Компания Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за четвертый квартал прошлого года
Feb 08, 2019, 11:08 ET
КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 8 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Mohawk Industries, Inc. (кодNYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за четвертый квартал 2018 года составила 229 млн. долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) – 3,05 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 188 млн. долл. США, а EPS - 2,53 долл. США, что на 26% ниже по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в четвертом квартале 2018 года ровнялся 2,45 млрд долл. США, что на 3% больше в квартальном исчислении или на 5% при неизменном обменном курсе. В четвертом квартале 2017 года чистый объем продаж составил 2,37 млрд долл. США, чистый доход - 240 млн долл. США, а показатель EPS - 3,21 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистого дохода составил 256 млн долл. США, а EPS - 3,42 долл. США.
За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2018 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 862 млн и 11,47 долл. США соответственно. Чистый доход за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек равнялся 922 млн долл. США, а показатель EPS - 12,33 долл. США, что на 9% ниже по сравнению со скорректированным EPS за двенадцатимесячный период 2017 года. За весь 2018 год чистый объем продаж составил 10,0 млрд долл. США, что на 5% больше по сравнению с отчетным показателем за предыдущий год или на 4% при неизменном обменном курсе. За двенадцатимесячный период, завершившийся 31 декабря 2017 года, чистый объем продаж составил 9,5 млрд долл. США, чистый доход - 972 млн долл. США, а показатель EPS - 12,98 долл. США; за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек чистый доход и EPS составили 1,0 млрд и 13,61 долл. США соответственно.
Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries в четвертом квартале прошлого года, глава правления и генеральный директор Джеффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «В этом периоде на наши показатели повлияла заметная инфляция, стагнация на рынке и рост популярности LVT в ущерб продажам других продуктов. Невзирая на повышение цен на многие продукты, наши подразделения испытывали растущее давление в аспектах ценообразования и баланса товарной номенклатуры. В этом квартале инфляция продолжала вызывать турбулентность во всех наших категориях, и рост себестоимости материалов повлиял на наши результаты. В ходе этого периода мы сократили объемы производства, подстраиваясь под рыночный спрос. Затраты на запуск новых предприятий в этом квартале превысили наши ожидания, а эффективность производства LVT повышалась медленнее, чем прогнозировалось. Наши новые заводы столешниц и листового винила, а также расширенное польское предприятие по производству керамической плитки начали выпуск продукции.
На протяжении пяти последних лет мы непрерывно демонстрировали рекордные результаты, но 2018-й оказался сложнее, чем мы ожидали, - по причине резкого роста инфляции, роста продаж люксового винила, повлиявшего на другие продукты на американском рынке, а также замедления активности на большинстве наших рынков. В таких условиях мы избирательно инвестировали около 1,5 млрд долл. США в оптимизацию нашей долгосрочной эффективности - главным образом, в новых категориях продуктов и регионах с новыми проектами и приобретениями. Мы также вкладывали средства в инициативы по сбережению средств и обратный выкуп акций. Нам удается достойно справляться с текущей ситуацией и одновременно повышать долгосрочную ценность нашего бизнеса. С этой целью в 2018 году мы приобрели ведущих производителей напольных покрытий в Австралии, Новой Зеландии и Бразилии. В Европе мы купили бизнес двух дистрибьюторов и специализированной компании по производству антресолей. Мы вышли на европейский рынок керамогранита и ковровой плитки, расширили долю своего присутствия в сегменте высококлассной керамической продукции в Восточной Европе, запустили производство листового винила в России и кварцевых столешниц в США. Большая часть прибыли от этих капитальных инвестиций будет реализована не раньше 2020 года по мере наращивания объемов производства, расширения ассортимента и повышения продуктивности. В этом периоде мы выкупили акции Mohawk на сумму около 274 млн долл. США, сократив количество наших акций в обращении на 2,3 млн или 3%.
В этом квартале объем продаж в глобальном сегменте керамических изделий повысился на 4,5% согласно отчетным данным или на 7% при неизменном валютном курсе. Операционная маржа в данном сегменте составила приблизительно 9% по отчетному показателю или 10% за вычетом других издержек, сократившись по сравнению с предыдущим годом в результате инфляции, давления со стороны ценообразования и ассортимента продукции, а также сокращения объемов производства, частично компенсированного ростом продуктивности. В Северной Америке показатели нашего керамического подразделения последовательно повышались, но продолжали испытывать прессинг со стороны импортных ограничений и транспортных расходов. Чтобы оптимизировать показатели маржи, мы повысили цены на нашу продукцию, компенсируя инфляцию и рост издержек на грузоперевозки. Наш новый завод кварцевых столешниц уже приступил к выпуску базовой продукции, а мы наращиваем объёмы производства и оптимизируем наши технологические процессы и составы. Во всем североамериканском регионе мы предпринимаем многочисленные меры по снижению наших расходов, включая консолидацию региональных сервисных центров и сокращение численности персонала.
Наши новые производственные линии в мексиканской Саламанке функционируют на надлежащем уровне, и мы концентрируем свои усилия на оптимизации ассортимента и повышении маржи. Мы анонсировали повышение цен на мексиканском рынке для компенсации инфляции и растущих транспортных расходов. В ноябре завершился процесс приобретения бразильского предприятия Eliane. Эта компания является отраслевым лидером, располагая лучшим брендом и ведущими позициями на одном из крупнейших в мире рынком керамических изделий. Мы разместили заказ на первый комплект нового оборудования, чтобы оптимизировать производство Eliane и повысить операционную маржу, следуя стратегии, которую мы использовали для повышения прибыльности Marazzi. В Европе в этом квартале активность снизилась, а наибольшее ухудшение наблюдалось в экономике Италии - главным образом, по причине политической нестабильности. Учитывая эти условия, мы испытывали повышенное давление на операционную маржу на фоне роста конкуренции. В четвертом квартале мы сократили темпы производства и продолжаем этот курс в первом квартале нового года. По мере расширения нашего присутствия на европейском рынке керамических изделий мы наращиваем специализацию наших заводов в Италии, Испании, Польше и Болгарии, увеличивая свои конкурентные преимущества. В России мы зафиксировали заметный рост продаж и прибыльности, хотя из-за слабеющего рубля в пересчете на американский доллар результаты заметно сократились. Чтобы обеспечить себе рост на российском рынке, в 2018 году мы установили две новых производственных линии и начнем выпуск премиальной санитарной керамики в 2019 году.
Отчетные показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале снизились на 3%. Операционная рентабельность сегмента составила 8% согласно отчётным показателям и 9% с учётом коррекции. Некоторое негативное влияние на результаты оказали инфляция, более низкие объемы производства, нежели планировалось, а также затраты на запуск новых объектов. В ноябре мы сообщили о назначении Поля де Кока (Paul de Cock) на пост президента североамериканского сегмента напольных покрытий и надеемся, что этот шаг позволит нам повысить результативность этого подразделения. Г-н де Кок изменил структуру управления этим сегментом, чтобы оптимизировать показатели маркетинга, операционной деятельности и инновационности каждого продукта в масштабах подразделения. В этом квартале наши продажи постепенно сокращались по причине снижения активности в сфере продажи жилой недвижимости и уменьшения товарных запасов клиентами в некоторых каналах. В ходе периода мы инициировали дополнительное повышение цен, чтобы компенсировать рост расходов на материалы и грузоперевозки. На сегмент ковровых покрытий повлияло расширение ассортимента альтернативных продуктов с твердым покрытием и рост затрат на материалы. В наших премиальных коллекциях SmartStrand мы представили нашу новую технологию ColorMax и расширили ассортимент наших запатентованных мягких напольных покрытий Air.O. Мы несколько оживили категорию премиального ламината, инвестировав дополнительные средства в создание текстур, еще более выразительных, чем натуральная древесина, с ранее недостижимыми показателями стойкости к износу и влаге. Продажи LVT в этом квартале заметно возросли на фоне реализации обновленной стратегии сорсинга и производства. Мы предлагаем престижную коллекцию виниловой плитки Pergo, которая даже до презентации имеет большую узнаваемость среди потребителей, чем любой другой аналогичный продукт на рынке. И хотя мы прогнозировали еще больший рост, объемы производства нашего нового завода LVT повысились в этом квартале приблизительно на 20%. В долгосрочной перспективе мы уверены, что наши инвестиции в эту технологию обеспечит нам конкурентные преимущества после выхода новой производственной базы на ожидаемый уровень продуктивности.
В этом квартале продажи в сегменте «напольные покрытия - другие страны мира» выросли на 12% по отчётным показателям и на 16% при неизменном обменном курсе. Операционная маржа в этом сегменте составила 12% согласно отчетным данным и 13% на приведенной основе. Рост объемов и продуктивности нивелировался влиянием ценообразования и товарного ассортимента, затрат на запуск новых объектов и обменных курсов. В ходе этого квартала мы зафиксировали снижение активности на рынках Европы и Австралии. Продажи виниловой плитки продолжали демонстрировать стабильный рост, а на рынке ламината нам удалось заметно превзойти среднерыночные показатели, благодаря нашим премиальным коллекциям. Мы инициировали повышение цен, чтобы компенсировать рост затрат и колебания валютных курсов. Инвестиции в расширение производства ламината в Европе и России позволили нам увеличить долю присутствия на этих рынках и представить региональным потребителям продукцию с выразительной текстурой и влагостойкостью. Продажи LVT в этом сегменте продолжили стремительный рост по мере увеличения темпов производства. Нам пришлось немного отложить выпуск на рынок некоторых категорий виниловой плитки в связи с техническими проблемами, увеличившими наши затраты в четвертом квартале прошлого года. В этом квартале объемы производства LVT возросли приблизительно на 15%, благодаря оптимизации технологических процессов, и мы прогнозируем дальнейший рост показателей в новом году. В Европе мы наращиваем свое присутствие на рынке листового винила, а наш новый завод в России уже начал выпуск продукции. Российская база по производству листового винила функционирует, как планировалось, и выпускает продукцию в достаточном объеме, выполняя заказы крупнейших клиентов. Наш европейских завод ковровой плитки продолжает наращивать масштабы своей деятельности по мере расширения ассортимента продукции и клиентской базы.
Мы интегрировали Godfrey Hirst в структуру Mohawk. В данный момент на австралийском рынке жилья наблюдается некоторая стагнация, и мы адаптируемся к изменяющимся условиям. Мы вкладываем средства в новые активы, расширяя присутствие Godfrey Hirst на рынке коммерческих ковровых покрытий и используя ресурсы Mohawk для оптимизации стратегий в сфере продукции и материалов. Объемы и прибыльность продукции нашего подразделения изоляционных материалов заметно повышаются. Наша полиуретановая изоляция забирает на себя долю других продуктов - как до, так и после повышения цен в связи с ограничениями поставок материалов. Показатели продаж и операционной маржи плитных материалов в этом квартале были самыми высокими за год. Наши инвестиции в это направление позволили оптимизировать ассортимент продукции и продуктивность производства. Мы расширяем деятельность приобретенного нами в прошлом году производства мезонинных напольных покрытий, используя для этого нашу существующую производственную и маркетинговую организацию.
В новом 2019 году на нашу деятельность могут повлиять многочисленные макроэкономические факторы по всему миру. На большинстве рынков наблюдается общий спад экономики, а колебания цен на нефть не позволяет прогнозировать расходы. К тому же растущее давление испытывают рынки жилищного строительства во многих регионах мира. Эти и другие факторы заставляют нас делать прогнозы с большей осмотрительностью, тем не менее мы ожидаем повышения результатов нашей деятельности в новом году. В первом квартале 2019-го мы сокращаем темпы производства, адаптируясь к снижению активности. наблюдаемому на большинстве наших рынком. Рост цен на сырье и материалы мы почувствуем раньше, чем сможем реализовать прибыль и извлечь другие преимущества из последних оптимизационных инициатив. Укрепление доллара по сравнению с прошлым годом будет оказывать заметный негативный эффект на протяжении всего периода. Мы продолжаем выводить на рынок инновационные продукты и коллекции, повышать цены и оптимизировать производственные процессы. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на первый квартал 2019 года составляет 2,02-2,12 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.
Сегодня мы находимся на различных стадиях расширения ассортимента основных товарных категорий и наращивания своего географического присутствия. На протяжении текущего года эти инвестиции позволят нам нарастить объемы продаж и увеличить операционную маржу. Повышение цен окажет положительное влияние на наши результаты, затраты на запуск новых объектов сократятся и объемы производства возрастут. Мы начнем реализовывать потенциал этих проектов в 2020 году по мере повышения объемов и эффективности производства. Сегодня наша компания представляет собой сильный бизнес с значительными ресурсами, обширным портфелем продукции и диверсифицированным географическим охватом. Мы располагаем оптимизированным балансом активов, значительной ликвидностью и статистически низким долговым левереджем. В краткосрочной перспективе мы предпринимаем необходимые шаги для преодоления рыночных факторов неопределенности и уверены, что наши инвестиции и приобретения позволят заметно повысить долгосрочные показатели нашей деятельности».
О MOHAWK INDUSTRIES
Mohawk Industries – ведущий мировой производитель половых покрытий, выпускающий продукцию для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них - American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.
Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.
Телеконференция состоится в пятницу, 8 февраля 2019 г., в 11:00 по восточному времени
Номера телефонов: для звонков из США/Канады 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков 1-706-634-2294. ID конференции: 8594256. Повторная трансляция будет доступна до 8 марта 2019 г. по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 8594256.
|
MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
|
(непроверенные данные)
|
Сводный отчет о результатах финансовой деятельности
|
Квартал, завершившийся
|
Двенадцатимесячный период, завершившийся
|
(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 2 448 618
|
2 369 097
|
9 983 634
|
9 491 290
|
Себестоимость продаж
|
1 802 228
|
1 615 473
|
7 145 564
|
6 494 876
|
Валовая прибыль
|
646 390
|
753 624
|
2 838 070
|
2 996 414
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
433 014
|
410 158
|
1 742 744
|
1 642 241
|
Операционный доход
|
213 376
|
343 466
|
1 095 326
|
1 354 173
|
Процентные расходы
|
14 411
|
7 257
|
38 827
|
31 111
|
Прочие расходы (доходы), чистые
|
504
|
3 750
|
7 298
|
5 205
|
Прибыль до уплаты подоходного налога
|
198 461
|
332 459
|
1 049 201
|
1 317 857
|
Расходы на уплату подоходного налога
|
(31 582)
|
91 593
|
184 346
|
343 165
|
Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций
|
230 043
|
240 866
|
864 855
|
974 692
|
Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций
|
704
|
488
|
3 151
|
3 054
|
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 229 339
|
240 378
|
861 704
|
971 638
|
Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 3,07
|
3,23
|
11,53
|
13,07
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - базовое
|
73 856
|
74 414
|
74 413
|
74 357
|
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 3,05
|
3,21
|
11,47
|
12,98
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное
|
74 183
|
74 915
|
74 773
|
74 839
|
Прочая финансовая информация
|
(суммы в тысячах)
|
Износ и амортизация
|
$ 139 092
|
118 372
|
521 765
|
446 672
|
Капитальные затраты
|
$ 151 161
|
251 368
|
794 110
|
905 998
|
Данные сводного балансового отчёта
|
(суммы в тысячах)
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
АКТИВЫ
|
Оборотные активы:
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
$ 119 050
|
84 884
|
Дебиторская задолженность, чистая
|
1 606 159
|
1 558 159
|
Материально-производственные запасы
|
2 287 615
|
1 948 663
|
Предоплаченные расходы будущих лет и другие оборотные активы
|
496 472
|
481 261
|
Итого оборотных активов
|
4 509 296
|
4 072 967
|
Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые
|
4 699 902
|
4 270 790
|
Гудвилл
|
2 520 966
|
2 471 459
|
Нематериальные активы, чистые
|
961 810
|
891 767
|
Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы
|
407 149
|
387 870
|
Итого активов
|
$ 13 099 123
|
12 094 853
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ
|
Краткосрочные обязательства:
|
Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
|
$ 1 742 373
|
1 203 683
|
Кредиторская задолженность и непогашенные затраты
|
1 523 866
|
1 451 672
|
Итого краткосрочных обязательств
|
3 266 239
|
2 655 355
|
Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
|
1 515 601
|
1 559 895
|
Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства
|
877 224
|
783 131
|
Итого обязательств
|
5 659 064
|
4 998 381
|
Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций
|
-
|
29 463
|
Итого интересов акционеров
|
7 440 059
|
7 067 009
|
Итого обязательств и интересов акционеров
|
$ 13 099 123
|
12 094 853
|
Информация по сегментам
|
Квартал, завершившийся
|
По состоянию на двенадцатимесячный период, завершившийся
|
(Суммы в тысячах)
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Чистая сумма продаж:
|
Глобальный керамический сегмент
|
$ 861 238
|
824 062
|
3 552 856
|
3 405 100
|
Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)
|
973 680
|
999 290
|
4 029 148
|
4 010 858
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
613 700
|
545 865
|
2 401 630
|
2 075 452
|
Межсегментные продажи
|
-
|
(120)
|
-
|
(120)
|
Сводная чистая сумма продаж
|
$ 2 448 618
|
2 369 097
|
9 983 634
|
9 491 290
|
Операционный доход (убыток):
|
Глобальный керамический сегмент
|
$ 76 005
|
113 440
|
442 898
|
525 401
|
Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)
|
79 158
|
157 219
|
347 937
|
540 337
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
72 467
|
83 865
|
345 801
|
329 054
|
Корпоративные и исключения внутри компании
|
(14 254)
|
(11 058)
|
(41 310)
|
(40 619)
|
Сводный операционный доход
|
$ 213 376
|
343 466
|
1 095 326
|
1 354 173
|
Активы:
|
Глобальный керамический сегмент
|
$ 5 194 030
|
4 838 310
|
Flooring NA (напольные покрытия – Северная Америка)
|
3 938 639
|
3 702 137
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
3 666 617
|
3 245 424
|
Корпоративные и исключения внутри компании
|
299 837
|
308 982
|
Сводные активы
|
$ 13 099 123
|
12 094 853
|
Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc
|
(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
|
Квартал, завершившийся
|
Двенадцатимесячный период, завершившийся
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 229 339
|
240 378
|
861 704
|
971 638
|
Позиции корректировки:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
20 412
|
15 435
|
78 449
|
49 144
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
6 721
|
-
|
15 359
|
13 314
|
Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
|
4 322
|
-
|
4 322
|
-
|
Подоходный налог – аннулирование сомнительных позиций налога
|
2 857
|
4 459
|
4 606
|
4 459
|
Подоходный налог (1)
|
(2 857)
|
(4 459)
|
(4 606)
|
(4 459)
|
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
-
|
810
|
-
|
810
|
Позиции корректировки:
|
(73 282)
|
(624)
|
(37 817)
|
(16,260)
|
Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 187 512
|
255 999
|
922 017
|
1 018 646
|
Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
|
$ 2,53
|
3,42
|
12,33
|
13,61
|
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении - разводненное
|
74 183
|
74 915
|
74 773
|
74 839
|
(1) Включая прибыль в размере $13 590 за весь 2018 год с целью окончательного расчета переходного налога за 2017 г.
|
Согласование общей задолженности с чистой задолженностью
|
(Суммы в тысячах)
|
31 декабря 2018 г.
|
Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
|
$ 1 742 373
|
Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
|
1 515 601
|
Минус: Денежные средства и их эквиваленты
|
119 050
|
Чистая задолженность
|
$ 3 138 924
|
Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA
|
(Суммы в тысячах)
|
Отслеживание за двенадцать
|
Кварталы, завершившиеся
|
месяцев, завершившихся
|
31 марта 2018 г.
|
30 июня 2018 г.
|
29 сентября 2018 г.
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2018 г.
|
Операционный доход
|
268 399
|
326 307
|
287 244
|
213 376
|
1 095 326
|
Прочие (расходы) доходы
|
(3 998)
|
(2 090)
|
(706)
|
(504)
|
(7 298)
|
Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций
|
(475)
|
(959)
|
(1 013)
|
(704)
|
(3 151)
|
Износ и амортизация
|
122 654
|
127 048
|
132 972
|
139 092
|
521 765
|
EBITDA
|
386 580
|
450 306
|
418 497
|
351 260
|
1 606 642
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
22 104
|
16 042
|
19 890
|
20 412
|
78 449
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
1 354
|
194
|
7 090
|
6 721
|
15 359
|
Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
|
1 749
|
-
|
-
|
2 857
|
4 606
|
Скорректированный показатель EBITDA
|
411 787
|
466 542
|
445 477
|
381 250
|
1 705 056
|
Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA
|
1,8
|
Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
|
(Суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Двенадцатимесячный период, завершившийся
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 2 448 618
|
2 369 097
|
9 983 634
|
9 491 290
|
Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе
|
38 485
|
-
|
(85 273)
|
-
|
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе
|
2 487 103
|
2 369 097
|
9 898 361
|
9 491 290
|
Минус: Эффект от объёмов поглощения
|
(106 906)
|
-
|
(228 585)
|
-
|
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
|
$ 2 380 197
|
2 369 097
|
9 669 776
|
9 491 290
|
Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
|
(Суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Глобальный керамический сегмент
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 861 238
|
824 062
|
Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
|
17 359
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе
|
878 597
|
824 062
|
Минус: эффект от объемов поглощения
|
(35 064)
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения
|
$ 843 533
|
824 062
|
Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения
|
(Суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
Flooring ROW (напольные покрытия – другие регионы мира)
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Чистая сумма продаж
|
$ 613 700
|
545 865
|
Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
|
21 126
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе
|
634 826
|
545 865
|
Минус: эффект от объемов поглощения
|
(71 842)
|
-
|
Чистая сумма продаж по сегменту при неизменном обменном курсе за вычетом объемов поглощения
|
$ 562 984
|
545 865
|
Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью
|
(Суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Валовая прибыль
|
$ 646 390
|
753 624
|
Корректировка по показателю валовой прибыли:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
10 345
|
11 339
|
Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
|
6 721
|
-
|
Скорректированный показатель валовой прибыли
|
$ 663 456
|
764 963
|
Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем подобных расходов
|
(Суммы в тысячах)
|
Квартал, завершившийся
|
31 декабря 2018 г.
|
31 декабря 2017 г.
|
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
|
$ 433 014
|
410 158
|
Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:
|
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
|
(10 268)
|
(3 892)
|
Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов
|
$ 422 746
|
406 266
|
Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом