Компания Rain Carbon закроет голландский завод полимеров в 2020 году

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Rain Carbon Inc.

Aug 07, 2019, 04:31 ET

СТЭМФОРД (STAMFORD), Коннектикут, 7 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров компании Rain Carbon Inc., ведущего мирового производителя продукции на основе углеродных материалов, одобрил закрытие производственной базы в голландском Эйтхорне к концу марта 2020 года.

"Учитывая постоянное снижение прибыльности углеводородных полимеров и ароматических смол С9, предназначенных, в частности, для печатных чернил и адгезивов, наше дочернее предприятие RÜTGERS Resins B.V. закроет производство в Эйтхорне к концу первого квартала следующего года", - заявил президент Rain Carbon Гэрри Суини (Gerry Sweeney). 

"Принимать такие решения всегда нелегко, поскольку они затрагивают жизни наших сотрудников, их семей и местных сообществ, - добавил он. -  Тем не менее, по итогам обширного анализа и оценки возможных вариантов на протяжении нескольких последних кварталов мы пришли к однозначному выводу, что дальнейшая деятельность завода является совершенно нерентабельной. Рост конкуренции со стороны азиатских производителей дешевых полимеров и появление широкого спектра альтернативных продуктов и технологий приводит к неизбежному падению спроса на продукцию эйтхорнского предприятия".

Г-н Суини также отметил, что компании удалось достичь соглашения с представителями трудового коллектива завода относительно социального обеспечения 60 работников предприятия, которые потеряют работу в результате закрытия производства. "Мы хотим сделать все возможное, чтобы наши сотрудники пострадали как можно меньше и чувствовали, что мы ценим их лояльность и те годы, которые они посвятили работе на нашу компанию", - подчеркнул он. 

Вице-президент подразделения дистилляции углерода и производства новых материалов Крис Вангерберген (Kris Vanherbergen) успокоил и клиентов эйтхорнского завода: "Вплоть до закрытия в марте 2020 года предприятие будет продолжать производственную деятельность в полном масштабе, а в дальнейшем мы сделаем все возможное для удовлетворения потребностей наших клиентов в углеводородных полимерах и ароматических смолах C9, осуществляя поставки из Эйтхорна до конца августа 2020 года".

Rain Carbon работает над планом оказания поддержки клиентам в переходе на продукцию нового завода компании по производству гидрированных углеводородных полимеров в немецком Кастроп-Раукселе, а также на предприятии в Дуйсбурге, где в настоящий момент реализуется проект модернизации стоимостью 10 млн долл. США, который позволит повысить качество и стабильность поставок.

"Мы намерены тесно взаимодействовать с нашими клиентами на протяжении всего переходного периода и уже расширили команды технической поддержки и разработки новых продуктов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки высококачественных полимеров DCPD C9 , производимых местными предприятиями с применением нашей уникальной технологии", - пояснил г-н Вангерберген.

О компании Rain Carbon Inc.
Rain Carbon Inc.- ведущий вертикально интегрированный поставщик углеродных и специализированных материалов, являющихся важным сырьем для производства изделий самого широкого потребления. Мы осуществляем свою деятельность в двух сегментах: углеродные материалы ми современные инновационные материалы. Подразделение углеродных материалов превращает побочные продукты перегонки нефти и производства стали в ценное углеродное сырье для получения алюминия, графитовых электродов, углеродных блоков, средств консервирования древесины, диоксида титана, огнеупорных материалов и т.д.  Деятельность подразделения современных материалов направлена на расширение ценностной цепочки наших предприятий по переработке углерода посредством инновационного последующего преобразования части получаемой нами продукции и другого сырья в высокоценные, экологически безопасные современные материалы, служащие важным сырьем для производства специализированных химикатов, покрытий, строительных материалов, бензина и т.д. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.raincarbon.com.

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http://www.raincarbon.com

SOURCE Rain Carbon Inc.

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Компания Rain Carbon закроет голландский завод полимеров в 2020 году

News provided by

Rain Carbon Inc.

Aug 07, 2019, 04:31 ET