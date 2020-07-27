Компания Shanghai Electric поделилась своим видением китайского рынка ветровой энергетики с журналистами Bloomberg NEF

Как отметил генеральный директор по цифровым технологиям и главный инженер Shanghai Electric Wind Power Group (SEWPG) Кан Пэнцзю (Kang Pengju) в интервью изданию Bloomberg NEF Рынок наземных и плавучих ветроэнергетических систем в Китае активно приветствует появление «высокоемких турбинных установок и цифровую трансформацию отрасли», а компания Shanghai Electric «работает над созданием платформы для тестирования и верификации офшорных ветровых турбин мощностью от 10 мВт и интегрированной системы возобновляемой энергетики».

Комментируя важность этого знакового проекта в ходе интервью, г-н Кан отметил, что Shanghai Electric использует тенденции к развитию китайского рынка оффшорных турбин, который, по предварительным прогнозам, должен к концу 2025 года достичь объемов 26 гВт подключенной к национальной энергосети ветровой энергии, для ускоренной разработки передовых решений в сфере возобновляемой энергетики.

«Не так давно мы разработали платформу для тестирования и верификации плавучих ветровых турбин мощностью от 10 мВт и изучаем возможности применения технологий 5G и промышленного Интернета вещей в целях создания интегрированной системы возобновляемой энергетики, сочетающей в себе генерацию и хранение электричества на базе энергии ветра и солнца», - отметил Кан Пэнцзю.

«На обширном китайском рынке в дальнейшем будет наблюдаться мощный спрос на плавучие установки, поскольку на долю глубоководных зон приходится свыше 80% общего объема оффшорных ветровых ресурсов. И наша компания ищет пути для преодоления таких технических сложностей, как строгие ограничения глубины вод для установки плавучих турбин, а также экстремальные условия отдаленных морских районов, зачастую характеризующихся мощными тайфунами», - добавил он.

SEWPG активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, предлагая зарубежным рынкам наземных ветровых электростанций специализированные установки на базе платформ 2,5 мВт и 4 мВт. В данный момент компания разрабатывает модели, подходящие для зарубежных энергосетей 60 Гц, стремясь удовлетворять потребности таких стран, как Япония, США и Канада.

Поскольку мировые цепочки поставок тесно интегрированы с китайской экосистемой ветровой энергетики, Shanghai Electric, как провайдер сервисов для полного жизненного цикла ветровых энергосистем, развивает стратегические партнерства с международными предприятиями практически во всех сегментах ценностной цепочки, включая производителей генераторов, редукторов, подшипников, цифровых инструментов и платформ.

В последние годы Shanghai Electric фиксирует резкий рост прибылей: за период с 2018 по 2019 год поступления от продаж продукции компании выросли на 51%. Для сравнения, за тот же период рост прибыльности сегмента термальной энергии составил всего 8,4%. В конце июня этого года компания анонсировала планы по размещению IPO своего подразделения ветровой энергетики Shanghai Electric Wind Power Group.

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