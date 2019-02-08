Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за четвертый квартал прошлого года

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 8 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Mohawk Industries, Inc. (кодNYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за четвертый квартал 2018 года составила 229 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 3,05 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 188 млн. долл. США, а EPS - 2,53 долл. США, что на 26% ниже по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в четвертом квартале 2018 года ровнялся 2,45 млрд долл. США, что на 3% больше в квартальном исчислении или на 5% при неизменном обменном курсе. В четвертом квартале 2017 года чистый объем продаж составил 2,37 млрд долл. США, чистый доход - 240 млн долл. США, а показатель EPS - 3,21 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистого дохода составил 256 млн долл. США, а EPS - 3,42 долл. США.

За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 862 млн и 11,47 долл. США соответственно. Чистый доход за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек равнялся 922 млн долл. США, а показатель EPS - 12,33 долл. США, что на 9% ниже по сравнению со скорректированным EPS за двенадцатимесячный период 2017 года. За весь 2018 год чистый объем продаж составил 10,0 млрд долл. США, что на 5% больше по сравнению с отчетным показателем за предыдущий год или на 4% при неизменном обменном курсе. За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2017 года, чистый объем продаж составил 9,5 млрд долл. США, чистый доход - 972 млн долл. США, а показатель EPS - 12,98 долл. США; за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек чистый доход и EPS составили 1,0 млрд и 13,61 долл. США соответственно.

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в четвертом квартале прошлого года, глава правления и генеральный директор Джеффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «В этом периоде на наши показатели повлияла заметная инфляция, стагнация на рынке и рост популярности LVT в ущерб продажам других продуктов. Невзирая на повышение цен на многие продукты, наши подразделения испытывали растущее давление в аспектах ценообразования и баланса товарной номенклатуры. В этом квартале инфляция продолжала вызывать турбулентность во всех наших категориях, и рост себестоимости материалов повлиял на наши результаты. В ходе этого периода мы сократили объемы производства, подстраиваясь под рыночный спрос. Затраты на запуск новых предприятий в этом квартале превысили наши ожидания, а эффективность производства LVT повышалась медленнее, чем прогнозировалось. Наши новые заводы столешниц и листового винила, а также расширенное польское предприятие по производству керамической плитки начали выпуск продукции.

На протяжении пяти последних лет мы непрерывно демонстрировали рекордные результаты, но 2018-й оказался сложнее, чем мы ожидали, - по причине резкого роста инфляции, роста продаж люксового винила, повлиявшего на другие продукты на американском рынке, а также замедления активности на большинстве наших рынков. В таких условиях мы избирательно инвестировали около 1,5 млрд долл. США в оптимизацию нашей долгосрочной эффективности - главным образом, в новых категориях продуктов и регионах с новыми проектами и приобретениями. Мы также вкладывали средства в инициативы по сбережению средств и обратный выкуп акций. Нам удается достойно справляться с текущей ситуацией и одновременно повышать долгосрочную ценность нашего бизнеса. С этой целью в 2018 году мы приобрели ведущих производителей напольных покрытий в Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. В Европе мы купили бизнес двух дистрибьюторов и специализированной компании по производству антресолей. Мы вышли на европейский рынок керамогранита и ковровой плитки, расширили долю своего присутствия в сегменте высококлассной керамической продукции в Восточной Европе, запустили производство листового винила в России и кварцевых столешниц в США. Большая часть прибыли от этих капитальных инвестиций будет реализована не раньше 2020 года по мере наращивания объемов производства, расширения ассортимента и повышения продуктивности. В этом периоде мы выкупили акции Mohawk на сумму около 274 млн долл. США, сократив количество наших акций в обращении на 2,3 млн или 3%.

В этом квартале объем продаж в глобальном сегменте керамических изделий повысился на 4,5% согласно отчетным данным или на 7% при неизменном валютном курсе. Операционная маржа в данном сегменте составила приблизительно 9% по отчетному показателю или 10% за вычетом других издержек, сократившись по сравнению с предыдущим годом в результате инфляции, давления со стороны ценообразования и ассортимента продукции, а также сокращения объемов производства, частично компенсированного ростом продуктивности. В Северной Америке показатели нашего керамического подразделения последовательно повышались, но продолжали испытывать прессинг со стороны импортных ограничений и транспортных расходов. Чтобы оптимизировать показатели маржи, мы повысили цены на нашу продукцию, компенсируя инфляцию и рост издержек на грузоперевозки. Наш новый завод кварцевых столешниц уже приступил к выпуску базовой продукции, а мы наращиваем объёмы производства и оптимизируем наши технологические процессы и составы. Во всем североамериканском регионе мы предпринимаем многочисленные меры по снижению наших расходов, включая консолидацию региональных сервисных центров и сокращение численности персонала.

Наши новые производственные линии в мексиканской Саламанке функционируют на надлежащем уровне, и мы концентрируем свои усилия на оптимизации ассортимента и повышении маржи. Мы анонсировали повышение цен на мексиканском рынке для компенсации инфляции и растущих транспортных расходов. В ноябре завершился процесс приобретения бразильского предприятия Eliane. Эта компания является отраслевым лидером, располагая лучшим брендом и ведущими позициями на одном из крупнейших в мире рынком керамических изделий. Мы разместили заказ на первый комплект нового оборудования, чтобы оптимизировать производство Eliane и повысить операционную маржу, следуя стратегии, которую мы использовали для повышения прибыльности Marazzi. В Европе в этом квартале активность снизилась, а наибольшее ухудшение наблюдалось в экономике Италии - главным образом, по причине политической нестабильности. Учитывая эти условия, мы испытывали повышенное давление на операционную маржу на фоне роста конкуренции. В четвертом квартале мы сократили темпы производства и продолжаем этот курс в первом квартале нового года. По мере расширения нашего присутствия на европейском рынке керамических изделий мы наращиваем специализацию наших заводов в Италии, Испании, Польше и Болгарии, увеличивая свои конкурентные преимущества. В России мы зафиксировали заметный рост продаж и прибыльности, хотя из-за слабеющего рубля в пересчете на американский доллар результаты заметно сократились. Чтобы обеспечить себе рост на российском рынке, в 2018 году мы установили две новых производственных линии и начнем выпуск премиальной санитарной керамики в 2019 году.

Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале снизились на 3%. Операционная рентабельность сегмента составила 8% согласно отчётным показателям и 9% с учётом коррекции. Некоторое негативное влияние на результаты оказали инфляция, более низкие объемы производства, нежели планировалось, а также затраты на запуск новых объектов. В ноябре мы сообщили о назначении Поля де Кока (Paul de Cock) на пост президента североамериканского сегмента напольных покрытий и надеемся, что этот шаг позволит нам повысить результативность этого подразделения. Г-н де Кок изменил структуру управления этим сегментом, чтобы оптимизировать показатели маркетинга, операционной деятельности и инновационности каждого продукта в масштабах подразделения. В этом квартале наши продажи постепенно сокращались по причине снижения активности в сфере продажи жилой недвижимости и уменьшения товарных запасов клиентами в некоторых каналах. В ходе периода мы инициировали дополнительное повышение цен, чтобы компенсировать рост расходов на материалы и грузоперевозки. На сегмент ковровых покрытий повлияло расширение ассортимента альтернативных продуктов с твердым покрытием и рост затрат на материалы. В наших премиальных коллекциях SmartStrand мы представили нашу новую технологию ColorMax и расширили ассортимент наших запатентованных мягких напольных покрытий Air.O. Мы несколько оживили категорию премиального ламината, инвестировав дополнительные средства в создание текстур, еще более выразительных, чем натуральная древесина, с ранее недостижимыми показателями стойкости к износу и влаге. Продажи LVT в этом квартале заметно возросли на фоне реализации обновленной стратегии сорсинга и производства. Мы предлагаем престижную коллекцию виниловой плитки Pergo, которая даже до презентации имеет большую узнаваемость среди потребителей, чем любой другой аналогичный продукт на рынке. И хотя мы прогнозировали еще больший рост, объемы производства нашего нового завода LVT повысились в этом квартале приблизительно на 20%. В долгосрочной перспективе мы уверены, что наши инвестиции в эту технологию обеспечит нам конкурентные преимущества после выхода новой производственной базы на ожидаемый уровень продуктивности.

В этом квартале продажи в сегменте «напольные покрытия - другие страны мира» выросли на 12% по отчётным показателям и на 16% при неизменном обменном курсе. Операционная маржа в этом сегменте составила 12% согласно отчетным данным и 13% на приведенной основе. Рост объемов и продуктивности нивелировался влиянием ценообразования и товарного ассортимента, затрат на запуск новых объектов и обменных курсов. В ходе этого квартала мы зафиксировали снижение активности на рынках Европы и Австралии. Продажи виниловой плитки продолжали демонстрировать стабильный рост, а на рынке ламината нам удалось заметно превзойти среднерыночные показатели, благодаря нашим премиальным коллекциям. Мы инициировали повышение цен, чтобы компенсировать рост затрат и колебания валютных курсов. Инвестиции в расширение производства ламината в Европе и России позволили нам увеличить долю присутствия на этих рынках и представить региональным потребителям продукцию с выразительной текстурой и влагостойкостью. Продажи LVT в этом сегменте продолжили стремительный рост по мере увеличения темпов производства. Нам пришлось немного отложить выпуск на рынок некоторых категорий виниловой плитки в связи с техническими проблемами, увеличившими наши затраты в четвертом квартале прошлого года. В этом квартале объемы производства LVT возросли приблизительно на 15%, благодаря оптимизации технологических процессов, и мы прогнозируем дальнейший рост показателей в новом году. В Европе мы наращиваем свое присутствие на рынке листового винила, а наш новый завод в России уже начал выпуск продукции. Российская база по производству листового винила функционирует, как планировалось, и выпускает продукцию в достаточном объеме, выполняя заказы крупнейших клиентов. Наш европейских завод ковровой плитки продолжает наращивать масштабы своей деятельности по мере расширения ассортимента продукции и клиентской базы.

Мы интегрировали Godfrey Hirst в структуру Mohawk. В данный момент на австралийском рынке жилья наблюдается некоторая стагнация, и мы адаптируемся к изменяющимся условиям. Мы вкладываем средства в новые активы, расширяя присутствие Godfrey Hirst на рынке коммерческих ковровых покрытий и используя ресурсы Mohawk для оптимизации стратегий в сфере продукции и материалов. Объемы и прибыльность продукции нашего подразделения изоляционных материалов заметно повышаются. Наша полиуретановая изоляция забирает на себя долю других продуктов - как до, так и после повышения цен в связи с ограничениями поставок материалов. Показатели продаж и операционной маржи плитных материалов в этом квартале были самыми высокими за год. Наши инвестиции в это направление позволили оптимизировать ассортимент продукции и продуктивность производства. Мы расширяем деятельность приобретенного нами в прошлом году производства мезонинных напольных покрытий, используя для этого нашу существующую производственную и маркетинговую организацию.

В новом 2019 году на нашу деятельность могут повлиять многочисленные макроэкономические факторы по всему миру. На большинстве рынков наблюдается общий спад экономики, а колебания цен на нефть не позволяет прогнозировать расходы. К тому же растущее давление испытывают рынки жилищного строительства во многих регионах мира. Эти и другие факторы заставляют нас делать прогнозы с большей осмотрительностью, тем не менее мы ожидаем повышения результатов нашей деятельности в новом году. В первом квартале 2019-го мы сокращаем темпы производства, адаптируясь к снижению активности. наблюдаемому на большинстве наших рынком. Рост цен на сырье и материалы мы почувствуем раньше, чем сможем реализовать прибыль и извлечь другие преимущества из последних оптимизационных инициатив. Укрепление доллара по сравнению с прошлым годом будет оказывать заметный негативный эффект на протяжении всего периода. Мы продолжаем выводить на рынок инновационные продукты и коллекции, повышать цены и оптимизировать производственные процессы. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на первый квартал 2019 года составляет 2,02-2,12 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.

Сегодня мы находимся на различных стадиях расширения ассортимента основных товарных категорий и наращивания своего географического присутствия. На протяжении текущего года эти инвестиции позволят нам нарастить объемы продаж и увеличить операционную маржу. Повышение цен окажет положительное влияние на наши результаты, затраты на запуск новых объектов сократятся и объемы производства возрастут. Мы начнем реализовывать потенциал этих проектов в 2020 году по мере повышения объемов и эффективности производства. Сегодня наша компания представляет собой сильный бизнес с значительными ресурсами, обширным портфелем продукции и диверсифицированным географическим охватом. Мы располагаем оптимизированным балансом активов, значительной ликвидностью и статистически низким долговым левереджем. В краткосрочной перспективе мы предпринимаем необходимые шаги для преодоления рыночных факторов неопределенности и уверены, что наши инвестиции и приобретения позволят заметно повысить долгосрочные показатели нашей деятельности».

О MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries – ведущий мировой производитель половых покрытий, выпускающий продукцию для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в пятницу, 8 февраля 2019 г., в 11:00 по восточному времени

Номера телефонов: для звонков из США/Канады 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков 1-706-634-2294. ID конференции: 8594256. Повторная трансляция будет доступна до 8 марта 2019 г. по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 8594256.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ















(непроверенные данные)















Сводный отчет о результатах финансовой деятельности

Квартал, завершившийся

Двенадцатимесячный период, завершившийся (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

















Чистая сумма продаж

$ 2 448 618

2 369 097

9 983 634

9 491 290 Себестоимость продаж

1 802 228

1 615 473

7 145 564

6 494 876 Валовая прибыль

646 390

753 624

2 838 070

2 996 414 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

433 014

410 158

1 742 744

1 642 241 Операционный доход

213 376

343 466

1 095 326

1 354 173 Процентные расходы

14 411

7 257

38 827

31 111 Прочие расходы (доходы), чистые

504

3 750

7 298

5 205 Прибыль до уплаты подоходного налога

198 461

332 459

1 049 201

1 317 857 Расходы на уплату подоходного налога

(31 582)

91 593

184 346

343 165 Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций

230 043

240 866

864 855

974 692 Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций

704

488

3 151

3 054 Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$ 229 339

240 378

861 704

971 638

















Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.















Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$ 3,07

3,23

11,53

13,07 Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое

73 856

74 414

74 413

74 357

















Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.















Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

$ 3,05

3,21

11,47

12,98 Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное

74 183

74 915

74 773

74 839





















































Прочая финансовая информация















(суммы в тысячах)















Износ и амортизация

$ 139 092

118 372

521 765

446 672 Капитальные затраты

$ 151 161

251 368

794 110

905 998

















Данные сводного балансового отчёта















(суммы в тысячах)



























31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г. АКТИВЫ















Оборотные активы:















Денежные средства и их эквиваленты









$ 119 050

84 884 Дебиторская задолженность, чистая









1 606 159

1 558 159 Материально-производственные запасы









2 287 615

1 948 663 Предоплаченные расходы будущих лет и другие оборотные активы









496 472

481 261 Итого оборотных активов









4 509 296

4 072 967 Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые









4 699 902

4 270 790 Гудвилл









2 520 966

2 471 459 Нематериальные активы, чистые









961 810

891 767 Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы









407 149

387 870 Итого активов









$ 13 099 123

12 094 853 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ















Краткосрочные обязательства:















Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги









$ 1 742 373

1 203 683 Кредиторская задолженность и непогашенные затраты









1 523 866

1 451 672 Итого краткосрочных обязательств









3 266 239

2 655 355 Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части









1 515 601

1 559 895 Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства









877 224

783 131 Итого обязательств









5 659 064

4 998 381 Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций









-

29 463 Итого интересов акционеров









7 440 059

7 067 009 Итого обязательств и интересов акционеров









$ 13 099 123

12 094 853

















Информация по сегментам

Квартал, завершившийся

По состоянию на двенадцатимесячный период, завершившийся (Суммы в тысячах)

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2018 г.

31 декабря 2017 г.

















Чистая сумма продаж:















Глобальный керамический сегмент

$ 861 238

824 062

3 552 856

3 405 100 Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)

973 680

999 290

4 029 148

4 010 858 Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

613 700

545 865

2 401 630

2 075 452 Межсегментные продажи

-

(120)

-

(120) Сводная чистая сумма продаж

$ 2 448 618

2 369 097

9 983 634

9 491 290

















Операционный доход (убыток):















Глобальный керамический сегмент

$ 76 005

113 440

442 898

525 401 Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)

79 158

157 219

347 937

540 337 Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)

72 467

83 865

345 801

329 054 Корпоративные и исключения внутри компании

(14 254)

(11 058)

(41 310)

(40 619) Сводный операционный доход

$ 213 376

343 466

1 095 326

1 354 173

















Активы:















Глобальный керамический сегмент









$ 5 194 030

4 838 310 Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)









3 938 639

3 702 137 Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)









3 666 617

3 245 424 Корпоративные и исключения внутри компании









299 837

308 982 Сводные активы









$ 13 099 123

12 094 853