Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за четвертый квартал прошлого года

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Mohawk Industries, Inc.

Feb 08, 2019, 11:08 ET

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 8 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Mohawk Industries, Inc. (кодNYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за четвертый квартал 2018 года составила 229 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 3,05 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 188 млн. долл. США, а EPS - 2,53 долл. США, что на 26% ниже по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в четвертом квартале 2018 года ровнялся 2,45 млрд долл. США, что на 3% больше в квартальном исчислении или на 5% при неизменном обменном курсе. В четвертом квартале 2017 года чистый объем продаж составил 2,37 млрд долл. США, чистый доход - 240 млн долл. США, а показатель EPS - 3,21 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистого дохода составил 256 млн долл. США, а EPS - 3,42 долл. США.

За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 862 млн и 11,47 долл. США соответственно. Чистый доход за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек равнялся 922 млн долл. США, а показатель EPS - 12,33 долл. США, что на 9% ниже по сравнению со скорректированным EPS за двенадцатимесячный период 2017 года. За весь 2018 год чистый объем продаж составил 10,0 млрд долл. США, что на 5% больше по сравнению с отчетным показателем за предыдущий год или на 4% при неизменном обменном курсе. За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2017 года, чистый объем продаж составил 9,5 млрд долл. США, чистый доход - 972 млн долл. США, а показатель EPS - 12,98 долл. США; за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек чистый доход и EPS составили 1,0 млрд и 13,61 долл. США соответственно.

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в четвертом квартале прошлого года, глава правления и генеральный директор Джеффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «В этом периоде на наши показатели повлияла заметная инфляция, стагнация на рынке и рост популярности LVT в ущерб продажам других продуктов. Невзирая на повышение цен на многие продукты, наши подразделения испытывали растущее давление в аспектах ценообразования и баланса товарной номенклатуры. В этом квартале инфляция продолжала вызывать турбулентность во всех наших категориях, и рост себестоимости материалов повлиял на наши результаты. В ходе этого периода мы сократили объемы производства, подстраиваясь под рыночный спрос. Затраты на запуск новых предприятий в этом квартале превысили наши ожидания, а эффективность производства LVT повышалась медленнее, чем прогнозировалось. Наши новые заводы столешниц и листового винила, а также расширенное польское предприятие по производству керамической плитки начали выпуск продукции. 

На протяжении пяти последних лет мы непрерывно демонстрировали рекордные результаты, но 2018-й оказался сложнее, чем мы ожидали, - по причине резкого роста инфляции, роста продаж люксового винила, повлиявшего на другие продукты на американском рынке, а также замедления активности на большинстве наших рынков. В таких условиях мы избирательно инвестировали около 1,5 млрд долл. США в оптимизацию нашей долгосрочной эффективности - главным образом, в новых категориях продуктов и регионах с новыми проектами и приобретениями. Мы также вкладывали средства в инициативы по сбережению средств и обратный выкуп акций.  Нам удается достойно справляться с текущей ситуацией и одновременно повышать долгосрочную ценность нашего бизнеса. С этой целью в 2018 году мы приобрели ведущих производителей напольных покрытий в Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. В Европе мы купили бизнес двух дистрибьюторов и специализированной компании по производству антресолей. Мы вышли на европейский рынок керамогранита и ковровой плитки, расширили долю своего присутствия в сегменте высококлассной керамической продукции в Восточной Европе, запустили производство листового винила в России и кварцевых столешниц в США. Большая часть прибыли от этих капитальных инвестиций будет реализована не раньше 2020 года по мере наращивания объемов производства, расширения ассортимента и повышения продуктивности. В этом периоде мы выкупили акции Mohawk на сумму около 274 млн долл. США, сократив количество наших акций в обращении на 2,3 млн или 3%.

В этом квартале объем продаж в глобальном сегменте керамических изделий повысился на 4,5% согласно отчетным данным или на 7% при неизменном валютном курсе. Операционная маржа в данном сегменте составила приблизительно 9% по отчетному показателю или 10% за вычетом других издержек, сократившись по сравнению с предыдущим годом в результате инфляции, давления со стороны ценообразования и ассортимента продукции, а также сокращения объемов производства, частично компенсированного ростом продуктивности.  В Северной Америке показатели нашего керамического подразделения последовательно повышались, но продолжали испытывать прессинг со стороны импортных ограничений и транспортных расходов.   Чтобы оптимизировать показатели маржи, мы повысили цены на нашу продукцию, компенсируя инфляцию и рост издержек на грузоперевозки. Наш новый завод кварцевых столешниц уже приступил к выпуску базовой продукции, а мы наращиваем объёмы производства и оптимизируем наши технологические процессы и составы. Во всем североамериканском регионе мы предпринимаем многочисленные меры по снижению наших расходов, включая консолидацию региональных сервисных центров и сокращение численности персонала.

Наши новые производственные линии в мексиканской Саламанке функционируют на надлежащем уровне, и мы концентрируем свои усилия на оптимизации ассортимента и повышении маржи. Мы анонсировали повышение цен на мексиканском рынке для компенсации инфляции и растущих транспортных расходов. В ноябре завершился процесс приобретения бразильского предприятия Eliane. Эта компания является отраслевым лидером, располагая лучшим брендом и ведущими позициями на одном из крупнейших в мире рынком керамических изделий. Мы разместили заказ на первый комплект нового оборудования, чтобы оптимизировать производство Eliane и повысить операционную маржу, следуя стратегии, которую мы использовали для повышения прибыльности Marazzi. В Европе в этом квартале активность снизилась, а наибольшее ухудшение наблюдалось в экономике Италии - главным образом, по причине политической нестабильности.  Учитывая эти условия, мы испытывали повышенное давление на операционную маржу на фоне роста конкуренции. В четвертом квартале мы сократили темпы производства и продолжаем этот курс в первом квартале нового года. По мере расширения нашего присутствия на европейском рынке керамических изделий мы наращиваем специализацию наших заводов в Италии, Испании, Польше и Болгарии, увеличивая свои конкурентные преимущества. В России мы зафиксировали заметный рост продаж и прибыльности, хотя из-за слабеющего рубля в пересчете на американский доллар результаты заметно сократились. Чтобы обеспечить себе рост на российском рынке, в 2018 году мы установили две новых производственных линии и начнем выпуск премиальной санитарной керамики в 2019 году.

Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале снизились на 3%. Операционная рентабельность сегмента составила 8% согласно отчётным показателям и 9% с учётом коррекции. Некоторое негативное влияние на результаты оказали инфляция, более низкие объемы производства, нежели планировалось, а также затраты на запуск новых объектов. В ноябре мы сообщили о назначении Поля де Кока (Paul de Cock) на пост президента североамериканского сегмента напольных покрытий и надеемся, что этот шаг позволит нам повысить результативность этого подразделения. Г-н де Кок изменил структуру управления этим сегментом, чтобы оптимизировать показатели маркетинга, операционной деятельности и инновационности каждого продукта в масштабах подразделения. В этом квартале наши продажи постепенно сокращались по причине снижения активности в сфере продажи жилой недвижимости и уменьшения товарных запасов клиентами в некоторых каналах. В ходе периода мы инициировали дополнительное повышение цен, чтобы компенсировать рост расходов на материалы и грузоперевозки. На сегмент ковровых покрытий повлияло расширение ассортимента альтернативных продуктов с твердым покрытием и рост затрат на материалы. В наших премиальных коллекциях SmartStrand мы представили нашу новую технологию ColorMax и расширили ассортимент наших запатентованных мягких напольных покрытий Air.O. Мы несколько оживили категорию премиального ламината, инвестировав дополнительные средства в создание текстур, еще более выразительных, чем натуральная древесина, с ранее недостижимыми показателями стойкости к износу и влаге. Продажи LVT в этом квартале заметно возросли на фоне реализации обновленной стратегии сорсинга и производства. Мы предлагаем престижную коллекцию виниловой плитки Pergo, которая даже до презентации имеет большую узнаваемость среди потребителей, чем любой другой аналогичный продукт на рынке. И хотя мы прогнозировали еще больший рост, объемы производства нашего нового завода LVT повысились в этом квартале приблизительно на 20%. В долгосрочной перспективе мы уверены, что наши инвестиции в эту технологию обеспечит нам конкурентные преимущества после выхода новой производственной базы на ожидаемый уровень продуктивности.

В этом квартале продажи в сегменте «напольные покрытия - другие страны мира» выросли на 12% по отчётным показателям и на 16% при неизменном обменном курсе. Операционная маржа в этом сегменте составила 12% согласно отчетным данным и 13% на приведенной основе. Рост объемов и продуктивности нивелировался влиянием ценообразования и товарного ассортимента, затрат на запуск новых объектов и обменных курсов. В ходе этого квартала мы зафиксировали снижение активности на рынках Европы и Австралии. Продажи виниловой плитки продолжали демонстрировать стабильный рост, а на рынке ламината нам удалось заметно превзойти среднерыночные показатели, благодаря нашим премиальным коллекциям. Мы инициировали повышение цен, чтобы компенсировать рост затрат и колебания валютных курсов. Инвестиции в расширение производства ламината в Европе и России позволили нам увеличить долю присутствия на этих рынках и представить региональным потребителям продукцию с выразительной текстурой и влагостойкостью. Продажи LVT в этом сегменте продолжили стремительный рост по мере увеличения темпов производства. Нам пришлось немного отложить выпуск на рынок некоторых категорий виниловой плитки в связи с техническими проблемами, увеличившими наши затраты в четвертом квартале прошлого года.  В этом квартале объемы производства LVT возросли приблизительно на 15%, благодаря оптимизации технологических процессов, и мы прогнозируем дальнейший рост показателей в новом году. В Европе мы наращиваем свое присутствие на рынке листового винила, а наш новый завод в России уже начал выпуск продукции. Российская база по производству листового винила функционирует, как планировалось, и выпускает продукцию в достаточном объеме, выполняя заказы крупнейших клиентов. Наш европейских завод ковровой плитки продолжает наращивать масштабы своей деятельности по мере расширения ассортимента продукции и клиентской базы.

Мы интегрировали Godfrey Hirst в структуру Mohawk. В данный момент на австралийском рынке жилья наблюдается некоторая стагнация, и мы адаптируемся к изменяющимся условиям. Мы вкладываем средства в новые активы, расширяя присутствие Godfrey Hirst на рынке коммерческих ковровых покрытий и используя ресурсы Mohawk для оптимизации стратегий в сфере продукции и материалов. Объемы и прибыльность продукции нашего подразделения изоляционных материалов заметно повышаются. Наша полиуретановая изоляция забирает на себя долю других продуктов - как до, так и после повышения цен в связи с ограничениями поставок материалов. Показатели продаж и операционной маржи плитных материалов в этом квартале были самыми высокими за год. Наши инвестиции в это направление позволили оптимизировать ассортимент продукции и продуктивность производства. Мы расширяем деятельность приобретенного нами в прошлом году производства мезонинных напольных покрытий, используя для этого нашу существующую производственную и маркетинговую организацию.

В новом 2019 году на нашу деятельность могут повлиять многочисленные макроэкономические факторы по всему миру. На большинстве рынков наблюдается общий спад экономики, а колебания цен на нефть не позволяет прогнозировать расходы. К тому же растущее давление испытывают рынки жилищного строительства во многих регионах мира.  Эти и другие факторы заставляют нас делать прогнозы с большей осмотрительностью, тем не менее мы ожидаем повышения результатов нашей деятельности в новом году.  В первом квартале 2019-го мы сокращаем темпы производства, адаптируясь к снижению активности. наблюдаемому на большинстве наших рынком. Рост цен на сырье и материалы мы почувствуем раньше, чем сможем реализовать прибыль и извлечь другие преимущества из последних оптимизационных инициатив. Укрепление доллара по сравнению с прошлым годом будет оказывать заметный негативный эффект на протяжении всего периода.  Мы продолжаем выводить на рынок инновационные продукты и коллекции, повышать цены и оптимизировать производственные процессы. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на первый квартал 2019 года составляет 2,02-2,12 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.

Сегодня мы находимся на различных стадиях расширения ассортимента основных товарных категорий и наращивания своего географического присутствия. На протяжении текущего года эти инвестиции позволят нам нарастить объемы продаж и увеличить операционную маржу. Повышение цен окажет положительное влияние на наши результаты, затраты на запуск новых объектов сократятся и объемы производства возрастут. Мы начнем реализовывать потенциал этих проектов в 2020 году по мере повышения объемов и эффективности производства. Сегодня наша компания представляет собой сильный бизнес с значительными ресурсами, обширным портфелем продукции и диверсифицированным географическим охватом. Мы располагаем оптимизированным балансом активов, значительной ликвидностью и статистически низким долговым левереджем.  В краткосрочной перспективе мы предпринимаем необходимые шаги для преодоления рыночных факторов неопределенности и уверены, что наши инвестиции и приобретения позволят заметно повысить долгосрочные показатели нашей деятельности».

О MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries – ведущий мировой производитель половых покрытий, выпускающий продукцию для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года.   Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в пятницу, 8 февраля 2019 г., в 11:00 по восточному времени
Номера телефонов: для звонков из США/Канады 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков 1-706-634-2294. ID конференции: 8594256. Повторная трансляция будет доступна до 8 марта 2019 г. по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 8594256.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ









(непроверенные данные)







Сводный отчет о результатах финансовой деятельности

Квартал, завершившийся


Двенадцатимесячный период, завершившийся

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.









Чистая сумма продаж


$                           2 448 618

2 369 097

9 983 634

9 491 290

Себестоимость продаж

1 802 228

1 615 473

7 145 564

6 494 876

    Валовая прибыль


646 390

753 624

2 838 070

2 996 414

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

433 014

410 158

1 742 744

1 642 241

Операционный доход


213 376

343 466

1 095 326

1 354 173

Процентные расходы


14 411

7 257

38 827

31 111

Прочие расходы (доходы), чистые

504

3 750

7 298

5 205

   Прибыль до уплаты подоходного налога

198 461

332 459

1 049 201

1 317 857

Расходы на уплату подоходного налога

(31 582)

91 593

184 346

343 165

       Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций

230 043

240 866

864 855

974 692

Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций

704

488

3 151

3 054

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                               229 339

240 378

861 704

971 638









Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.  







Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.


$                                        3,07

3,23

11,53

13,07

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое

73 856

74 414

74 413

74 357









Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.







Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$                                        3,05

3,21

11,47

12,98

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 183

74 915

74 773

74 839



























Прочая финансовая информация









(суммы в тысячах)









Износ и амортизация


$                               139 092

118 372

521 765

446 672

Капитальные затраты


$                               151 161

251 368

794 110

905 998









Данные сводного балансового отчёта









(суммы в тысячах)















31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ









Оборотные активы:









    Денежные средства и их эквиваленты






$                               119 050

84 884

    Дебиторская задолженность, чистая






1 606 159

1 558 159

    Материально-производственные запасы






2 287 615

1 948 663

    Предоплаченные расходы будущих лет и другие оборотные активы






496 472

481 261

        Итого оборотных активов






4 509 296

4 072 967

Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые




4 699 902

4 270 790

Гудвилл






2 520 966

2 471 459

Нематериальные активы, чистые




961 810

891 767

Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы




407 149

387 870

   Итого активов




$                        13 099 123

12 094 853

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ







Краткосрочные обязательства:









Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги




$                           1 742 373

1 203 683

Кредиторская задолженность и непогашенные затраты




1 523 866

1 451 672

        Итого краткосрочных обязательств






3 266 239

2 655 355

Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части






1 515 601

1 559 895

Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства




877 224

783 131

       Итого обязательств




5 659 064

4 998 381

Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций




-

29 463

Итого интересов акционеров






7 440 059

7 067 009

    Итого обязательств и интересов акционеров






$                        13 099 123

12 094 853









Информация по сегментам


Квартал, завершившийся


По состоянию на двенадцатимесячный период, завершившийся

(Суммы в тысячах)


31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.









Чистая сумма продаж:









    Глобальный керамический сегмент


$                               861 238

824 062

3 552 856

3 405 100

    Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)

973 680

999 290

4 029 148

4 010 858

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

613 700

545 865

2 401 630

2 075 452

    Межсегментные продажи


-

(120)

-

(120)

       Сводная чистая сумма продаж

$                           2 448 618

2 369 097

9 983 634

9 491 290









Операционный доход (убыток):







    Глобальный керамический сегмент


$                                  76 005

113 440

442 898

525 401

    Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)

79 158

157 219

347 937

540 337

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

72 467

83 865

345 801

329 054

   Корпоративные и исключения внутри компании

(14 254)

(11 058)

(41 310)

(40 619)

        Сводный операционный доход


$                               213 376

343 466

1 095 326

1 354 173









Активы:









    Глобальный керамический сегмент






$                           5 194 030

4 838 310

    Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)




3 938 639

3 702 137

    Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)




3 666 617

3 245 424

   Корпоративные и исключения внутри компании




299 837

308 982

        Сводные активы






$                        13 099 123

12 094 853

Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc                                                

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

















Квартал, завершившийся


Двенадцатимесячный период, завершившийся







31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.




$                         229 339

240 378

861 704

971 638

Позиции корректировки:













Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.




20 412

15 435

78 449

49 144

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)




6 721

-

15 359

13 314

Освобождение активов, использованных в качестве компенсации






4 322

-

4 322

-

Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога





2 857

4 459

4 606

4 459

Подоходный налог (1)


(2 857)

(4 459)

(4 606)

(4 459)

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.






-

810

-

810

Позиции корректировки:






(73 282)

(624)

(37 817)

(16,260)

Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.




$                         187 512

255 999

922 017

1 018 646













Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.




$                                2,53

3,42

12,33

13,61

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное





74 183

74 915

74 773

74 839













      (1) Включая прибыль в размере $13 590 за весь 2018 год с целью окончательного расчета переходного налога за 2017 г.



























Согласование общей задолженности с чистой задолженностью












(Суммы в тысячах)

















31 декабря 2018 г.







Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги


$                             1 742 373







Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части



1 515 601







Минус: Денежные средства и их эквиваленты



119 050







Чистая задолженность




$                             3 138 924




















Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA









(Суммы в тысячах)












Отслеживание за двенадцать





Кварталы, завершившиеся


месяцев, завершившихся




31 марта 2018 г.

30 июня 2018 г.

29 сентября 2018 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2018 г.

Операционный доход




268 399

326 307

287 244

213 376

1 095 326

Прочие (расходы) доходы




(3 998)

(2 090)

(706)

(504)

(7 298)

Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций


(475)

(959)

(1 013)

(704)

(3 151)

Износ и амортизация

122 654

127 048

132 972

139 092

521 765

EBITDA




386 580

450 306

418 497

351 260

1 606 642

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.


22 104

16 042

19 890

20 412

78 449

Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)


1 354

194

7 090

6 721

15 359

Освобождение активов, использованных в качестве компенсации



1 749

-

-

2 857

4 606

  Скорректированный показатель EBITDA 




411 787

466 542

445 477

381 250

1 705 056













Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA












1,8




















































Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения









(Суммы в тысячах)

















Квартал, завершившийся


Двенадцатимесячный период, завершившийся





31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

Чистая сумма продаж




$                             2 448 618

2 369 097

9 983 634

9 491 290

Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе

38 485

-

(85 273)

-

Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе



2 487 103

2 369 097

9 898 361

9 491 290

Минус: Эффект от объёмов поглощения



(106 906)

-

(228 585)

-

Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения


$                             2 380 197

2 369 097

9 669 776

9 491 290








































Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения








(Суммы в тысячах)

















Квартал, завершившийся





Глобальный керамический сегмент




31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.





Чистая сумма продаж




$                                  861 238

824 062





Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

17 359

-





Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе

878 597

824 062





Минус: эффект от объемов поглощения



(35 064)

-





Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения

$                                  843 533

824 062































Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения








(Суммы в тысячах)

















Квартал, завершившийся





Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)


31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.





Чистая сумма продаж




$                                  613 700

545 865





Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

21 126

-





Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе

634 826

545 865





Минус: эффект от объемов поглощения

(71 842)

-





Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения

$                                  562 984

545 865












































Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью











(Суммы в тысячах)

















Квартал, завершившийся











31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.





Валовая прибыль




$                                  646 390

753 624





Корректировка по показателю валовой прибыли:













Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.


10 345

11 339





Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)


6 721

-





Скорректированный показатель валовой прибыли


$                                  663 456

764 963












































Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем подобных расходов







(Суммы в тысячах)

















Квартал, завершившийся











31 декабря 2018 г.


31 декабря 2017 г.





Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

$                                  433 014

410 158





Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:











Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.


(10 268)

(3 892)





 Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

$                                  422 746

406 266































Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом