Компания Risen Energy в пятый раз подряд включена в "Топ-10 брендов солнечных модулей Китая"

НИНБО (NINGBO), Китай, 29 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Пятый международный отраслевой конгресс Century Photovoltaic Conference, организованный сетью Century New Energy Network и фотоэлектрической лабораторией Photovoltaic Brand Lab (PVBL), недавно состоялся в онлайн-режиме. В ходе мероприятия был обнародован Ежегодный рейтинг брендов солнечной энергетики PVBL, считающийся общепризнанным стандартом китайского рынка фотовольтаического оборудования. Компания Risen Energy удостоилась сразу четырех наград, в число которых вошли Technological Innovation Award и включение в перечень "Ведущих фотовольтаических брендов мира". Двумя другими достижениями китайского производителя стало пятое место в рейтинге "Топ-10 брендов солнечных модулей" и девятая позиция в "Топ-10 инвесторов элекростанций".

Risen Energy вот уже несколько лет подряд включается в рейтинг ведущих производителей модулей. И пятое место в этом году в полной мере позиции компании среди всех крупнейших китайских брендов с точки зрения собственных конкурентных преимуществ. Зарегистрированная в категории акций А на Шэньчжэньской фондовой бирже и являющаяся безусловным лидером среди публичных компаний-производителей фотовольтаического оборудования, Risen Energy активно расширяет свое присутствие на мировой арене, сохраняя способность анализировать и чутко реагировать на потребности рынка. Компания прилагает заметные усилия к разработке недорогих, высокоэффективных продуктов. Результатом активной деятельности в сфере НИОКР стали многочисленные технологические достижения, защищенные правами интеллектуальной собственности.

Многолетний опыт инноваций позволил компании создать множество полезных технологий, в числе которых - гетеропереходные тонкослойные модульные системы (HIT), модуль PERC, cолнечные элементы TOPCON и первая в мире крупногабаритная кремниевая пластина для 50-элементых модулей 210 мм. Среди других разработок компании - полуразмерные элементы, "мозаичные" конструкции, двусторонние черепицеобразные элементы, сверхтонкое двустороннее стекло и тыльные панели с высокой отражающей способностью. Risen Energy - не только первый в мире производитель, успешно выпустивший высокоэффективные модули с выходной мощностью на уровне 500 Вт, но и первая компания, выполнившая заказ на поставку таких модулей. Несмотря на трудности, вызванные пандемией COVID-19, первая партия крайне востребованных систем была успешно отгружена накануне первомайских праздников в Китае. Оперативное выполнение заказа позволило избежать недельной задержки поставки в связи с праздничными каникулами.

Кроме выдающихся достижений в технологических разработках и исследованиях, Risen Energy принимает активное участие в строительстве и управлении электростанциями. На сегодняшний день в послужном списке компании - заметное число СЭС в многочисленных странах и регионах, охватываемых китайской инициативой "Пояс и путь", включая Австралию, Индию, Казахстан, Малайзию, Непал и Вьетнам.

Международный маркетинговый директор Risen Energy Леон Чуан (Leon Chuang) отметил: "Сразу четыре высоких награды - это не только признание наших заслуг отраслью, но и стимул не останавливаться на достигнутом. Risen Energy продолжит наращивать свой потенциал в сфере НИОКР, степень узнаваемости бренда и сотрудничество с отраслевыми партнерами в стремлении создавать высокоэффективные продукты и всячески развивать фотовольтаическую отрасль".

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SOURCE Risen Energy Co., Ltd