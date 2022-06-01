Компания Shanghai Electric опубликовала отчет о корпоративной социальной ответственности

ШАНХАЙ, 1 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric объявила о публикации своего ежегодного отчета о корпоративной социальной ответственности (КСО) за 2022 год, посвященного показателям и достижениям компании в области окружающей среды, социальных вопросов и внутрикорпоративных отношений (ОСВО) в 2021 финансовом году.

Это уже 13-й отчет о КСО компании Shanghai Electric, которая продолжает выполнять принятые на себя обязательства по повышению прозрачности своих стандартов ОСВО и сохраняет приверженность ускорению глобальной энергетической трансформации с помощью своей экологической стратегии. В отчете представлены технологические инновации компании Shanghai Electric, которые способствуют развитию трех ключевых направлений деятельности компании: энергетическое оборудование, промышленное оборудование и комплексные услуги. В нем также описывается значительный прогресс в реализации стратегии по снижению выбросов углекислого газа для решения глобальных проблем, связанных с климатом. В отчете также упоминается целый ряд инициатив, запущенных компанией Shanghai Electric для повышения квалификации сотрудников и выпускников высших учебных заведений в рамках усилий по раскрытию их карьерного потенциала и созданию готовой к будущему рабочей силы для энергетического сектора.

«Глобальный бизнес продолжает бороться с негативными последствиями пандемии, которая тормозит прогресс в омоложении мировой экономики, препятствует международному сотрудничеству и сводит на нет усилия по борьбе с изменением климата. Перед лицом множества глобальных проблем компания Shanghai Electric определила своими приоритетами низкоуглеродные технологии и цифровую трансформацию, стремясь стать лидером и новатором в отрасли новой энергетики», — говорится в отчете компании Shanghai Electric.

Расширение будущих возможностей за счет технологических прорывов

Для предоставления инновационных и надежных технологий и решений по борьбе с изменением климата в рамках всей энергетической экосистемы компания Shanghai Electric увеличила инвестиции в свои морские ветроэлектростанции и усилила свой научно-исследовательский потенциал для развития инноваций в области накопления энергии. Благодаря цифровизации, автоматизации и устойчивому развитию, которые стали движущей силой развития ее бизнеса, компания Shanghai Electric также использует свои новейшие технологии для промышленного оборудования в целях разработки автоматизированных и системных решений для интеллектуальной энергетики, интеллектуального производства и интеллектуальной инфраструктуры. В том, что касается комплексных услуг, компания активизирует свои усилия по преобразованию своей бизнес-модели для скорейшей сервитизации своих продуктов.

ОСВО как основная составляющая деятельности компании

Для дальнейшей активизации усилий по оптимизации надзора и управления в области ОСВО компания Shanghai Electric сформировала специальный комитет по ОСВО, в задачи которого входит разработка общей стратегии компании в отношении ОСВО, оценка рисков ее деятельности для окружающей среды, а также оценка ее показателей и достижений в области ОСВО.

С учетом целей Китая по достижению углеродной нейтральности и пика выбросов углерода компания Shanghai Electric поддерживает переход на возобновляемые источники энергии с помощью инновационных деловых решений и оснащает свою продукцию энергосберегающими технологиями для сокращения углеродных выбросов. Кроме того, компания Shanghai Electric совместно со своими партнерами работает над созданием экологически чистой производственно-сбытовой цепочки, придерживаясь высочайших стандартов для обеспечения ответственного подхода на каждом этапе создания продукта, от проектирования и производства до эксплуатации и техобслуживания.

В отчете также представлена подробная информация о мерах компании Shanghai Electric по борьбе с экологическими проблемами, а также данные о сокращении ей энергопотребления, выбросов парниковых газов, потребления воды, выбросов загрязняющих веществ и отходов в соответствии с ее стремлением стать в ближайшие десятилетия экологически ответственной компанией с холистическим подходом к потреблению ресурсов.

Ускорение экологической трансформации ради устойчивого будущего

Компания Shanghai Electric ускоряет разработку и применение низкоуглеродных технологий, включая водородную энергетику, накопление энергии и улавливание углерода, используя свои коммерческие преимущества для содействия разработке и строительству проектов новой энергетики. Вместе тем, компания постоянно совершенствует план и дорожную карту для своих решений и услуг в области возобновляемых источников энергии, чтобы повысить свой потенциал производства экологически чистой энергии.

Компания Shanghai Electric оказала поддержку Объединенным Арабским Эмиратам на пути к переходу к возобновляемой энергетике, построив Дубайскую станцию накопления фотоэлектрической энергии. Этот проект, оснащенный фотоэлектрической системой мощностью 400 кВт и аккумуляторной системой накопления энергии класса 1 МВт·ч, позволил заменить дизельные генераторы, использовавшиеся в офисах компании Shanghai Electric в Дубае, на возобновляемые источники энергии.

Поддержка следующего поколения инженеров-электриков с помощью программ повышения квалификации

Равенство является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании Shanghai Electric, и она активно продвигает многообразие, равноправие и инклюзивность за счет создания открытой и благожелательной рабочей среды. Компания Shanghai Electric создает рабочее пространство, где все сотрудники могут самостоятельно определять свой карьерный путь, и предлагает каналы и платформы для демонстрации и развития своих профессиональных навыков. В 2021 году компания Shanghai Electric была названа одним из «лучших работодателей Китая» по версии Forbes, заняв 15-е место в списке.

Чтобы дать сотрудникам возможность пользоваться равными возможностями и раскрыть свой потенциал, компания Shanghai Electric разработала программы профессионального образования и подготовки для своих работников. Программа обучения без отрыва от производства, составленная с учетом требований сотрудников, работающих в различных отраслях, нацелена на удовлетворение различных интересов и особых потребностей людей для помощи им в карьерном росте. Компания Shanghai Electric также стремится к развитию молодежи, сотрудничая с университетами и образовательными учреждениями над реализацией серии традиционных учебных программ, направленных на расширение возможностей трудоустройства студентов университетов.

В авангарде развития энергетического сектора Китая

Для создания площадок, объединяющих лидеров отрасли с целью обмена идеями, укрепления деловых партнерских отношений и обсуждения возможностей и проблем китайской энергетики, компания Shanghai Electric в 2021 году провела серию форумов, лекций и симпозиумов, в которых приняли участие 72 отраслевых эксперта и более 700 отечественных исследователей. На этих общенациональных мероприятиях компании представили 103 проекта и заключили 22 соглашения. Кроме того, в 2021 году компания Shanghai Electric потратила 3,4% от общего дохода на исследования и разработки, при этом ее расходы на НИОКР в области ключевых технологий и оборудования растут из года в год.

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SOURCE Shanghai Electric