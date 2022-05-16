Компания Lockton сообщила о рекордном годовом росте

«Мы достигли этих результатов благодаря тому, что наша команда состоит из замечательных людей, которые преданно работают во благо клиентов, — заявил председатель Рон Локтон. Это целиком их заслуга. Я горжусь тем, что, будучи частной компанией, мы можем реализовывать такую долгосрочную стратегию, в которой принимаемые нами решения ориентированы на интересы клиентов, наших сотрудников и наших сообществ».

За прошедшие 12 месяцев компания Lockton привлекла поразительное количество ведущих специалистов отрасли — более 1200 человек во всех своих бизнес-сегментах. Компания по-прежнему сосредоточена на создании инновационных решений, удовлетворяющих потребностям клиентов, в том числе по таким направлениям, как транзакционные риски, кибербезопасность, поручительства и морское страхование. Компания Lockton также значительно расширила свое географическое присутствие, открыв новые представительства в США, Европе, Скандинавии, Новой Зеландии и Латинской Америке.

«Мы демонстрируем значительный органический рост в брокерской отрасли, где рост, как правило, обусловлен мегаслияниями, крупными приобретениями и консолидацией с участием инвестфирм, — заявил генеральный директор компании Питер Клюн (Peter Clune). — Для реализации настоящей стратегии органического роста требуется другой набор навыков, с которым вы привлекаете партнеров и клиентов в индивидуальном порядке. Последние три года мы фиксируем мощнейший импульс роста, и по прошествии 56 лет мы только начинаем».

Компания Lockton выигрывает звание лучшего работодателя в сфере страхования на протяжении 13 лет подряд, является одной из американских компаний с самым эффективным управлением по итогам 2022 года, а также признана Forbes лучшим крупным работодателем и лучшим работодателем в плане политики многообразия в 2022 году.

Информация о компании Lockton

Качество, благодаря которому Lockton выделяется на общем фоне, также делает нас лучше — это независимость. Компания Lockton находится в частной собственности, за счет чего наши 9000 партнеров, работающих более чем в 125 странах, имеют возможность сосредоточиться исключительно на рисках и страховых потребностях клиентов. Благодаря своему международному опыту компания Lockton обеспечивает глубокое понимание, необходимое для достижения выдающихся результатов.

На протяжении 13 лет подряд компания Lockton удостаивается звания «Лучший работодатель в сфере страхования» по версии журнала Business Insurance. Издания Deloitte и Wall Street Journal включили компанию Lockton в свои списки компаний с наиболее эффективным управлением за 2022 год. Журнал Forbes включил компанию Lockton в свой список лучших крупных работодателей Америки 2022 года. Более подробная информация предоставлена на сайте компании по адресу www.lockton.com.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1818283/Message_From_Peter_Clune_Lockton_CEO.mp4

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1024406/Lockton_Logo.jpg

SOURCE Lockton Companies