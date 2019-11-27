Компания MGI открывает новый латвийский филиал, обеспечивая базу для углубления научного сотрудничества между Китаем и Европой

РИГА (RIGA), Латвия, 27 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания MGI сегодня официально открыла новый центр НИОКР и производственную базу в латвийской столице с целью создания нового моста между Китаем и Европой в сфере медицинских инноваций.

Новое предприятие MGI в Риге включает базу по производству продукции, центр секвенирования с высокой пропускной способностью, учебный и логистический центры. С целью углубления сотрудничества в области медико-биологических исследований и разработки сценариев коммерческого применения, а также для продвижения масштабных международных геномных проектов и наращивания обмена между китайскими и европейскими предприятиями MGI планирует учредить Китайско-европейский центр медико-биологических инноваций.

Как отметил синистр экономики Латвийской Республики Ральф Немиро: "Передовые технологии генетического секвенирования и современное оборудование MGI помогут нам нарастить собственный потенциал в сфере научных исследований и обеспечит дополнительные преимущества в вопросах развития".

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в Латвии Лян Цзяньцюань подчеркнул, что это первый медико-биологический технологический центр, открываемый китайским предприятием в Центральной и Восточной Европе. "Уверен, что этот проект поможет нам углубить сотрудничество между Китаем и Латвией, а также достичь большего взаимопонимания по многим вопросам", - прокомментировал он.

По словам президента компании MGI Дункана Юя, производственная и исследовательская база в Латвии - ключевой инвестиционный проект, направленный на развитие европейского направления бизнеса, и важный шаг на пути к глобализации MGI. "Опираясь на существующий в Латвии биотехнологический "фундамент", мы сможем сформировать европейскую платформу создания медико-биологических инноваций на базе "генных технологий" с использованием передовых продуктов и разработок. Эта платформа поможет нам создать комплексную систему технической поддержки и цепочку снабжения для эффективного удовлетворения потребностей клиентов и углубления наших знаний о европейском рынке".

Являясь членом ЕС, Латвия накопила обширный опыт в качестве центра исследований и разработки инновационных лекарственных препаратов на территории бывшего СССР. Биотехнологическая отрасль входит в число ключевых направлений развития страны.

Латвийская база MGI позволит компании ускорить темпы создания глобальной сети научно-исследовательских разработок, производства и маркетинга продукции в Азии, Европе и Америке. Новый центр площадью в 7 000 кв.м расположен на территории промышленной зоны Lidostas Park в километре от международного аэропорта Рига.

Производственная и научная база в Латвии окажет поддержку важным исследовательским проектам, включая инициированный в октябре этого года Million Microbiome of Humans Project (ММНР) по секвенированию и анализу миллиона микробных образцов. Сегодня в Риге BGI Research и MGI сообщили о новом сотрудничестве с учеными из всех уголков земного шара в сфере секвенирования одноклеточной РНК 10 миллионов клеток. Еще одна инициатива, - 10 Million Single-Cell Transcriptome Project (scT10M), - направлена на создание комплексной карты одиночных клеток для последующего совместного использования научным сообществом в целях наращивания знаний о медико-биологических науках, включая здоровье человека, системную биологию, эволюцию, развитие и биоразнообразие.

Выступая от имени ведущих научно-исследовательских учреждений Европы, профессор Каролинского института Ларс Энгстранд отметил: "На мой взгляд, новая производственная и исследовательская база привлечет в Латвию еще больше передовых европейских инновационных проектов, и я с нетерпением жду возможности познакомиться с будущими результатами исследовательских инициатив".

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