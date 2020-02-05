Компания Proya передала медицинскому персоналу провинции Хубэй свыше 90 000 защитных масок европейского производства

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Proya

Feb 05, 2020, 10:57 ET

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 5 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- 4 февраля свыше 110 000 защитных масок, закупленных в Европе производителем косметики Proya, были переданы медицинскому персоналу, работающему в самом центре эпидемии в пров. Хубэй. Поскольку место передачи находится в зоне карантина, где действуют ограничения на въезд иногороднего транспорта, партию из 90 000 масок, отвечающих европейским стандартам (FFP3/FPP2, превосходящим N99/N95 по эффективности фильтрации),  и 20 000 одноразовых средств защиты сопровождали представители руководства Proya, местная полиция и чиновники компетентных ведомств провинции. Компания Proya успешно доставила 68 000 защитных масок 2-й Народной больнице Сишуй в г. Хуанган, а также передала 43 880 масок Хубэйскому благотворительному фонду.

Designated donations of medical supplies and medical supplies delivered to the 2nd People's Hospital of Xishui
Designated donations of medical supplies and medical supplies delivered to the 2nd People's Hospital of Xishui
Purchasing supplies in many countries proved to be a difficult task
Purchasing supplies in many countries proved to be a difficult task
Seamless transportation throughout the delivery process
Seamless transportation throughout the delivery process
Designated donations of medical supplies and medical supplies delivered to the 2nd People's Hospital of Xishui Purchasing supplies in many countries proved to be a difficult task Seamless transportation throughout the delivery process

Режим карантина в городе Ухань, ставшем эпицентром эпидемии коронавируса 2019-nCOV, был введен накануне Китайского Нового года. В тот же день компания Proya сформировала специальную группу экстренного реагирования. При личном участии соучредителя и генерального директора Фана Юйю (Fang Yuyou) предприятие также учредило благотворительный публичный фонд в размере 15 млн юаней (около 2,2 млн долл. США), средства которого будут направлены на оптимизацию контроля и профилактики дальнейшего распространения смертельно опасного вируса.  Кроме 110 000 защитных масок Proya пожертвовала городам Ухань, Вэньчжоу и Лэцин денежные средства в размере 4 млн юаней. Фирма планирует и дальше прилагать максимум усилий для удовлетворения потребностей региона и содействия борьбе с дальнейшим распространением заболевания.

Закупка медтоваров в Европе для целевой благотворительной помощи

По словам г-на Фана, предыдущая помощь выделалась пострадавшим регионам главным образом в виде наличных денежных средств. Внезапно возникшая эпидемия коронавируса 2019-nCoV совпала по времени с празднованием Китайского Нового года и привела к резкому дефициту товаров медицинского назначения по всему Китаю. Именно поэтому компания Proya в дополнение к денежным пожертвованиям сделала акцент на закупке необходимых товаров.

68 000 масок из 110-тысячной партии, приобретенной предприятием в Европе, были переданы 2-й Народной больнице Сишуй в г. Хуанган, поскольку этот населенный пункт пострадал от эпидемии практически в той же мере, что и сам Ухань.  По состоянию на 3 февраля в Хуангане зафиксировано 1 422 случая заболевания, 210 из которых приходятся на второй по численности населения уезд Сишуй.

Закупка масок оказалась отнюдь не простой задачей. Сразу после объявления карантина в Ухане руководство Proya поручило главе европейского представительства бренда Паню Сяну (Pan Xiang) создать специальную группу специалистов по закупке. Принимая во внимание ограниченные запасы средств медицинской защиты у европейских поставщиков, членам группы пришлось приложить немало усилий к тому, чтобы выкупить необходимые объемы в различных странах Европы. Задача осложнялась еще и тем фактом, что все приобретенные изделия должны были отвечать внутренним стандартам медицинских учреждений Китая.

"Мы посетили ряд европейских предприятий-производителей защитных масок. В частности, в рамках этого проекта мы проделали десятичасовой путь на машине из Парижа в Милан. Мы часто засиживались на работе допоздна, проводя переговоры с китайскими коллегами, находящимися в другом часовом поясе", - поделился г-н Пань.

Эффективная логистика как залог своевременной поставки

Еще одной трудностью стала доставка закупленных средств медицинскому персоналу в эпицентре эпидемии.

Cотрудники Proya проделали колоссальную работу, обеспечив оперативный сбор пожертвований в сотрудничестве с ведущими банками Гонконга и материковой части КНР, согласовав с получателями помощи все вопросы поставки и организовав специальный авиарейс для транспортировки груза в Китай. Логисты компании лично встречали груз в аэропорту, приложив максимум усилий для скорейшего оформления всех таможенных процедур. Генеральный директор производственной базы Proya Ван Цзяньжун (Wang Jianrong) сопровождал партию масок на всех этапах перевозки. Персонал компании трудился днем и ночью, обеспечивая своевременную доставку жизненно необходимых товаров в Хубэй.

Каждое подразделение по собственной инициативе и с большой готовностью приняло на себя часть корпоративной социальной ответственности и делает все возможное в сложившейся ситуации. Как подчеркнул г-н Фан, своими решительными действия Proya в очередной раз подтверждает стремление помогать людям.

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SOURCE Proya

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Компания Proya передала медицинскому персоналу провинции Хубэй свыше 90 000 защитных масок европейского производства

News provided by

Proya

Feb 05, 2020, 10:57 ET