Компания Nabors Industries инвестирует в инновационную технологию сверхглубокого бурения

Интеграция технологии PLASMABIT® компании GA Drilling с самыми передовыми в отрасли буровыми операциями компании Nabors — это еще один смелый шаг к получению безграничной геотермальной энергии в любой точке мира

ГАМИЛЬТОН (Бермудские острова) и БРАТИСЛАВА (Словакия), 31 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Nabors Industries Ltd. (далее «Nabors» или «Компания») (тикерNYSE: NBR) расширила свой портфель проектов, направленных на получение экологически чистой энергии, инвестировав 8 миллионов долларов США в компанию GA Drilling, a.s. (далее «GA Drilling»). Это стратегическое вложение подтверждает интерес компании Nabors к технологиям сверхглубокого бурения для освоения сверхгорячих глубокозалегающих резервуаров.

Компания GA Drilling со штаб-квартирой в Братиславе (Словакия) специализируется на геотермальных технологиях и является первопроходцем в области плазменного бурения. Интеграция инновационного бесконтактного бурового инструмента PLASMABIT® в самые передовые в отрасли автоматизированные буровые операции с минимальными выбросами компании Nabors позволит упростить промышленную эксплуатацию месторождений и устранить традиционные экономические барьеры, препятствующие реализации проектов сверхглубокого бурения, с целью расширения глобального доступа к геотермальной энергии. Соглашение завершило раунд предсерийных инвестиций, недавно проведенный компанией GA Drilling, общая сумма которых превысила 20 миллионов долларов США.

Компания Nabors продолжает осуществлять свою стратегию перехода к альтернативным источникам энергии, ориентированную на рынки энергоносителей с высоким потенциалом роста и более низким уровнем углеродных выбросов. Благодаря инвестициям в многочисленные проекты в области экологически чистой энергетики, компания Nabors смогла приступить к созданию нескольких экосистем взаимодополняющих технологий, интегрировав их с существующими операциями и компетенциями компании Nabors.

Компания GA Drilling присоединится к геотермальной экосистеме компании Nabors, которая включает ее три более ранние венчурные инвестиции в геотермальные компании. Эти технологии были специально подобраны для того, чтобы сделать геотермальную энергию широко доступной во всех географических регионах, при этом снизив стоимость единицы вырабатываемой энергии до уровня стоимости энергии из других источников.

Отказ от угольной энергетики

Геотермальная энергия является единственным чистым, возобновляемым и надежным видом энергии из непрерывного источника. Однако из-за ограниченного географического распространения высокотемпературных градиентов и высокой стоимости традиционного бурения ее возможности остаются в значительной степени неиспользованными. Технология PLASMABIT® предназначена для сверхглубокого бурения в высокотемпературных твердых породах с себестоимостью, сопоставимой с затратами на горизонтальное бурение при разработке нетрадиционных залежей. В этом буровом инструменте, прошедшем испытание в лабораторных условиях, используется дуговой разряд с химически поддерживаемым плазменным импульсом для прохождения кристаллических пород на высокой скорости на глубину более 10 км (6,2 мили). Экологически чистая электроэнергия вырабатывается путем получения воды, нагретой в земной коре, и преобразования ее энергии в электричество на поверхности. Благодаря общей технологической экосистеме и инфраструктуре, а также возможности получения геотермальной энергии практически в любом месте, это решение должно упростить и расширить доступ к производству электроэнергии из безуглеродного топлива.

Комментарии руководства компании

Энтони Петрелло (Anthony G. Petrello), председатель правления, генеральный директор и президент компании Nabors, заявил следующее: «Пришло время инвестировать в инновационные и смелые геотермальные решения, способные высвободить тераватты чистой, возобновляемой и надежной энергии в поистине глобальном масштабе. С учетом ожидаемого быстрого роста глобального потребления энергии в течение следующих десятилетий, мир будет нуждаться в еще более быстром росте сферы устойчивой энергетики. Я убежден, что геотермальная энергия внесет ключевой вклад в необходимое увеличение производства экологически чистой энергии. Благодаря своему уникальному портфелю технологий бурения, автоматизации и цифровизации, компания Nabors намерена стать одним из ключевых игроков в предстоящем развитии геотермальной энергетики. Мы надеемся использовать возможности Центра передового опыта компании GA Drilling и интегрировать ее технологии в нашу экосистему».

Игорь Кочиш (Igor Kočiš), основатель и генеральный директор GA Drilling, сказал следующее: «Мы ценим компанию Nabors не только как инвестора, но и как стратегического партнера. Настоящее соглашение позволит нам ускорить последние этапы разработки PLASMABIT®, используя синергетический эффект для интеграции этого революционного бурового инструмента в системы буровой установки. Компания Nabors выведет европейские высокотехнологичные мощности на американский рынок. Вместе мы будем работать над удовлетворением растущего спроса для быстрой диверсификации структуры глобальной энергетики. Благодаря этому сотрудничеству мы сделали еще один большой шаг к выполнению своего обещания "производить геотермальную энергию где угодно"».

Информация о компании Nabors Industries

Компания Nabors Industries (тикерNYSE: NBR) является одним из ведущих поставщиков передовых технологий для энергетической отрасли. Компания Nabors, ведущая свою деятельность более чем в 15 странах, создала глобальную сеть специалистов, технологий и оборудования для применения решений, обеспечивающих безопасное, эффективное и ответственное производство энергии. Используя свои ключевые компетенции, особенно в области бурения, инжиниринга, автоматизации, обработки данных и производства, компания Nabors стремится привнести инновации в энергетику будущего и обеспечить переход к миру с более низким уровнем углеродных выбросов. Подробнее о компании Nabors и ее лидирующей роли в области энергетических технологий: www.nabors.com.

Информация о компании GA Drilling

Компания GA Drilling, владеющая патентом на технологию PLASMABIT®, предлагает решение для создания локального и независимого источника электроэнергии, отопления, чистой воды и производства продуктов питания в нестабильном мире. Компания планирует предоставлять масштабируемые модульные решения для производства энергии с нулевым уровнем углеродосодержащиx выбросов. Геотермальная энергия является единственным чистым и возобновляемым видом энергии, получаемым из источников, доступных непрерывно, круглосуточно и круглогодично. Ее можно получать при любой погоде, в любое время дня или ночи. Технология PLASMABIT® позволяет значительно снизить затраты рабочего времени и средств, а также бурить любые материалы, включая твердые породы и сталь, быстрее, глубже и дешевле. Данная технология является результатом многолетних исследований и разработок, а создавшая ее компания имеет 23 зарегистрированных патента, штатную команду из более чем 50 инженеров и исследователей, поддерживается промышленными фондами и инвесторами, получила около 20 грантов ЕС на научно-исследовательскую работу и установила стратегические партнерства для разработки технологии с лидерами буровой промышленности из Европы, США и Азии: www.gadrilling.com.

Контакты для прессы:

Брайан Брукс (Brian Brooks)

+1 281-775-4370

[email protected]

Игорь Кочиш (Igor Kočiš)

, генеральный директор компании GA Drilling

+421 2 2092 0100

[email protected]

Контакты для инвесторов:

Уильям Конрой (William C. Conroy)

+1 281-775-2423

[email protected]

Кара Пик (Kara Peak)

+1 281-775-4954

[email protected]

SOURCE Nabors Industries Ltd.