-м по счету мероприятии приняло участие большое число производителей, которые продемонстрировали свою новейшую продукцию.

Компания Jolywood Solar, являющаяся лидером в области технологий TOPCon, представила свои распределенные модули и высокомощные модули серии Niwa, продемонстрировав миру передовые технологии n-типа и интеллектуальные решения, которые привлекли к себе внимание экспертов и посетителей со всего мира.

В ходе выставки были представлены модули TOPCon n-типа, а именно модули JW-HD108 (серия Niwa), а также JW-HD144N и JW-HD132N, оснащенные пластинами размером 182 мм и 210 мм соответственно. Новые модули с коэффициентом двусторонности 80±5% и температурным коэффициентом -0,31%/Вт сочетают в себе преимущества высокого КПД, высокой мощности, низкого уровня деградации и высокой надежности.

Благодаря тщательному анализу и многочисленным исследованиям компания Jolywood Solar представила различные продукты для удовлетворения различных рыночных потребностей. Модуль JW-HD108 — новейшее устройство серии Niwa, имеющее двустороннюю стеклянную конструкцию и полностью выполненное в черном цвете. Модель обеспечивает 22% КПД и выходную мощность 425 Вт. Это небольшое, но высокомощное устройство предназначено для распределенного рынка (крыши промышленных/коммерческих зданий и жилых домов). Модули JW-HD144N и JW-HD132N оснащены пластинами размером 182 мм и 210 мм соответственно, что обеспечивает более высокую выходную мощность около 700 Вт. Эти модули созданы для крупных электростанций: они обеспечивают дополнительное увеличение выработки электроэнергии и высокую надежность, что делает их идеальным решением для экстремальных климатических условий, особенно в пустынных областях.

В последние годы наблюдается рост рынка распределенной солнечной энергии. Компания Jolywood Solar находится на передовой отрасли, выпустив серию Niwa для удовлетворения спроса на распределенном рынке за счет постоянных технологических инноваций, строгого контроля качества и сосредоточенности на нуждах потребителя. Испания является одним из крупнейших рынков солнечной энергии в Европе с огромным потенциалом. Компания Jolywood Solar поставила модули серии Niwa тысячам семей и продолжит работу в этом направлении, создавая блага для всего человечества в виде экологически чистой энергии.

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