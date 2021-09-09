Компания Kawaii Islands получила 2,4 млн долларов от элитных инвесторов на закрытой продаже токенов для ожидаемой метавселенной аниме

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Kawaii Islands

Sep 09, 2021, 15:50 ET

РОД-ТАУН (БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА), 9 сентября 2021 г. /PRNewswire/-- Компания Kawaii Islands, новый проект GameFi, появившийся в результате стратегического партнерства между студией Imba Games и компанией Oraichain, собрала 2,4 млн долларов для создания нового поколения аниме-игр на основе NFT, где все будут подключены и пользователи смогут участвовать в игре или создании контента.

Kawaii Islands raised $2.4M in a private token sale from elite investors for its upcoming anime metaverse
Kawaii Islands raised $2.4M in a private token sale from elite investors for its upcoming anime metaverse
An official trailer video showcasing “play, connect, create, and earn" game loop in Kawaii Islands
An official trailer video showcasing “play, connect, create, and earn" game loop in Kawaii Islands
Kawaii Islands raised $2.4M in a private token sale from elite investors for its upcoming anime metaverse
An official trailer video showcasing “play, connect, create, and earn" game loop in Kawaii Islands

В сентябре этого года стартует альфа-версия игры Kawaii Islands, и игроки могут присоединиться к сказочной вселенной волшебных животных и растений и с легкостью заработать, играя. Членам сообщества и игрокам очень понравились недавно обнародованные особенности графики персонажей и трейлер к игре.

Генеральный директор компании MapleBlock, одного из ведущих инвесторов, Виджай Гарг (Vijay Garg) тоже не смог устоять перед игрой. «Kawaii Islands имеет мощный дизайн и забавный принцип действия, унаследованные от предыдущей хорошо известной игровой серии, — заявил он, — и с помощью ИИ-верификации NFT-токенов в сети игра, несомненно, откроет более глубокий уровень игрового опыта в отличие от традиционных игр».

Помимо возможности зарабатывать, компания Kawaii Islands предлагает полный набор привлекательных функций, позволяющих игрокам расширить свое воображение и творческий потенциал: фермерство, создание поделок, изготовление украшений, стиль и социальные сети. Однако наиболее перспективной функцией также является функция «создать, чтобы заработать», которая генерирует платформу для создания собственной экономики Web 3.0 за счет использования своих художественных навыков и навыков рассказчика.

«Прогресс, достигнутый в сфере Web 3.0 и NFT за счет разработки Metaverse и инновационных концепций, таких как торговые площадки в цифровых мирах, стекинг и возможность заработать благодаря доступу к блокчейн-играм в Интернете, пока не получил полной оценки со стороны миллионов людей по всему миру, — заявил глава DFG Джеймс Во (James Wo). — Мы убеждены в том, что тот путь, которым мы идем, неизбежен и будет все более укрепляться благодаря новым достижениям и новым поколениям участников пространства».

Наряду с MapleBlock и DFG, многих инвесторов как в криптовалютном, так и в деловом пространстве массово привлекают перспективы и необыкновенная возможность «играть, знакомиться, создавать и зарабатывать», предоставляемая Kawaii Islands. К их числу относятся Signum (соведущий инвестор), Hyperchain, Jsquare, AU21, X21, Kyros, Rikkei Capital, Shin Chan IEO/ICO Alerts и SkyVision Capital. Благодаря их финансированию Kawaii Islands сделает еще один шаг и подключит все остальные аниме-игры к созданию метавселенной аниме.

Присоединяйтесь к сообществу Kawaii Islands и приготовьтесь к этой неотразимой метавселенной!

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Kawaii Islands, [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1610969/Image1.jpg

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1610968/Video1.mp4

 

 

SOURCE Kawaii Islands

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