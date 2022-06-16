Компания Microsoft представила приложение Viva Sales для сотрудников отделов продаж

Новое приложение Viva Sales компании Microsoft переосмысливает рабочий опыт сотрудников отделов продаж и обеспечивает повышение производительности

Viva Sales работает с любой системой CRM, обеспечивая автоматизацию ввода данных и предоставляя менеджерам по продажам возможность воспользоваться преимуществами технологий искусственного интеллекта при работе в Microsoft 365 и Microsoft Teams

РЕДМОНД (шт. Вашингтон), 16 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Microsoft Corp. объявила в четверг о запуске нового приложения Microsoft Viva Sales для сотрудников отделов продаж. Viva Sales обогатит любую систему CRM данными о вовлеченности клиентов из Microsoft 365 и Microsoft Teams. Используя технологии искусственного интеллекта, приложение также предлагает персонализированные рекомендации и идеи, благодаря которым сотрудники отделов продаж будут иметь более полное представление о своих клиентах. Это поможет им эффективнее персонализировать свои взаимоотношения с клиентами, ускорив тем самым процесс заключения сделок.

В современном гибридном мире работники требуют от своих работодателей большего, начиная с используемых ими инструментов и заканчивая рабочими часами и местом работы. Это особенно актуально для сотрудников отделов продаж. Viva Sales позволяет менеджерам по продажам извлекать идеи из Microsoft 365 и Teams, избегать ручного ввода данных и получать рекомендации и напоминания на основе искусственного интеллекта, и все это в процессе работы. Viva Sales оптимизирует рабочий опыт менеджеров по продажам, предлагая идеи в правильном контексте в уже используемых инструментах, что экономит время и предоставляет организации более полное представление о клиенте.

«Будущее продаж — это не новая система. Она предлагает необходимую менеджерам по продажам информацию в нужное время, с нужным контекстом и в тех инструментах, которые они знают, с целью оптимизации рабочего опыта, — заявил исполнительный вице-президент и коммерческий директор Microsoft Джадсон Альтхофф (Judson Althoff). — Наша цель заключалась в том, чтобы предоставить менеджерам по продажам возможность проводить больше времени со своими клиентами, и мы сделали это, переосмыслив опыт продаж с Viva Sales».

«Менеджеры по продажам полагаются на цифровые инструменты для совместной работы и повышения производительности для взаимодействия с клиентами и заключения сделок, но многое из того, что они узнают с помощью этих инструментов, не доходит до CRM, — заявил основатель и управляющий директор The 56 Group Пол Гринберг (Paul Greenberg). — Microsoft решает эту задачу, предлагая решение, дополняющее CRM. Viva Sales автоматизирует объемную работу, фиксирует важную информацию о клиенте и помогает менеджерам по продажам выполнять свои задачи».

Переосмысление рабочего опыта менеджера по продажам

Приложение Viva Sales основано на платформе Microsoft Viva, которая была запущена в прошлом году. Viva представляет собой интегрированную платформу для работы сотрудников, вобравшую в себя средства связи, знания, обучение, цели и идеи для того, чтобы каждый сотрудник и команда могли максимально хорошо справляться со своими задачами, где бы они ни находились. Приложение Viva Sales, разработанное специально для менеджеров по продажам, стало первым приложением Viva для сотрудников конкретной должности:

Viva Sales предоставляет менеджерам по продажам инструменты для выполнения их работы, а также информацию, необходимую для руководителей отдела продаж. В процессе работы менеджеры по продажам могут помечать клиентов в Outlook, Teams и программах Office, в том числе Excel, а Viva Sales будет автоматически фиксировать эти пометки в качестве записи о клиенте со всеми сопутствующими уровнями данных. Возможность автоматического ввода данных о вовлеченности клиентов такого уровня ранее была недоступна. Эти данные можно легко передавать другим участникам команды в процессе совместной работы в программах Office и Teams, не делая новых запросов и не просматривая информацию в CRM.

В процессе работы менеджеры по продажам могут помечать клиентов в Outlook, Teams и программах Office, в том числе Excel, а будет автоматически фиксировать эти пометки в качестве записи о клиенте со всеми сопутствующими уровнями данных. Возможность автоматического ввода данных о вовлеченности клиентов такого уровня ранее была недоступна. Эти данные можно легко передавать другим участникам команды в процессе совместной работы в программах Office и Teams, не делая новых запросов и не просматривая информацию в CRM. Опираясь на данные и искусственный интеллект, Viva Sales рекомендует дальнейшие шаги для продвижения клиента по каналу продаж, ранжирует рабочие задачи и последующие действия, а также предоставляет менеджерам по продажам доступ к полной истории и материалам по взаимодействию с клиентами. Информация о клиентах в режиме реального времени обеспечивает более глубокое понимание того, где именно находится каждый клиент в процессе покупки и как направлять отношения.

Информация о клиентах в режиме реального времени обеспечивает более глубокое понимание того, где именно находится каждый клиент в процессе покупки и как направлять отношения. Viva Sales также предлагает рекомендации на основе искусственного интеллекта, позволяющие менеджерам по продажам повысить их вовлеченность в работу с клиентами, оптимизируя последующие действия с помощью подсказок о следующих шагах, удобных напоминаний и рекомендаций по ускорению и закрытию новых сделок. В приложении Viva Sales используется представленный в прошлом году функционал Context IQ для обеспечения доступа к необходимому контенту во всех приложениях и службах Microsoft, таких как Dynamics 365 и Microsoft 365, что позволяет менеджерам по продажам экономить время и не сбиваться с курса.

Viva Sales представляет собой новый вид приложения для оптимизации рабочего процесса менеджеров по продажам. Microsoft предлагает уникальное решение, если сравнивать с приложениями для повышения производительности и взаимодействия, которые уже используются сотрудниками.

Для получения более подробной информации посетите официальный блог Microsoft и блог Microsoft Dynamics 365.

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SOURCE Microsoft Corp.