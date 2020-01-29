Компания Proya учредила благотворительный фонд в размере 2,2 млн долл. США для профилактики распространения коронавируса 2019-nCoV

Сразу после вспышки эпидемии коронавирусной пневмонии 2019-nCoV в Ухане соучредители и высшее руководство компании Proya перешли буквально на круглосуточный режим работы. Трудясь бок о бок с сотрудниками уханьского подразделения "Красного креста", им удалось выяснить реальные потребности пострадавшего региона и оперативно организовать поставку средств медицинской защиты из стран Европы для нужд жителей Уханя.

Proya также учредила благотворительный общественный фонд в размере 15 млн юаней (около 2,2 млн долл. США). Средства этого фонда будут направлена на закупку товаров медицинского назначения, предоставление денежных дотаций и всесторонней помощи инфицированным сотрудникам предприятия, партнерам и членам их семей, а также на другие филантропические инициативы.

Первый транш благотворительной помощи, включающая наличные средства в размере 3 млн юаней (около 430 тыс. долл. США), а также партию защитных масок и других медицинских товаров экстренного назначения на общую сумму в 280 000 евро (около 2,14 млн юаней) от лучших европейских производителей, была передана представителям уханьской организации "Красного креста" и Уханьской благотворительной федерации для дальнейшего контроля и профилактики эпидемии. Компания продолжает закупки товаров медицинского назначения для удовлетворения нужд регионов, затронутых смертельно опасным вирусом.

Создание специальной группы экстренного медицинского реагирования

Специальная группа специалистов по экстренному эпидемиологическому реагированию будет оперативно обнародовать предоставляемую государственными органами информацию о распространении заболевания, а также о мерах профилактики и контроля заражения. Параллельно с этим, компания Proya будет готовится к возобновлению нормальной рабочей деятельности после окончания каникул по случаю Праздника весны. Такая подготовка предполагает оснащение локальных и мобильных офисов, организацию видеоконференций и реализацию других рабочих моделей в соответствии с принятыми местными властями положениями о мерах эпидемиологической защиты, включая дезинфекцию помещений, предоставление защитных масок и т.д. Компания будет внимательно отслеживать ситуацию и предоставлять сотрудникам, находящимся в зонах карантина, оперативную информацию и рекомендации относительно наиболее эффективных мер профилактики.

Экстренная корректировка режима работы клиентских сервисов

Начиная с сегодняшнего дня, рабочие часы всех физических магазинов Proya будут корректироваться в соответствии с фактической обстановкой на местах. До окончания эпидемии мы рекомендуем потребителям общаться с нашими бьюти-консультантами в режиме онлайн и приобретать продукты в Интернет-магазинах Proya, которые продолжат работу в нормальном режиме.

Proya и дальше будет оказывать всю необходимую помощь в борьбе с эпидемией, повышая уровень взаимного доверия и работая бок о бок с медицинскими специалистами. Команда Proya не сомневается, что вместе нам удастся без потерь пережить этот трудный период. Ведь Proya никогда не бросает своих людей в беде!

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1082859/Proya_donation.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1082786/Proya_building_disinfection.jpg

SOURCE Proya