Компания SIMCom приняла участие в немецкой выставке Electronica 2018

SIMCom привезла на выставку полный ассортимент своих модулей, включая новейшие разработки - cV2X SIM8100 и SIM7800 с технологией 4G автомобильного класса, - а также модули NB-IoT и eMTC, представленные линейками SIM7000 series и SIM7020 series. Модули 4G (линейка SIM7600 series) и смарт-модули (SIM8950) привлекли большое внимание гостей и участников мероприятия.

Продукты для интеллектуальной энергосети от Enel

Enel - мультинациональная корпорация энергетического сектора и один из ведущих интегрированных операторов ТЭЦ, осуществляющий свою деятельность в 34 странах на пяти континентах и обслуживающий почти 71 млн конечных потребителей. Enel и SIMCom являются давними партнерами. Начало их сотрудничества совпало с наступлением эпохи 3G. Решения Enel для интеллектуальных энергосетей являются результатом совместной разработки с участием SIMCom. Эти продукты поддерживают функции удаленного считывания показаний, дистанционного мониторинга и управления и могут использоваться в «умных домах», в финансовой, транспортной, природоохранной, оборонной, сельскохозяйственной отраслях, в системах обеспечения безопасности, лесном хозяйстве, на рудниках и угольных шахтах, на предприятиях нефтехимической промышленности и в других сферах.

Аналоговые беспроводные датчики давления NB-IoT

Подобные устройства с использованием модулей SIM7000C являются важной частью прикладных программ аналогового Интернета вещей для промышленных станций с возможностью замены в «горячем» режиме. Посредством удаленного модуля SIM7000C, информация от локального устройства планомерно поступает на облачный сервер, а затем предоставляется управляющему персоналу на компьютер или мобильный телефон. Вместе с этим, платформа также позволяет осуществлять резервное копирование статистической информации, включая поступающие в режиме реального времени сведения о запросах и срабатывании сигнализации. При возникновении нештатных ситуаций обслуживающий персонал может управлять оборудованием в дистанционном режиме посредством мобильного телефона или компьютера, останавливая работу агрегатов на станции.

Linyang Electronics

Представленный на выставке интеллектуальный счетчик электроэнергии NLY1500 (трехфазное четырехкабельное устройство) разработан на базе модуля SIM7600CE-T. Счетчик представляет собой адаптивный управляющий микроизмерительный прибор для современного рынка энергоэффективных систем, «зеленых» зданий, «умных» городов и других проектов. Используемый в счетчике компании Linyang модуль SIM7600CE-T входит в линейку 4G-продуктов от SIMCom, отвечающих требованиям к малому размеру, высокой точности и низкому энергопотреблению. Устройства, сертифицированные такими компаниями, как AT&T, Verizon, ACMA, FCC, PTCRB и т.д., доступны пользователям по всему миру.

Кофе-машины совместного пользования

SIMCom и Coffee Masters представили совместную разработку - кофейный автомат общего пользования, предназначенный, главным образом, для офисов, круглосуточных минимаркетов и прочих мест самообслуживания. Новая коммерческая модель постепенно изменяет традиционный формат продаж в городских кофейнях и кофематах. Нажатием нескольких клавиш на сенсорном экране пользователь может выбрать желаемый напиток, совершить платеж и отследить выполнение заказа автоматом. Операторы могут управлять устройством в удаленном режиме, отправляя данные сервисной платформе посредством встроенного модуля SIM7600CE.

Г-жа Вэнди Ван (Wendy Wang), главный исполнительный директор SIMCom, отметила: «За последние 16 лет SIMCom удалось стать лидером в сфере производства модульного аппаратного обеспечения. С целью создания IoT-предприятия №1 в мире мы продолжаем расширять сотрудничество с региональными компаниями в Германии и по всему миру. В этой связи мы планируем инвестировать больше средств в высший сегмент рынка, включающий решения cV2X и LTE-A, а также в будущие технологии 5G, и ведём активный поиск партнёров для совместного развития».

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SOURCE SIMCom