Компания PHNIX представит на рынке Восточной Европы полный спектр бытовых тепловых насосов R32 Inverter EVI

По состоянию на конец ноября объем поставок бытовых тепловых насосов PHNIX в Восточную Европу увеличился более чем на 40% в сравнении с прошлогодними показателями. И теперь компания намеревается представить на региональном рынке полный спектр систем R32. Как добавил г-н Джаб Фань, частью этого маркетингового плана является и система PHNIX Fresh Air ERV.

О тепловом насосе PHNIX R32 Inverter EVI

Успешное применение в странах Северной Европы. За последний год системы PHNIX R32 Inverter EVI были успешно установлены в Дании и Швеции. В условиях скандинавской зимы, где температура за окном нередко опускается до -25°C, температура воды на выходе из системы PHNIX достигает 55°C. Пользователи подтверждают стабильные эксплуатационные характеристики насосов PHNIX R32 при их использовании в бытовых системах отопления.

Уровень энергоэффективности ErP A+++ Достигая максимальной температуры воды на уровне 60°C, что подтверждается результатами испытаний в сертифицированной лаборатории PHNIX, система способна обеспечивать эффективную работу теплого пола, водяных фанкойлов или радиаторов для нагрева/охлаждения воздуха и горячего водоснабжения. После достижения заданной температуры насосы переходят в режим работы с пониженной частотой, что приводит к заметной экономии энергии. Устройства данной линейки имеют класс энергоэффективности ErP на уровне "А+++", что на сегодняшний день является самым высоким показателем, указываемым на паспортных табличках бытового оборудования в Европе.

Удаленный контроллер PHNIX New 4G-DTU Насосы PHNIX R32 HeroPlus Series с модулем 4G-DTU, установленным внутри контрольной платы, автоматически подключаются к Интернету по мобильной сети 4G. Все данные теплового насоса передаются на облачный сервер, а инженеры и пользователи имеют возможность с легкостью контролировать его рабочие показатели.

О компании PHNIX

PHNIX, ведущий китайский производитель тепловых насосов, является международным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке и производстве тепловых насосов и энергосберегающих решений. Почти 50% продуктов PHNIX экспортируются в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Для получения дополнительной информации о PHNIX и её продуктах посетите веб-сайт www.phnix-e.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1038537/PHNIX_heat_pump.jpg

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