Компания LC Waikiki ставит перед собой задачу к 2023 году войти в тройку ведущих марок готовой одежды и модных аксессуаров в Европе

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LC Waikiki

Feb 26, 2020, 02:00 ET

- Компания LC Waikiki открыла свой тысячный магазин в Киеве

СТАМБУЛ, 26 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания LC Waikiki продолжает расширять свое присутствие в Турции и во всем мире в качестве известного турецкого бренда, миссия которого изложена в его девизе «Каждый заслуживает одеваться хорошо», открыв свой 1000-й магазин в столице Украины Киеве. Подчеркнув, что торговая сеть LC Waikiki представлена в 47 странах, 307 городах на 3 континентах, председатель совета директоров Вахап Кучук (Vahap Küçük) заявил о намерении производителя стать к 2023 году одной из трех наиболее успешных компаний в Европе в сфере розничной торговли одеждой. 

LC Waikiki's 1000th Store Opening in Kyiv.
LC Waikiki's 1000th Store Opening in Kyiv.

Являясь национальной маркой Турции, компания LC Waikiki, предлагающая модную одежду по доступным ценам на любой вкус, открыла свой 1000-й магазин в Киеве (Украина). 

Компания LC Waikiki открыла свой 1000-й магазин в первом квартале 2020 года, ставший очередным важным этапом развития международной инвестиционной деятельности компании, начатой в Румынии в 2009 году. 13 февраля 2020 года в киевском ТРЦ River Mall прошла церемония открытия тысячного магазина LC Waikiki с участием председателя совета директоров Вахапа Куджюка (Vahap Küçük), директора по продажам и маркетингу Берны Укьюз Огют (Berna Akyüz Öğüt) и посла Турецкой Республики в Киеве Ягмура Ахмета Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere). На данный момент компания LC Waikiki имеет 35 магазинов в 18 городах Украины и насчитывает 1000 сотрудников. Новый двухэтажный магазин в ТРЦ River Mall станет самым крупным магазином сети в стране с площадью 1800 кв. м. В магазине, объем инвестиций в который составил 1 млн долл. США, будут работать 40 сотрудников. 

Анализируя глобальный путь развития бренда, председатель совета директоров компании LC Waikiki Вахап Кючюк (Vahap Küçük) отметил: «Когда мы впервые запустили нашу марку, мы определили для себя следующую миссию: «Каждый заслуживает одеваться хорошо». Нашей целью стало создание модной одежды по доступным ценам с выходом на мировой рынок. Ассортимент нашей продукции подходит для любого возраста, на любой вкус и кошелек и изготавливается с соблюдением всех норм безопасности. На 2023 год мы определили для себя следующую задачу: «Войти в тройку ведущих сетей магазинов модной одежды в Европе».

Отметив, что в этом году компания продолжит освоение новых рынков, Вахап Кючюк заявил: «В августе мы выйдем на новый континент — Южную Америку, и откроем свой первый магазин в Перу. Мы планируем представить нашу продукцию в таких новых странах как Замбия, Кот-д' Ивуар, Гана, Ангола и Сенегал в Африке, Венгрия в Европе, Монголия и Туркменистан в Азии. В 2020 году мы выйдем на 4-й континент — Южную Америку. С учетом 9 новых стран мы планируем открыть в общей сложности 130 новых магазинов: 15 магазинов в Турции и 115 магазинов за рубежом. Таким образом, в 2020 году мы планируем осуществлять свою деятельность в 56 странах на 4 континентах и увеличить количество наших магазинов до 1125. Это означает, что общая площадь наших магазинов достигнет 1950 тысяч кв. м. Кроме того, мы продолжим развитие наших дочерних брендов — сети магазинов LCW Dream и LCW Home. А также в этом году мы поставили перед собой цель увеличить объем экспорта до 1 млрд долларов США».

О компании LC Waikiki

Компания LC Waikiki, основанная в 1988 году в Турции, с 1997 года представляет собой сеть магазинов готовой одежды, миссия которой отражена в ее девизах «Каждый заслуживает одеваться хорошо» и «Доступная мода». 32-летний период роста и развития позволил компании LC Waikiki расширить свое представительство как в Турции, так и за рубежом. Компания LC Waikiki, являющаяся ведущим производителем готовой одежды, на сегодняшний день имеет около 1000 магазинов в 47 странах со штатом в 47700 сотрудников. www.lcwaikiki.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1092038/LC_Waikiki_Kiev.jpg

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https://www.lcwaikiki.com/

SOURCE LC Waikiki

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Компания LC Waikiki ставит перед собой задачу к 2023 году войти в тройку ведущих марок готовой одежды и модных аксессуаров в Европе

News provided by

LC Waikiki

Feb 26, 2020, 02:00 ET