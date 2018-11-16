Компания SIMCom приняла участие в немецкой выставке Electronica 2018

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SIMCom

Nov 16, 2018, 00:02 ET

МЮНХЕН (MUNICH), 16 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Стопроцентное дочернее предприятие Sunsea AIoT (код на SZSE: 002313), компания SIMCom является ведущим мировым поставщиком модулей IoT. С 13 по 16 ноября этого года компания представила свои новейшие продукты и решения на выставке Electronica 2018 в Мюнхене.

SIMCom Booth at Electronica 2018
SIMCom Booth at Electronica 2018
SIMCom displays rich IoT applications
SIMCom displays rich IoT applications
Ms. Wendy Wang, CEO of SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd. (PRNewsfotoSIMCom)
Ms. Wendy Wang, CEO of SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd. (PRNewsfotoSIMCom)
SIMCom Booth at Electronica 2018 SIMCom displays rich IoT applications Ms. Wendy Wang, CEO of SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd. (PRNewsfotoSIMCom)

SIMCom привезла на выставку полный ассортимент своих модулей, включая новейшие разработки - cV2X SIM8100 и SIM7800 с технологией 4G автомобильного класса, - а также модули NB-IoT и eMTC, представленные линейками SIM7000 series и SIM7020 series. Модули 4G (линейка SIM7600 series) и смарт-модули (SIM8950) привлекли большое внимание гостей и участников мероприятия.

Продукты для интеллектуальной энергосети от Enel

Enel - мультинациональная корпорация энергетического сектора и один из ведущих интегрированных операторов ТЭЦ, осуществляющий свою деятельность в 34 странах на пяти континентах и обслуживающий почти 71 млн конечных потребителей. Enel и SIMCom являются давними партнерами. Начало их сотрудничества совпало с наступлением эпохи 3G. Решения Enel для интеллектуальных энергосетей являются результатом совместной разработки с участием SIMCom. Эти продукты поддерживают функции удаленного считывания показаний, дистанционного мониторинга и управления и могут использоваться в «умных домах», в финансовой, транспортной, природоохранной, оборонной, сельскохозяйственной отраслях, в системах обеспечения безопасности, лесном хозяйстве, на рудниках и угольных шахтах, на предприятиях нефтехимической промышленности и в других сферах.

Аналоговые беспроводные датчики давления NB-IoT

Подобные устройства с использованием модулей SIM7000C являются важной частью прикладных программ аналогового Интернета вещей для промышленных станций с возможностью замены в «горячем» режиме. Посредством удаленного модуля SIM7000C, информация от локального устройства планомерно поступает на облачный сервер, а затем предоставляется управляющему персоналу на компьютер или мобильный телефон. Вместе с этим, платформа также позволяет осуществлять резервное копирование статистической информации, включая поступающие в режиме реального времени сведения о запросах и срабатывании сигнализации. При возникновении нештатных ситуаций обслуживающий персонал может управлять оборудованием в дистанционном режиме посредством мобильного телефона или компьютера, останавливая работу агрегатов на станции.

Linyang Electronics

Представленный на выставке интеллектуальный счетчик электроэнергии NLY1500 (трехфазное четырехкабельное устройство) разработан на базе модуля SIM7600CE-T. Счетчик представляет собой адаптивный управляющий микроизмерительный прибор для современного рынка энергоэффективных систем, «зеленых» зданий, «умных» городов и других проектов. Используемый в счетчике компании Linyang модуль SIM7600CE-T входит в линейку 4G-продуктов от SIMCom, отвечающих требованиям к малому размеру, высокой точности и низкому энергопотреблению. Устройства, сертифицированные такими компаниями, как AT&T, Verizon, ACMA, FCC, PTCRB и т.д., доступны пользователям по всему миру.

Кофе-машины совместного пользования

SIMCom и Coffee Masters представили совместную разработку - кофейный автомат общего пользования, предназначенный, главным образом, для офисов, круглосуточных минимаркетов и прочих мест самообслуживания. Новая коммерческая модель постепенно изменяет традиционный формат продаж в городских кофейнях и кофематах. Нажатием нескольких клавиш на сенсорном экране пользователь может выбрать желаемый напиток, совершить платеж и отследить выполнение заказа автоматом. Операторы могут управлять устройством в удаленном режиме, отправляя данные сервисной платформе посредством встроенного модуля SIM7600CE.

Г-жа Вэнди Ван (Wendy Wang), главный исполнительный директор SIMCom, отметила: «За последние 16 лет SIMCom удалось стать лидером в сфере производства модульного аппаратного обеспечения. С целью создания IoT-предприятия №1 в мире мы продолжаем расширять сотрудничество с региональными компаниями в Германии и по всему миру. В этой связи мы планируем инвестировать больше средств в высший сегмент рынка, включающий решения cV2X и LTE-A, а также в будущие технологии 5G, и ведём активный поиск партнёров для совместного развития».

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/785354/SIMCOM_booth.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/785353/SIMCOM_iot_applications.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/785355/SIMCOM_wendy_wang.jpg  

SOURCE SIMCom

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Компания SIMCom приняла участие в немецкой выставке Electronica 2018

News provided by

SIMCom

Nov 16, 2018, 00:02 ET