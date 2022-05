Компания Pro Music Rights, Inc. объявляет о заключении лицензионного соглашения с TikTok

Одна из крупнейших в мире компаний-лицензиаров Pro Music Rights, Inc. объявляет о заключении лицензионного соглашения с TikTok

НЕЙПЛС, шт. Флорида, 23 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Pro Music Rights (далее — «PMR»), одна из крупнейших в мире компаний-лицензиаров, объявила о выдаче широко известному видеосервису TikTok лицензии, позволяющей его пользователям включать в свои видеоролики музыку из огромного каталога Pro Music Rights. Это соглашение позволит TikTok предложить своим пользователям более 2 500 000 музыкальных треков из каталога PMR. Глава компании Pro Music Rights Джейк П. Нох (Jake P. Noch) заявил, что он очень рад установлению отношений с TikTok. «Я считаю, что TikTok — прекрасная платформа, благодаря которой мы сможем расширить аудиторию для нашей музыки, так как ею регулярно пользуются миллионы людей во всем мире»,— сказал г-н Нох.

Информация о компании Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights — 5-я по времени основания организация по защите прав на публичное исполнение (PRO) в США. В число ее лицензиатов входят такие известные компании, как TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo и сотни других. Компания Pro Music Rights контролирует 7,4% американского музыкального рынка, что в абсолютном выражении составляет более 2 500 000 музыкальных треков таких известных исполнителей, как A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy и многих других. Для получения более подробной информации посетите сайт promusicrights.com.

