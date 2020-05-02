Компания Shanghai Electric обнародовала Ежегодный отчет по корпоративной социальной ответственности, рассказав о своих достижениях за 2019 год

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 2 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), ведущий международный производитель и поставщик энергогенерирующего и промышленного оборудования, а также провайдер комплексных решений в сфере энергетики, обнародовала отчет по корпоративной социальной ответственности за 2019 год, отражающий принципы, цели и основные достижения предприятия в данном направлении за прошлый год. Стратегии Shanghai Electric в данном направлении разработаны не только с целью минимизации потенциального неблагоприятного воздействия на свои продукты и деятельность, а также для реализации своего основного стремления - "расширять возможности мировой индустрии и внедрять умные технологии в повседневную жизнь".

"Для нашей компании прошлый год ознаменовался значительными технологическими достижениями во многих сферах, включая газовые турбины, главные насосы для атомных электростанций, высокоэффективное оборудование для экологически чистого производства электроэнергии на базе каменного угля, морские ветровые электростанции, 3D-принтеры и проточные батареи, - отметил президент и генеральный директор Shanghai Electric Чжэн Цзяньхуа. - Наши сотрудники были и остаются первоочередной движущей силой, без которой подобный прогресс был бы невозможен, и для нас жизненно важно укреплять связи с персоналом во всех уголках мира посредством эффективного реформирования механизмов участия в прибылях и человекоориентированного менеджмента".

Инновации в механизмах разделения прибылей

С целью привлечения и удержания талантливых специалистов в мае 2019 года компания Shanghai Electric внедрила опционную программу, предполагающую вознаграждение сотрудников акциями класса А с определенными ограничениями. Подобная инициатива позволяет стимулировать экономический рост предприятия, выгоду из которого черпают как работодатели, так и персонал. За год действия программы 2 194 сотрудников Shanghai Electric получили в качестве поощрительного вознаграждения в общей сложности 134 млн акций с ограничениями.

Переход на цифровые технологии

В стремлении расширить границы человеческого воображения и возможностей современного оборудования компания Shanghai Electric представила собственную экосистему Промышленного интернета "SEunicloud Platform". Это начинание ознаменовало важный шаг в процессе цифровой трансформации предприятия. Развивающиеся бизнес-направления Shanghai Electric, включая подразделения аккумуляторных батарей и интеллектуального производства, также нарастили свои масштабы почти на 30% за счет успешных сделок слияния и поглощения, создания совместных предприятий, привлечения венчурного капитала и увеличения объемов капиталовложений в НИОКР.

Практические наработки в сфере гигиены и безопасности окружающей среды

Всеми силами стремясь обеспечить безопасность своего персонала, компания внедрила систему управления техникой безопасности, разработанную на базе ведущих мировых стандартов профессиональной медицины и охраны труда. По состоянию на конец 2019 года восемьдесят процентов аффилированных компаний Shanghai Electric успешно прошли сертификацию систем УТБ (OHSAS18001).

В целях контроля за исполнением природоохранных и санитарных нормативов на различных региональных рынках мира компания учредила специальные Комитеты по вопросам гигиены и безопасности окружающей среды. Деятельность этих комитетов позволяет компании оперативно реагировать на различные риски - например, на вспышку коронавируса ( Практические методы обеспечения гигиены и безопасности окружающей среды на месте строительства гибридной солнечной электростанции по технологии CSP 700 мВт + 250 мВт в Дубае). Подобный подход уже доказал свою эффективность: на протяжении всего прошлого года на строительных объектах компании не зафиксировано ни одного случая смерти или серьезных травм.

Сплоченное и сильное сообщество

Создав специальные "Дома сотрудников" на местах реализации семи международных проектов за пределами Китая, Shanghai Electric обеспечила своему персоналу общее пространство для коммуникации, общения, досуга и обмена культурным опытом. Подобные многофункциональные и интернациональные сообщества позволяют компании расширять и углублять связи с местными жителями.

Экология и защита окружающей среды

Система "SEC-LOVE", действующая в масштабах всего предприятия, позволяет Shanghai Electric контролировать соблюдение принципов "eco-friendly" всеми своими подразделениями. На сегодняшний день 80% аффилированных компаний Shanghai Electric получили сертификаты соответствия систем экологического менеджмента (СЭМ) требованиям стандарта ISO14001. Проекты выработки энергии за счет сжигания отходов в Наньтуне (пров. Цзянсу), ветровой электростанции в Дунтае (пров. Цзянсу), а также солнечной фермы в Хуабэе (пров. Аньхой) наглядно демонстрируют твердую уверенность предприятия в обширным перспективах и потенциале зеленой энергетики.

Социальная ответственность

В ноябре 2019 года Shanghai Electric бесплатно передала учебные материалы Начальной школе "Манагиле" города Зубайдия в иракской провинции Васит. Эта инициатива стала очередным знаковым событием в процессе формирования имиджа компании как активного участника социальной сферы, прилагающего усилия к развитию и процветанию местных сообществ. По состоянию на конец 2019 года в штате зарубежных филиалов Shanghai Electric работало свыше 4 200 местных сотрудников.

После первой вспышки коронавирусной пневмонии в январе этого года компания обеспечила защитными масками персонал компании Fuji Electric Japan, Васитской ТЭС в Ираке , проекта интегрированного угольного генерирования энергии Тhar Block-1 и т.д.

О компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 02727, SSE: 601727) осуществляет проектирование, производство и сбыт электроэнергетического и промышленного оборудования. Предприятие специализируется на cегменте энергетического оборудования для газовых, угольных, атомных, ветровых электростанций и хранилищ энергии, высококлассного химического оборудования, а также решений для энергосетей и интеллектуальных систем энергоснабжения промышленных объектов.

Еще одним направлением деятельности компании является производство и сбыт промышленного оборудования, включая подъемники, средне- и крупногабаритные электродвигатели, оборудование для интеллектуального производства, базовые промышленные комплектующие, средства защиты окружающей среды и т.д. Предприятие – активный участник сегмента интегрированных сервисов, предоставляющий услуг энергетической инженерии, проектирования средств защиты окружающей среды, автоматизации промышленных процессов, а также финансовых, внешнеторговых услуг и сервисов Промышленного интернета.

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