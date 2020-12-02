Компания Lucid Motors завершает строительство первого предприятия по производству новых электромобилей, создаваемого с нуля в Северной Америке, и в настоящее время оно вводится в эксплуатацию, что обеспечит начало выпуска электромобилей Lucid Air весной 2021 года

«2 декабря 2019 года мы заложили фундамент производственного объекта Lucid AMP-1 площадью около 2,5 кв. км в городе Каса-Гранде (шт. Аризона), и чуть менее года спустя уже завершили строительство первого специализированного завода по производству электромобилей в Северной Америке, ― сообщил генеральный директор и главный инженер компании Lucid Motors Питер Ролинсон (Peter Rawlinson). ― Упорство в достижении цели и гибкость, демонстрируемые этой командой, поистине поразительны — в настоящее время мы уже вводим в эксплуатацию оборудование, совместимое с производственной системой Lucid, чтобы всего через несколько месяцев приступить к выпуску электромобилей нового поколения Lucid Air».

В процессе ввода предприятия в эксплуатацию, когда проводятся испытания инновационных производственных технологий и самого современного оборудования компании Lucid, она уже построила свой испытательный парк, полностью укомплектованный экспериментальными образцами, и в настоящее время переходит к строительству одной из последних серий электромобилей Lucid Air, типичных для этого производственного объекта. Производственная система Lucid охватывает передовые технологии, включая клееную конструкцию несущего кузова с заклепочными соединениями, напоминающими детали самолетного фюзеляжа, вместо точечной сварки, что обеспечивает конструкционную прочность моделей Lucid Air, соответствующую самым современным требованиям. Весной 2021 года начнется выпуск заказанных клиентами автомобилей с производственной линии в Аризоне, первоначальная пропускная способность которой будет составлять 30 тысяч единиц продукции в год, предназначенной для поставок на рынки всего мира, начиная с Северной Америки. Сначала они будут включать в себя электромобили Lucid Air Dream Edition, к которым вскоре присоединятся модели Grand Touring и Touring. В начале 2022 года ассортимент пополнится моделью Lucid Air Pure стоимостью от 69 900 долл. США[1].

Площадка в Аризоне была выбрана для строительства этого объекта по ряду причин, включая инфраструктуру, наличие квалифицированных кадров, географическое расположение и уже существующую систему поставок для автомобилестроительной отрасли. Кроме того, она располагала достаточным пространством для размещения крупного предприятия и планируемых расширений, с учетом которых проектировались основные участки завода. К ним относится ультрасовременный покрасочный цех для работы с водорастворимыми красками, спроектированный с расчетом на будущее в плане необходимой площади и специализированной инфраструктуры, что позволит расширять его в соответствии с потребностями всех предстоящих этапов строительства самого предприятия. На период до 2028 года запланировано в общей сложности четыре этапа, после реализации которых его площадь увеличится с нынешних 93 до 475 тысяч квадратных метров. В конечном итоге производственная мощность предприятия AMP-1 будет составлять до 400 тысяч единиц продукции в год.

«Строя это предприятие, мы придерживались ряда важных производственных принципов, включая «готовность к будущему» и «своевременность», что позволило нам эффективно управлять своими инвестициями и построить новейшее предприятие с нуля, — заявил вице-президент компании Lucid Motors по производству Петер Хохголдингер (Peter Hochholdinger). — По мере пополнения нашего ассортимента новыми платформами и транспортными средствами планирование, воплощенное в этом объекте, обеспечит нам возможность непрерывно идти в ногу с растущим спросом покупателей на наши современные электромобили».

Информация о компании Lucid Motors

Стратегическая цель компании Lucid состоит в стимулировании внедрения экологически чистых средств транспорта путем создания наиболее привлекательных электромобилей, разработанных на основе человеческого опыта. Ее первый модельный ряд — Lucid Air — представляет собой ультрасовременный седан класса люкс, дизайн которого выполнен в калифорнийском стиле с использованием технологий, хорошо зарекомендовавших себя на автогонках. Некоторые модели серии Air с роскошным и просторным интерьером в среднеразмерном кузове имеют расчетный пробег без дозаправки, превышающий 500 миль, и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Контакты для прессы

Andrew Hussey (Эндрю Хасси)

David Buchko (Давид Бучко)

[email protected]

[1] После предоставления федерального налогового кредита в размере 7500 долл. США

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