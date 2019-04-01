Компания Preformed Line Products сообщила о приобретении MICOS TELCOM s.r.o.

КЛИВЛЕНД (CLEVELAND) и ПРОСТЕЁВ (PROSTĚJOV), Чехия, 1 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Preformed Line Products (кодNASDAQ: PLPC), мировой дилер в сфере критически важных инфраструктурных проектов и сервисов, сегодня сообщила о подписании договора приобретения MICOS TELCOM s.r.o. - ведущего производителя пассивных компонентов для высокоскоростных телекоммуникационных сетей.

В результате этого приобретения компания Preformed Line Products (PLP) заметно расширит свой существующий портфель устройств для оптоволоконных соединений, включающий оптические муфты и аксессуары под брендом COYOTE®. Принимая во внимание текущий фокус MICOS на технологиях «оптоволокно до дома» (FTTH), системах оптического распределения и продуктах для центров обработки данных, в новом ассортименте компании будет представлена комплексная линейка решений для поддержки таких развивающихся технологий, как 5G, уплотнение сетей и волоконные metro-кольца.

Главный исполнительный директор и президент Preformed Роб Ралман (Rob Ruhlman) отметил: «Продукты и технологии MICOS TELCOM идеально дополняют наш портфель коммуникационных решений и заметно расширяют сферу возможного применения наших разработок в телекоммуникационных сетях по всему миру. Поскольку потребность в поддержке сервисов нового поколения - вроде 5G, - волоконной сетевой инфраструктурой продолжает расти, и слияние MICOS TELCOM с PLP предоставит нашим клиентам во всех уголках земного шара расширенный спектр инновационных продуктов и технологий. Чрезвычайно талантливые специалисты штаб-квартиры MICOS TELCOM в чешском Простеёве формируют прочный фундамент для развития нашего международного коммуникационного направления в регионе ЕБВА и по всему миру».

Управляющий директор MICOS TELCOM Святослав Новак (Svatoslav Novák), в свою очередь, прокомментировал: «Сохранить текущую динамику развития технологий для нового поколения высокоскоростных сетей невозможно без участия важного стратегического партнера. Вместе с нашим новым партнером мы будем создавать новые продукты, расширяя присутствие MICOS TELCOM в мировых масштабах. Мы сотрудничаем с Preformed Line Products на протяжении многих лет. Принимая решение войти в состав PLP, мы учитывали не только на взаимодополняющий характер портфелей наших продуктов, но и на профессионализм и личный подход руководства этой компании».

О компании Preformed Line Products

Основанная в 1947 году компания Preformed Line Products является ведущим разработчиком, производителем и поставщиком продуктов и сервисов, предназначенных для создания и поддержания воздушных и подземных сетей. Предприятие осуществляет свою деятельность в нескольких критически важных инфраструктурных отраслях, включая электроэнергетику, телекоммуникации, системы широкополосной связи, возобновляемую энергетику и т.д. Компания со штаб-квартирой в Кливленде (штат Огайо) располагает двумя производственными базами в США, восемнадцатью зарубежными филиалами и штатом из более чем 3 000 сотрудников по всему миру.

О компании MICOS TELCOM

MICOS TELCOM s.r.o. - ведущий производитель телекоммуникационных решений, пользующийся авторитетом не только на чешском и словацком рынках, но и в более чем пятидесяти зарубежных странах, куда компания экспортирует свою продукцию. Предприятие специализируется на разработке, производстве и сбыте пассивных компонентов для высокоскоростных телекоммуникационных систем с особым акцентом на оптических сетях. Компания производит коммуникационные шкафы для центров ИКТ, включая специальные ЕМС-шкафы, обладающие высокой устойчивостью к электромагнитным помехам.

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