Компания SEASUN BIOMATERIALS представила новый экспресс-анализ на COVID-19

Аналитическая скорость, чувствительность и специфичность традиционных молекулярных методов оптимизированы с помощью технологии AQ-TOP и комбинации изотермической амплификации с зондом для обнаружения ПНК (пептидной нуклеиновой кислоты), характеризующегося высокой точностью связывания с кислотой-мишенью.

Набор предназначен для выявления гена ORF1ab коронавируса SARS-CoV-2 при помощи эндогенного контрольного человеческого гена RNase P. В марте диагностический набор получил маркировку CE-IVD, и в данный момент проходит инспекцию для получения экспортного разрешения MFDS (Корейского управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов) и FDA EUA.

Генеральный директор компании Хи-Кюнг Парк (Hee-Kyung Park) отметил: "Для использования этого набора клиентам не придется приобретать дополнительное оборудование. В этих целях прекрасно подойдут существующие инструменты для ПЦР-диагностики, используемые для выявления вируса COVID-19. За одну рабочую смену (12 часов в сутки) набор способен протестировать 3 400 проб, что в 5-6 больше по сравнению с предыдущими решениями. Сегодня пандемия коронавируса стремительно распространяется по миру, и мы получаем тревожные новости о случаях повторного инфицирования выздоровевших пациентов. В этой связи наша компания планирует выпускать более 200 000 тест-комплектов в день для обеспечения их оперативной доставки заказчикам. Незамедлительно после получения разрешения на экспорт AQ-TOP COVID-19 Rapid Detection Kit появится на зарубежном рынке, а его эффективность в экспресс-диагностике коронавирусной инфекции будет способствовать быстрому выявлению и лечению пациентов".

В настоящее время компания SEASUN BIOMATERIALS осуществляет продажи набора "U-TOP COVID-19 Detection Kit" для ПЦР-тестирования на коронавирус в режиме реального времени. Данная разработка получила маркировку CE-IVD, сертификат MFDS на свободную продажу комплекта (в феврале этого года) и FDA-EUA (27 апреля). На сегодняшний день данный продукт успешно поставляется за рубеж, включая страны Европы и Ближнего востока.

О компании SEASUN BIOMATERIALS

SEASUN BIOMATERIALS - компания, специализирующийся на разработке платформ молекулярной диагностики in vitro инфекционных, онкологических заболеваний, а также генетических и эпигенетических отклонений.

Мы создаем и производим инновационные средства ПЦР-диагностики в режиме реального времени на базе наших уникальных технологий, предоставляя мировому медицинскому сообществу передовые диагностические сервисы.

www.seasunbio.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1161106/3.jpg

Related Links

www.seasunbio.com



SOURCE SEASUN BIOMATERIALS